別再拖給未來的自己！心理學揭「過度承諾」陷阱：你容忍的事正在消耗你

你一再容忍的事情正在消耗你

問你一個有點怪卻值得玩味的問題：如果有一件事做起來痛苦，但又能帶來好的結果，你會選擇交給「未來的自己」去做，還是「現在的自己」？

其實，這個問題並不奇怪，因為對大腦而言，確實存在未來和現在的自己。有研究指出，當人從不同的時間點看待自己時，行為會表現得像是兩個不同的人。

比如有人研究，在受試者面前擺放健康與不健康的零食，若詢問他們：「下星期你會吃哪一盤零食？」約有一半的人會選擇健康的零食。但如果把問題改成：「你現在想吃哪一盤零食？」約有八成的人會選擇不健康的零食。

我們都知道，成功是要付出代價的，但如果可以，不需要由現在的自己來承擔更好。很多人都想要健康，但不想現在就運動；想要有錢，但不想現在就存錢；知道要克服拖延，但就連克服拖延這件事，也會想辦法拖延。

心理學教授哈爾．赫許菲德（Hal Hershfield）稱這種行為是「過度承諾」：先答應未來某個時刻要去做某件事，可是當履行承諾的時間到來時，當下卻又反悔不想行動。

然而，既然我們都知道某件事應該要去做，而且結果會是好的，為什麼還是選擇拖延？甚至是一再容忍某件事、某種生活消耗自己？

這就要說到我們如何看待「時間」這個概念。

別把責任推給未來的自己

雖然沒有明文記載是誰提出「時間」這個概念，但人類自古以來就喜歡談論時間。

例如，古希臘哲學家赫拉克利特（Heraclitus）曾說過一句耐人尋味的話：「沒有人可以把腳踏進同一條河流兩次。」這與中文形容時間會流逝的概念，有著異曲同工之妙。

不過，正因為時間很抽象，所以人經常會高估自己擁有多少時間，把現在要做的事拖到以後再做。我們也會因此錯估自己的能力，想像「未來的自己」比「現在的自己」更有行動力。

有學者透過大腦核磁共振發現，當人們想像未來時，大腦會把未來的自己視為陌生人，而不是跟現在的自己連結在一起。也因此，當我們遇到困難的事情時，自然會想把承諾交給「未來的自己」去實現；畢竟如果可以交給「別人」代勞，自己可是輕鬆多了。

要強調的是，這並不是指我們有多重人格，而是根據心理學的說法：人的內心確實擁有許多個「自己」。我們有現在的自己，也有未來的自己。有願意努力的自己，也有渴望享樂的自己。有追求快樂的自己，也有逃避痛苦的自己。

好比前面提到的零食實驗，當人們選擇吃健康的零食，就是透過未來的自己在選擇。如果透過現在的自己來選擇，就會選擇美味但不健康的零食。

可見，我們都很樂意做出正確的選擇，只要執行的那個人不是現在的自己就好。

別把未來當作隱藏問題的容器

另一個影響行為的例子，是跟存錢有關的研究。

研究人員要求兩組受試者存錢，一組被告知「每天」要存五美元，另一組則被告知「每月」存一百五十美元。結果顯示，儘管兩組受試者都被要求一個月內存下相同的金額，但每天存五美元的那一組人，有明顯較高的存錢意願。另一組人則可能拖到月底才開始存錢，成功達標的機率較低。

從這個研究中可發現，選擇行動的時間點愈靠近現在的自己，執行力愈強。若是交由未來的自己決定是否行動，執行力就愈弱。

我想到加拿大《環球郵報》上的一篇報導，談到諾貝爾獎得主丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman）的一個習慣：他不會在電話中答應別人的要求，避免因為社交壓力而做出日後無法履行的決定。這是他的原則，一種看重「現在的自己」的承諾，而不是把責任交給「未來的自己」。

所以，不要期待未來的自己會解決你現在的問題。畢竟，未來的自己只存在於想像中。如果我們總是期待未來的自己會解決問題，就會把未來視為隱藏問題的「容器」，當遇到不想面對但早晚要面對的問題時，就會想丟到那個容器裡藏起來看不見。

而這一隱藏，有時好幾天，有時卻是好幾年。我們因此錯過了時間，也錯過了更好的自己。

有選擇，就有希望

在我看來，「未來的自己」並非真的存在。因為當我們把一件事拖到未來才做，到時還是要由「現在的自己」去做。如此就可能一拖再拖，直到某天沒得選擇不得不去做，或是再也沒機會去做。

著有《誰說選擇是理性的》的希娜．艾恩嘉（Sheena Iyengar），是研究決策行為的學者。她因為罕見的視網膜病變，從小視力就接近全盲，高中以後只能感受到光線的明暗。加上父親在她十三歲時因病離世，很早就體會到人生的無常。

然而，就在她感嘆一個人對人生能有多少掌控權時，漸漸對「選擇」產生了體悟：人生重要的不是選擇了什麼，而是有得選擇。她在書中寫道：「從選擇的角度，從『一切還有機會』、『我還可以做點什麼』的角度來看待人生，未來似乎更有希望。」

有得選擇，是一種希望。這是我從她的故事中獲得最大的啟發。

英文中有一句諺語：「你有兩個重大的選擇：要麼現在就做，要麼將來後悔。」

我相信，當我們選擇現在就行動，人生會有更多的選擇，如果未來才行動，就少了嘗試的機會，也就少了成長的機會。

行不行動，是一種選擇。一件事現在就去做，還是未來才去做，不單單是行動力和意志力的問題，也是選擇的問題—選擇是否把當下看得比未來重要；選擇是要現在就行動，還是準備好才行動。選擇不再被哪些事情消耗心力；選擇未來，要成為什麼樣的自己。

※本文為方智出版社出版的《讓未來，變成自己喜歡的樣子》，未經同意請勿轉載。