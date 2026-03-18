想太多反而會輸！撲克冠軍Michael Binger揭致勝關鍵：相信直覺

做決定時，為什麼你應該相信直覺？

說一個賭者的故事。

故事主角是一位職業玩家，史丹佛物理學博士麥可．賓格（Michael Binger），從小擅長數理分析，會用比賽獎金來支應研究經費。

根據官網統計，賓格累計的比賽獎金已超過七百萬美元，大部分是靠德州撲克賺來的。

賓格最早是從賭場的二十一點賭局起家。他靠著自身數理優勢，精通算牌來獲利。而且他不貪心，為了確保不被賭場發現，他會適時故意輸個幾次。

然而，這一切還是躲不過賭場的監控，後來他被各大賭場封殺。隨後他轉戰撲克比賽，藉由地區性賽事開始累積經驗。

就在他取得博士學位兩個月後，他玩撲克的技巧也爐火純青，因此把戰場延伸到世界撲克大賽。這項大賽光是報名費就要幾千美元，但在總賭金高達上千萬美元的誘惑下，很多人依舊抱著「賭一把」的心態來參賽，總報名人數接近一萬人。

在如此規模的賽場上，賓格不愧是精通數學又擅長玩撲克的人，參賽不過幾次就獲得第六名。一個月後他再次參賽，成功坐上賭注無上限的決賽桌，最終拿下第三名，抱走四百一十二萬美元的賭金。短短幾年，賓格就成了撲克圈裡的名人。

反直覺的致勝關鍵

賓格的獲勝訣竅是什麼？在接受《撲克玩家》雜誌專訪中，他提到以下幾個獲勝關鍵：

•專注力：賓格說，專注力是他這輩子受益最多的技能，只要是他有興趣的事情就會全心全意鑽研。 •做好自己：對自己的經驗要有信心，不認為要透過勝利來向別人證明自己。 •相信機率：縱使短期會出現意外狀況，長期還是要相信機率結果。 •生活習慣：賓格有健身的習慣，平日會透過運動釐清大腦思緒，幫助他在賭桌上保持頂尖表現。 •風險控管：從幾十美元賭注的賭局開始，逐步增加到幾千、幾萬美元，最後才參加賭注無上限的比賽。 •熱愛自己做的事：賓格說他之所以勝多輸少，來自他對求勝的渴望、對玩撲克的熱愛，還有對數學的痴迷。

還有一個值得特別解釋，賓格說他「比賽時不會刻意思考數學」，而是憑著直覺和經驗來比賽。

關於這點，對我來說很「反直覺」。

臨場的直覺比理性分析更重要

我原先認為，對一個數理天才而言，撲克遊戲在他腦中應該是一場又一場理性的數學驗證，怎麼會用直覺來玩呢？難道要拚膽量？

然而，我後來意會到了，賓格不是說只要依賴直覺就好，也不是真的就忽略數學，而是他在累積多年的撲克比賽經驗後，將臨場的直覺反應，看得比理性分析更重要。

這個「臨場的直覺」，賓格用了更啟發人心的說法：要相信自己，要對自己的能力充滿信心。

雖然賓格擁有過人的數理能力，但他在訪談中提到，實戰中他很少會去想數學的問題，很多時候都是靠直覺來決定要打什麼牌。

專注力、好的生活習慣、控管風險、找到熱愛的事；不用向別人證明自己，然後要相信自己。這些就是賓格的獲勝訣竅。

看到這裡，有沒有覺得他玩撲克的想法，其實很像是在經營人生？

在人生中，我們會遇到各種突如其來的事件，並且面臨重大的人生決策；會需要專注自己的目標，需要防範未然；會需要在生存和意義之間抉擇時，更加重視自己的想法，少理會別人的看法。

然而，很多時候我們分析得再全面，計畫做得再周詳，做決定時還是要仰賴直覺。

對我而言，這個「直覺」並非指不經思考就倉促做決定，而是我自己在三十歲後也逐漸體會的道理：人生不過就是見招拆招。

用直覺做決定

依靠直覺，就是見招拆招。

當你遇到職涯發展瓶頸時，固然可以蒐集很多資訊，尋求很多人的建議，然而到最後還是要根據自己的經驗，相信直覺來做決定。

當你來到新的人生階段，不管是從事新工作或成為新手父母，前方往往不會有標準答案，能做的就是走一步算一步。

當你踏入新的環境，可能要接手不熟悉的事務，工作上要適應新的做法，或是為了趕上趨勢，要學習新的軟體工具。此時，你可以看很多書，上很多課，但最後還是要付出行動，邊做邊調整。

哈佛商學院教授克里斯汀生（Clayton Christensen）曾形容，一個人可以運用兩種策略經營人生，一種是審慎策略，一種是應急策略。當面對的情況有變數時，就應該採取應急策略—面對問題迅速反應，依照現況調整做法。

人生，之所以是人生，就是因為充滿不確定的事情。不確定的事情是很難有標準答案的。而沒有標準答案的問題，能做的就是憑著經驗和學習動力見招拆招。

如同一種比喻：旅行的本身就是旅行的目的。解決人生問題的過程，也正是找到解答問題的辦法。

面對人生，並非只要朝著一個目標筆直前進就行，而是在過程中邊抉擇邊前進，邊前進邊適應，邊適應再邊進步。

用直覺見招拆招，讓人生愈變愈好

很多時候，當我們達成某個人生目標後，會發現那並非最初設定的目標，卻覺得那樣的結果反而更好。

其實，不見得是結果真的比較好，而是我們在過程中因為努力，自己跟著成長了。心態改變之後，能夠用新的眼光看待結果，因此覺得它比最初的目標更值得。

有一句出自小說《離岸》的話，我不時會引用：「你學過的每一樣東西，遭逢的每一次苦難，都會在人生中的某個時刻派上用場。」

人生，不過就是見招拆招；目標，則是變得愈來愈好。此刻我們學會的每一招，都會強化出更多的能力，更強的適應力。直到某天，那些能力忽然派上用場時，你就會跟自己說：好在，當初的那個我有堅持下來，學會了某個技能，撐過了那個難關。

※本文為方智出版社出版的《讓未來，變成自己喜歡的樣子》，未經同意請勿轉載。