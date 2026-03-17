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看完哭到停不下來！《陽光女子合唱團》揭母女最痛真相：沒有人天生會當媽媽

擁抱心理／ 陳惠婷（諮商心理師）
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

作者：陳惠婷（諮商心理師

一場自我和解的英雄之旅

收假前一天，我走進戲院朝聖了這部話題度爆表的《陽光女子合唱團》。 進場前，戲院門口那張「淚光提醒」的告示牌顯得格外溫馨，甚至帶著一點預言式的體貼。當時我還在想，是什麼樣的故事能讓六點五億票房的人一起掉淚？看完後我才明白，這不只是一部關於受刑人的電影，這是一場與內在陰影搏鬥、在荒涼中重拾自我的「女英雄之旅」。

她還沒學會如何當個母親

電影裡最刺痛人心的一幕，是那種「堅強與不完美」的對抗。但「她也還在學習如何當一個母親」這句話貫穿了整部劇，沒有人是天生會當母親這個角色的。

故事中的女性，在最黑暗的牢籠裡掙扎。有的女性在拋下孩子後，又在殘酷的現實中回頭向孩子索討物質，當一個渴望母愛的孩子再一次的墜落深淵，如何與自我和解，成了最心碎的課題。但與此同時，我們也看見了另一種母性的極致——那是為了守護孩子而選擇放手，即便身陷囹圄，也傾盡所有給予孩子那份「看不見卻真實存在」的愛。

從「神壇」走下來：成為一個「足夠好」的母親

在實務工作中，我看到很多個案因為與「母親」無法和解而卡住了；有些個案卻因為無法成為「完美的母親」而自責不已。

「母親」這個原型在不同人的心中，有著不一樣的渴望。溫尼考特（D.W. Winnicott）曾提過 「足夠好的母親」（Good-enough mother）。這部片讓我深思：一個母親不需要完美，有時她的「不完美」背後，藏著的是為了讓孩子生存下去而做出的巨大犧牲。當這些受傷的靈魂學會默默地互相守望、代為照顧那份未竟的母愛時，我們看見了母性超越血緣的力量。

與「自我」的終極和解

最吸引我的環節，是那一首《再見的人》響起的時候。那不是告別，而是一場跨越遺憾的理解。

女兒在歌聲中，讀懂了母親當年勇敢生下她的勇氣，也體諒了那份因為現實無奈而送養的掙扎。當「被拋棄」的傷痕轉化為「被愛著」的確信，和解才真正發生。英雄之旅的終點不是戰勝敵人，而是接納那個帶著傷痕、卻也帶著愛的自己。

當戲院為了讓我們擦乾眼淚而延後亮燈時，我坐在黑暗中想著：

也許，原諒母親的不完美，其實就是原諒我們自己內心那個不完美的靈魂。

不論生為母親或女兒，「母親」這個角色都牽動著我們最深的渴望。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「陽光女子合唱團：你哭過了沒？一場自我和解的英雄之旅」，未經同意禁止轉載。）

陽光女子合唱團 母親 女兒

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