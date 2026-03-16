作者：曾麗心（臨床心理師）

星期一其實最不適合提離職

每到周一早上，鬧鐘響起的那一刻，你的腦中是否常閃過一個念頭：「我不干了，今天就去丟辭呈！」

那股衝動如此真實，厭世感如此強烈。但身為臨床心理師，我想請你先「緩一緩」。這不是要勸你為了五斗米折腰，而是科學實證告訴我們：星期一的你，生理上可能正處於「最無法理性決策」的狀態。

根據2025年11月發表於《Journal of Affective Disorders》的心理學研究(註)指出，周一不該是你的「＃決戰日」，而該是你的「＃暖機日」。

為什麼周一特別脆弱？先來認識身體的警報器：＃HPA軸

要理解為什麼周一不適合做重大決定（如離職、分手、簽大合約），我們得先認識掌管你身心壓力的總指揮官——HPA軸（Hypothalamus-Pituitary-Adrenal Axis）。

什麼是HPA軸？

它是我們體內一套精密的「神經內分泌系統」，由下視丘（Hypothalamus）、腦下垂體（Pituitary）和腎上腺（Adrenal）組成。

它的角色：它是身體的「警報系統」與「防衛隊」。

它的運作：當你感受到壓力（例如面對周一堆積如山的信件），下視丘會發出訊號，層層傳遞，最後命令腎上腺分泌「＃皮質醇（Cortisol）」。

它的功能：適量的皮質醇能讓人清醒、專注、血糖升高，準備好應對挑戰（戰或逃反應）。但在理想狀態下，壓力解除後，HPA軸應該要能自動「關閉」，讓身體回到放鬆狀態 。

然而，問題就出在「星期一」。

研究證實：周一的HPA軸容易「當機」，科學家發現人類的生理調節機制在周一特別脆弱。研究顯示，在星期一感到焦慮的人，他們的HPA軸會出現「失調」反應，導致體內的壓力荷爾蒙（皮質醇）長期居高不下，甚至比其他人高出了23%。

這意味著，在星期一，你的「內在警報器」可能因為周末與工作日的切換落差（Social Jetlag），變得過度敏感。一點點的小挫折，在周一都會被HPA軸放大成巨大的生存威脅。

周一是「暖機日」，而非「戰鬥日」

正因為周一我們的生理防禦機制處於高度敏感狀態，這時候做出的決定，往往是被「生理恐慌」驅動的情緒宣洩，而非經過大腦前額葉深思熟慮的理性選擇。

你以為你是因為「看透了公司」才想離職，但更有可能的是，你的HPA軸正在尖叫，讓你對環境產生了過度的敵意與防衛。 因此，我想提出一個職場心理學的新策略：

「既然研究證實我們在周一對壓力特別敏感（HPA 軸容易失調），那麼周一應該是『暖機日』而非『戰鬥日』。」

💡具體行動建議如下：

- 周一不提離職也不談判： 周一早上不要一開始就處理最棘手的專案、盡量避免安排重大會議、更不要談重要的業務。把這些需要高情緒耗能的「戰鬥」留到周二或周三。那時候你的HPA軸通常已經適應了工作節奏，恢復了調節壓力的彈性，你的決策會更客觀。

- 設定低衝擊起手式：周一早晨進辦公室之前，為自己做點身心準備，好好吃個早餐、慢慢喝杯咖啡，到公司後先整理桌面、列出清單、回覆幾封簡單的郵件，告訴你的大腦（和杏仁核）：我的工作環境是安全的，我可以漸進式開機暖身，迎接新的一周。

- 覺察身體的過度敏感訊號：如果你感覺今天特別易怒、煩躁、脆弱、無力，很想罵人或想放棄，請先好好深呼吸、喝口水再對自己說：「這可能只是我的HPA軸在反應過度。」

離職是一件大事，它值得在你的身心都處於「最佳狀態」時被決定，而不是在你生理最脆弱的星期一。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「你知道嗎？星期一其實最不適合提離職」，未經同意禁止轉載。）