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你是在追求成功…還是被成功榨乾？ 3方法找回7歲時的純粹天賦

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
職場示意圖。圖／AI生成
職場示意圖。圖／AI生成

摘要

從追求名利（舊快樂）轉向連結與貢獻（新快樂），她發現真正的幸福在於分享天賦。

一切都照著「成功公式」走，為什麼還是不快樂？

擁有常春藤名校碩士學位、曾任LinkedIn資深經理、一家明星新創的學習長，並住在夢想中的公寓裡，在旁人眼中，哈里森（Stephanie Harrison）是標準的「人生勝利組」。

但時間拉回2013年，她每天的現實卻是被恐慌症折磨，患上壓力引發的自體免疫疾病，內心充斥著難以言喻的絕望。她在暢銷著作《New Happy（為何成功了，還是不快樂）》中寫道，「我做對了所有『對』的事，卻徹底崩潰。」

為什麼我們愈追求成功，反而離快樂愈遠？

戳破「舊快樂」的三頭怪獸

哈里森把這套讓人疲於奔命的價值觀稱為「舊快樂」（Old Happy）。在她看來，它像一隻三頭海德拉怪獸，不斷啃食我們的身心：

個人主義：灌輸「你必須孤軍奮戰」的想像，否認人與人之間的依存。

資本主義邏輯：把人的價值與產值綁在一起，暗示唯有不斷達標，你才值得被愛。

無止盡的競爭：把人生塑造成零和賽局，只有贏過他人，才算成功。

在舊快樂的邏輯下，我們追逐名氣、職位、財富與外貌等「外在目標」。然而，成就感往往轉瞬即逝，留下的，反而是更深的空虛。

當一切都「錯了」，快樂反而來到

當伴侶亞歷克斯病重，她放下光鮮職涯，成為全職照顧者。照社會標準看，她的人生彷彿失速，她卻第一次感受到平靜與踏實。

「2013年的我，一切都對，卻極度孤單；2018年的我，一切都錯，卻感受到深層連結。」她意識到，真正的快樂不來自外在成就，而來自內在目標——特別是與他人的連結與貢獻。

她也推翻「給予會耗盡自己」的迷思。她強調：「人不是油井，關愛不是不可再生的資源。」幫助他人，不會讓自己枯竭，反而會創造出雙向的力量。

找回自我天賦的行動指南

如何從舊快樂切換到新快樂？哈里森建議讀者從以下三個步驟開始自我診斷：

回到7歲：那時你最熱愛什麼？那往往是未被社會價值污染前的天賦。

尋找共鳴對象：誰的生活讓你嚮往？拆解他們的工作節奏與價值選擇。

辨識你的優勢區：什麼事對你輕而易舉，對他人卻困難重重？那可能就是你的獨特禮物。

此外，向身邊親友尋求反饋，詢問他們：「你覺得我最獨特的才華是什麼？」或「你什麼時候看過我最有生命力？」外部視角，有時比自我評價更誠實。

「改變世界不是一個人的獨奏，而是一場交響樂。」哈里森提醒，社會習慣神話「個人英雄」，但真正的幸福，來自於每個人分享彼此的天賦。

如果你也正感到疲憊，是時候試著放下那個「追求完美」的舊劇本，問問自己：我能為他人貢獻什麼？那份尋覓已久的快樂，或許就在不遠處。

資料來源：CNBC、Linkedin

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文你是在追求成功，還是被成功榨乾？新創學習長：3方法找回7歲時的純粹天賦

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