梁云菲憂鬱症鬱期爆輕生未遂！心理師揭「3預警訊號」：突然變開朗更要注意

作者：吳家慶（諮商心理師）

前陣子藝人梁云菲在instagram上分享自己近況，表達因前額葉失能、處於非典型憂鬱症鬱期，長時間陷入「什麼都做不了」的狀態，隨後傳出輕生未遂的消息，也引發社會關注與討論。

這類新聞事件之所以重要，並不在於獵奇、聽八卦，而在於可以讓大眾看見：輕生往往不是一瞬間的衝動，而是長期心理痛苦累積後的結果。

如果我們能更早辨識出風險訊號，就有機會及時介入、陪伴，降低悲劇發生的可能。

本文將透過兩個部分，帶你了解在輕生之前常見的身心狀態：

1.輕生前，常見的心理預警訊號有哪些？ 2.如果我發現身邊有人有輕生風險，我可以怎麼做？

自殺事件的發生經常讓人措手不及，但同時也讓我們有機會思考：「在危機發生之前，是否存在可以提早覺察或辨識的徵兆。」

輕生通常不是突然的決定，而是長期壓力、心理症狀或創傷累積的結果。如果我們能理解哪些行為、語言或情緒變化代表高風險，就有機會在第一時間辨識、陪伴並介入，減少遺憾的發生。

Q：輕生前，常見的心理預警訊號有哪些？

1.行為層面的明顯轉變

(1)原先活躍於工作與社交的人，若開始變得不喜歡與他人見面、減少社交頻率、經常推辭邀約、拒絕外出，甚至無故曠職離職或大幅改變工作節奏等…，這些都可能並非單純「想休息」，而是身心已瀕臨負荷的訊號。

(2)原先重視的事物變得「沒興趣」或「不在意」，包含：放棄原本的興趣或嗜好、不再重視外表或健康等…。

(3)日常作息劇烈的改變，例如：失眠、熬夜、極度嗜睡、暴飲暴食或完全沒食慾。

(4)特別需要留意：有些人會「交代事情」，例如：將自己珍愛物品送人、整理財務、敘述死後安排等，可能也暗示著他們正在與結束生命的想法拔河。

2.語言中的求救訊號

語言是另一個關鍵線索，它是最容易傳遞情緒，但也最容易被忽略的訊號。

(1)常見語句包含：「我真的好累」、「我好沒用」、「活著好像沒有什麼意義」、「如果我不在了是不是比較好？」、「有些人離開後好像就能輕鬆了」。

(2)如果持續一段時間、頻率增加或出現在一個平常不會如此表達的人身上，就可能代表其內在已經面臨相當大的壓力或痛苦。

(3) 另一種容易被忽略的形式：輕鬆或玩笑式表達，例如：「我可能還是消失比較好」、「我真的沒有什麼價值啦」。在幽默或自嘲的語言下，可能藏著真實且巨大的痛苦。

3.情緒的假象：「突然變得開朗」不一定是好轉

在長期處於低落與掙扎後，有些人會「突然變得輕鬆、開朗」，讓身邊的人以為情緒好轉、狀態改善。但在自殺防治領域中，這種「情緒轉好」反而可能是高風險訊號。

他們可能已經不再掙扎於要不要繼續撐下去，而是已經悄悄做出了結束的決定，這份決心反而帶來短暫的輕鬆感，使他們比過往看起來更有精神。

因此，「突然變好的情緒」不一定代表康復，更像是我們需要提高警覺的訊號。

Q：如果我發現身邊有人有輕生風險，我可以怎麼做？

當身邊有人發生心臟驟停的危機時，可以實施心肺復甦術（CPR），口訣是「叫叫CABD」。而心理發生危機時，其實也有「心理健康急救」（MHFA），口訣是「傾、聽、給、鼓、勵」（ALGEE）。

心理健康急救（MHFA）是我國衛生福利部與華人心理治療研究發展基金會共同合作，引進由非營利組織「國際心理健康急救」（Mental Health First Aid International）所發展的方案。當大家發現身邊親友精神狀況欠佳、有傷害自己的風險時，就可以嘗試透過這五個步驟，及時伸出援手，減少遺憾的發生。

以下將這五步驟整理成容易理解、可實際操作的心理急救指引。

1.傾（Approach the person, assess and assist with any crisis）：接近並評估狀況

◦以溫和、不驚擾的方式靠近對方

◦選擇安全、有隱私的談話空間

◦觀察對方是否有自傷、傷人、混亂或失序的風險

2.聽（Listen non-judgmentally）：以不批判態度聆聽，並給予對方表達的空間

◦真誠專注的傾聽，不急著給建議

◦避免評價、責備、比較或打斷

◦用同理的語句回應：「聽起來你真的很辛苦。」「謝謝你願意告訴我。」

◦給對方足夠時間說話，尊重對方的表達節奏

3.給（Give support and information）：給予支持或提供資訊

◦陪伴對方做安定情緒的活動，例如：深呼吸、喝水、紓壓球

◦提供實用資訊，例如：緊急資源、求助管道、正念練習

4.鼓（Encourage the person to get appropriate professional help）：鼓勵對方尋求專業協助

◦協助查詢醫療、心理諮商或其他專業的求助資源

◦溫和提出建議：「如果有專業心理師或醫師陪伴你，可能會更輕鬆一些，我可以陪你一起找。」

◦尊重對方意願，但也不淡化問題的嚴重性

5.勵（Encourage other supports）：鼓勵對方尋求其他支援

◦一起盤點生活中值得信任的人，鼓勵建立安心的人際網絡

◦鼓勵建立健康的日常作息與自我照顧方式

心理師總結

心理上的痛苦不像外傷那麼明顯，但它會留下許多線索。這些線索就藏在行為、語言與情緒的細微變化中。學習辨識預警訊號，並不是要我們成為「拯救者」，而是在對方最孤單、最接近深淵的時候，能成為那個願意靠近、傾聽、陪伴的人。

有時候，一句真誠的關心、一段不急著修正的傾聽，就可能讓一個人願意再多撐一下。而這「一下下」，往往就足以為生命留下轉圜的空間。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「從名人輕生事件談「輕生前的預警訊號」－心理師陪你看見這些隱藏的細節」，未經同意禁止轉載。）