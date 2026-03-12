快訊

經典賽／8強對戰出爐！ 日本、美國、波多黎各連六屆晉級 賽程時間一次看

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋、親友集氣

荷莫茲海峽危機升高！日本三井貨船遇襲 泰國船員脫困海上自拍曝光

年輕人易怒常衝突 成年後加速生理衰老

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
美國心理研究指出，青少年時期的攻擊性行為與成年後的老化加速存在密切關聯。（Photo by Afif Ramdhasuma on Unsplash under C.C License）
美國心理研究指出，青少年時期的攻擊性行為與成年後的老化加速存在密切關聯。（Photo by Afif Ramdhasuma on Unsplash under C.C License）

青少年發生衝突會老更快！美國心理研究指出，青少年時期的攻擊性行為與成年後的老化加速存在密切關聯，這種持續性的人際衝突會使身體長期處於警覺狀態，進而對代謝與免疫系統造成慢性損害。對此，建立健康的人際關係將會是延緩生理衰老的重要健康策略。

青少年衝突加速老化

地球報》報導，根據維吉尼亞大學的研究，青少年時期的攻擊行為可能導致身體在進入成年後加速衰老。對此，研究人員追蹤受試者長達十七年，發現頻繁與他人發生衝突的少年，在三十歲時的生理年齡通常高於實際歲數。

事實上，這項研究透過血壓、血糖和發炎反應等指標顯現，偵測出社交壓力會直接轉化為長期的健康負擔。另外，長期面對敵對狀態會使身體持續處於應激模式，進而引發代謝系統功能下降與體重增加。

研究人員也發現男性及低收入家庭的個體出現較快的老化跡象，這些模式與人際關係困難有關。其中，男孩與父親的衝突次數較多，而來自低收入家庭的青少年則較可能對同儕表現出懲罰行為。

預防成年慢性疾病

美國心理協會》指出，青少年的攻擊性可能不斷滋養後來與父母的爭吵，以及對親密朋友的粗暴行為。雖然環境因素也具備影響力，但研究強調，早期人際關係介入對於預防成年後慢性疾病至關重要。

維吉尼亞大學首席作者艾倫博士表示，這項研究顯示早期青少年時期社會挑戰所帶來的潛在持久健康後果，尤其，加速老化與冠狀動脈疾病、糖尿病、高血壓、發炎，甚至早逝的風險增加有關。

【更多精采內容，詳見

衝突 人際關係 青少年

延伸閱讀

發炎性腸道疾病好發青壯年 用藥勿斷防惡化

綜合維他命抗衰老 每天服用可減緩老化

年輕人不知足？物質富裕但幸福感低 專家揭「這定義」是問題關鍵

研究：生育過多子女 恐影響母親壽命

相關新聞

戀愛總遇到同一種人？專家揭原因：我們都在重複父母的愛情模式

你有發現自己，總是愛上「像爸爸 / 像媽媽」的人嗎？

為何總說「沒事啦」？專家揭女性內在衝突：社會期待變自我監控

你會發現，「懂事」很少是別人明講的命令。它更像一套不成文的暗示——在家裡，太直接會被說沒禮貌；在關係裡，太有主張會被說不好相處；在工作上，太想爭取會被說太有野心。

年輕人不再沉默！專家揭亞洲職場盲點：垂直權威結構恐錯失好決策

亞洲社會有一個很常見的問題，就是組織或群體中有垂直的決策結構和權力關係。一般都是權力大、年齡較長、資歷較深的人先發言，接著才輪到所謂「下面」的人。但事實上在這種結構中，「下面的人」往往沒有機會發表意見，而他們的沉默經常被以「尊重」的名義包裝。

與其怕失敗不如去做！專家揭「自信養成關鍵」：重複練習最重要

「重複練習」是培養自信心不可缺少的一步。無論是在舞臺上發表，還是帶領團隊，甚至只是製作一杯卡布奇諾，重點都是要「實際體驗」，光用想像或憑空計畫都是不夠的，一旦反覆數百次、數千次，就會越來越熟練，最終成為自己的一部分。

越厲害的人話越少！遇到這7種情況 沉默才是最強大的武器

一名長期研究心理學與正念（Mindfulness）的澳洲心理學家拉克蘭．布朗（Lachlan Brown）認為，真正成熟、有智慧與影響力的人，往往懂得在關鍵時刻保持沉默。

被人不尊重時如何「拿回主導權」？ 溝通專家： 試試這5種應對方法

坐擁百萬TikTok粉絲、德州資深辯護律師費雪（Jefferson Fisher），是全球最受推崇的辯論與溝通權威之一，也是暢銷書《下一場對話：少爭辯，多交流》（The Next Conversation）的作者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。