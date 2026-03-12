年輕人易怒常衝突 成年後加速生理衰老

青少年發生衝突會老更快！美國心理研究指出，青少年時期的攻擊性行為與成年後的老化加速存在密切關聯，這種持續性的人際衝突會使身體長期處於警覺狀態，進而對代謝與免疫系統造成慢性損害。對此，建立健康的人際關係將會是延緩生理衰老的重要健康策略。

青少年衝突加速老化

《地球報》報導，根據維吉尼亞大學的研究，青少年時期的攻擊行為可能導致身體在進入成年後加速衰老。對此，研究人員追蹤受試者長達十七年，發現頻繁與他人發生衝突的少年，在三十歲時的生理年齡通常高於實際歲數。

事實上，這項研究透過血壓、血糖和發炎反應等指標顯現，偵測出社交壓力會直接轉化為長期的健康負擔。另外，長期面對敵對狀態會使身體持續處於應激模式，進而引發代謝系統功能下降與體重增加。

研究人員也發現男性及低收入家庭的個體出現較快的老化跡象，這些模式與人際關係困難有關。其中，男孩與父親的衝突次數較多，而來自低收入家庭的青少年則較可能對同儕表現出懲罰行為。

預防成年慢性疾病

《美國心理協會》指出，青少年的攻擊性可能不斷滋養後來與父母的爭吵，以及對親密朋友的粗暴行為。雖然環境因素也具備影響力，但研究強調，早期人際關係介入對於預防成年後慢性疾病至關重要。

維吉尼亞大學首席作者艾倫博士表示，這項研究顯示早期青少年時期社會挑戰所帶來的潛在持久健康後果，尤其，加速老化與冠狀動脈疾病、糖尿病、高血壓、發炎，甚至早逝的風險增加有關。

