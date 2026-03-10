戀愛總遇到同一種人？專家揭原因：我們都在重複父母的愛情模式
你有發現自己，總是愛上「像爸爸 / 像媽媽」的人嗎？
其實我們在無意識裡，會重複父母相處的模式，因為那是我們「學會愛」的第一個樣子。
如果成長過程中，常看見爭吵、冷戰、或疏離，我們也可能帶著「害怕衝突」或「不信任關係」的記憶，進入親密關係裡。
療癒的第一步，是重新練習建立「安全的關係」。從和願意傾聽、不批判你的人相處開始，慢慢讓自己感受到：原來關係還可以是這樣接納的、舒服的。
（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「你有發現自己，總是愛上「像爸爸 / 像媽媽」的人嗎？」，未經同意禁止轉載。）
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。