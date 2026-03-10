戀愛總遇到同一種人？專家揭原因：我們都在重複父母的愛情模式

快訊

你有發現自己，總是愛上「像爸爸 / 像媽媽」的人嗎？

其實我們在無意識裡，會重複父母相處的模式，因為那是我們「學會愛」的第一個樣子。

如果成長過程中，常看見爭吵、冷戰、或疏離，我們也可能帶著「害怕衝突」或「不信任關係」的記憶，進入親密關係裡。

療癒的第一步，是重新練習建立「安全的關係」。從和願意傾聽、不批判你的人相處開始，慢慢讓自己感受到：原來關係還可以是這樣接納的、舒服的。

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「你有發現自己，總是愛上「像爸爸 / 像媽媽」的人嗎？」，未經同意禁止轉載。）

