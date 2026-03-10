為何總說「沒事啦」？專家揭女性內在衝突：社會期待變自我監控

你會發現，「懂事」很少是別人明講的命令。它更像一套不成文的暗示——在家裡，太直接會被說沒禮貌；在關係裡，太有主張會被說不好相處；在工作上，太想爭取會被說太有野心。

所以我們先學會把想要藏起來，讓它看起來不那麼刺眼。你開始練習笑得剛好、話講得剛好、情緒收得剛好，甚至連「不舒服」都要包裝成一句比較好聽的：「沒事啦。」

久了之後，那些外界的規則會變成內在的自動校正：每一次想要更明確、更亮、更堅定時，心裡就會先冒出一句——「這樣會不會太多？」

這也是為什麼「角色內化衝突」會發生：當我們把「應該怎麼當一個女人」的標準放進身體裡，它就不只是社會的期待，而會變成我們對自己的監控。於是你一邊往前走，一邊又在心裡悄悄踩煞車。

如果這段時間，你正在經歷身份的拉扯、關係的困惑、或是對自我價值的懷疑，你不必一個人整理。求助，不是示弱。那是你仍然願意為自己保留選擇。

慢慢來，我們都在學習如何把目光，還給自己。

圖／擷自聊心茶室臉書粉專

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「你會發現，「懂事」很少是別人明講的命令。」，未經同意禁止轉載。）