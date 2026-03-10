快訊

與美談判破局 伊朗外長認「不會再與美對話」：飛彈攻勢要多久就多久

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

聽新聞
0:00 / 0:00

為何總說「沒事啦」？專家揭女性內在衝突：社會期待變自我監控

聊心茶室／ 聊心茶室
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

你會發現，「懂事」很少是別人明講的命令。它更像一套不成文的暗示——在家裡，太直接會被說沒禮貌；在關係裡，太有主張會被說不好相處；在工作上，太想爭取會被說太有野心。

所以我們先學會把想要藏起來，讓它看起來不那麼刺眼。你開始練習笑得剛好、話講得剛好、情緒收得剛好，甚至連「不舒服」都要包裝成一句比較好聽的：「沒事啦。」

久了之後，那些外界的規則會變成內在的自動校正：每一次想要更明確、更亮、更堅定時，心裡就會先冒出一句——「這樣會不會太多？」

這也是為什麼「角色內化衝突」會發生：當我們把「應該怎麼當一個女人」的標準放進身體裡，它就不只是社會的期待，而會變成我們對自己的監控。於是你一邊往前走，一邊又在心裡悄悄踩煞車。

如果這段時間，你正在經歷身份的拉扯、關係的困惑、或是對自我價值的懷疑，你不必一個人整理。求助，不是示弱。那是你仍然願意為自己保留選擇。

慢慢來，我們都在學習如何把目光，還給自己。

圖／擷自聊心茶室臉書粉專
圖／擷自聊心茶室臉書粉專

圖／擷自聊心茶室臉書粉專
圖／擷自聊心茶室臉書粉專

圖／擷自聊心茶室臉書粉專
圖／擷自聊心茶室臉書粉專

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「你會發現，「懂事」很少是別人明講的命令。」，未經同意禁止轉載。）

聊心茶室

追蹤

延伸閱讀

心理師怎麼挑？臨床心理師vs諮商心理師差在哪

心理諮商跟諮詢有什麼差別？我適合哪種？

台灣每4人就有1人睡不好！專家揭「失眠真相」：不是累，是大腦停不下來

她不是太強 是婚姻裡容不下她的成就…「成功」從來不是中性的

相關新聞

為何總說「沒事啦」？專家揭女性內在衝突：社會期待變自我監控

你會發現，「懂事」很少是別人明講的命令。它更像一套不成文的暗示——在家裡，太直接會被說沒禮貌；在關係裡，太有主張會被說不好相處；在工作上，太想爭取會被說太有野心。

年輕人不再沉默！專家揭亞洲職場盲點：垂直權威結構恐錯失好決策

亞洲社會有一個很常見的問題，就是組織或群體中有垂直的決策結構和權力關係。一般都是權力大、年齡較長、資歷較深的人先發言，接著才輪到所謂「下面」的人。但事實上在這種結構中，「下面的人」往往沒有機會發表意見，而他們的沉默經常被以「尊重」的名義包裝。

與其怕失敗不如去做！專家揭「自信養成關鍵」：重複練習最重要

「重複練習」是培養自信心不可缺少的一步。無論是在舞臺上發表，還是帶領團隊，甚至只是製作一杯卡布奇諾，重點都是要「實際體驗」，光用想像或憑空計畫都是不夠的，一旦反覆數百次、數千次，就會越來越熟練，最終成為自己的一部分。

越厲害的人話越少！遇到這7種情況 沉默才是最強大的武器

一名長期研究心理學與正念（Mindfulness）的澳洲心理學家拉克蘭．布朗（Lachlan Brown）認為，真正成熟、有智慧與影響力的人，往往懂得在關鍵時刻保持沉默。

被人不尊重時如何「拿回主導權」？ 溝通專家： 試試這5種應對方法

坐擁百萬TikTok粉絲、德州資深辯護律師費雪（Jefferson Fisher），是全球最受推崇的辯論與溝通權威之一，也是暢銷書《下一場對話：少爭辯，多交流》（The Next Conversation）的作者。

當你開始不再相信自己：那些讓人慢慢失去現實感的關係控制

作者：Inka蔡淑華（諮商心理師） 今年初，來自北愛爾蘭的音樂人Sister Ghost發表新單曲《Not Your Toy》（直譯為「不是你的玩具」）。她在訪談中提到，這首歌寫的是一種日常生活中隱

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。