年輕人不再沉默！專家揭亞洲職場盲點：垂直權威結構恐錯失好決策

亞洲社會有一個很常見的問題，就是組織或群體中有垂直的決策結構和權力關係。一般都是權力大、年齡較長、資歷較深的人先發言，接著才輪到所謂「下面」的人。但事實上在這種結構中，「下面的人」往往沒有機會發表意見，而他們的沉默經常被以「尊重」的名義包裝。

這種結構當然不完全是負面的，它可以讓組織成員之間產生強大的凝聚力，上下的關係緊密、執行力突出，可以有效達成目標。

但是垂直結構也帶來很多問題，特別是這種結構的組織所做的決策，往往並非是最好的選擇。現在二、三十歲的年輕世代，已經可以發現那些年紀大、資歷深的人看不到的問題，而他們開始積極提出想法和創意，驅使決策過程從垂直集中轉換成更分散的方式，同時也展現更有效率的一面，因為我們正生活在快速變化的世界中。

想像一下，如果你在娛樂產業工作，以下的問題如果不問年輕人的意見，會發生什麼後果？

「最近人們討論的話題是什麼？」

「我們應該拍什麼樣的電影或電視劇？」

「什麼樣的內容才能吸引十幾、二十歲的人？」

「現在最應該投資的是什麼？」

這些問題如果不問問年輕世代，又如何能理解他們的世界呢？更何況，他們的世界就是國家的未來。

現在的年輕世代已經不像上一代那樣屈於垂直權威結構，他們能看見新的事物，發現老一輩不易察覺的社會、經濟關係的新價值，這樣全新的視野是我們必須關注的變化。

追隨力是領導力的另一個面貌

有一個與領導力同樣重要的，就是「追隨力」。特別是像亞洲這種在群體中垂直結構仍根深柢固的地區，現在必須正視優秀的追隨者在組織內能創造什麼樣的價值。

以前對「追隨」有一些誤解，主要是認為追隨者沒有創造性。但是強大的追隨者能夠理解領導者的意圖、會考量群體關係和趨勢，努力實踐領導者的意圖。他們不只是盲目地追隨領導者，而是真的了解領導者所面臨的問題，並以協調合作的方式來實現目標。

一個「好的追隨者」會做什麼呢？

好的追隨者會在不傷害領導者權威的情況下，努力透過自己的角色提升價值。他們會不斷問自己：

「實現組織目標最好的方法是什麼？」

「我要如何才能對組織有正面的貢獻？」

「我的行為會對整個組織產生什麼影響？」

好的追隨者會等待合適的時刻，點出組織忽略或錯過的重點。但他們並不會左右決策或行動，只是提出自己的觀點討論，同時傾聽別人分享。他們在家庭、職場或學校等不同組織中都一樣。好的追隨者可以理解，組織成員共同的決定就是最好的決定。

優秀的追隨者必須具備健康的自尊心，因為總是要與他人共享成果。在運作良好的組織中，所有成員都扮演重要角色，因此成果自然是大家共同擁有的。

亞洲社會強調共同體思考和行動，因此很容易被認定是「好的追隨者」。在亞洲，就算你不是領導者，同樣也可以累積有意義的經歷，因為身為組織的一員，為組織合作與協調、貢獻自己的心力是很自然的情況，這是重視共同體的亞洲社會獨有的優勢，而西方社會比較強調個人領導力，因此很難看出追隨者的價值。

圖為《找到你的甜蜜點：尋找人生隱藏機會的9種洞察力》書封。究竟出版社提供

在西方社會，人們傾向追求個人的名聲和成就，光是從大學學生組織就可以看出，幾乎人人都有自己的崗位，例如「某專案的負責人」。他們認為，必須說「我有領導經驗」，人們才會認為「這個人有領導能力」。

西方社會的權力結構傾向水平發展，所以需要領導者。因為組織裡會有許多小單位存在，每個單位都需要有人做決策—就是這種模式形成了西方的領導力。

亞洲和西方社會的文化差異，在於亞洲社會背景較能理解追隨力的作用和價值。不要忘了，追隨力不只是跟隨領導者，更是透過合作和協調創造出更好成果的過程。

