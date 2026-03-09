快訊

非理工背景也能投入綠領產業？專家：綠領非特定科系專利

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
有非理工背景學生希望投入綠領產業，但擔心不是科班出身難以找到切入點。環境部氣候變遷署副署長張根穆認為，隨著淨零治理逐步成為政策與制度的核心議題，未來急需能理解政策脈絡並具備整合能力的多元人才。圖／聯合報系資料照
綠領人才指專注於環境保護、再生能源、循環經濟、綠色金融及應對氣候變遷的專業人才，因應淨零趨勢，社會對這些人才的需求日漸增加。然而有非理工背景學生希望投入綠領產業，卻擔心不是科班出身難以找到切入點。環境部國家環境研究院延聘的專家表示，綠領專業並非特定科系的專利，隨著淨零治理逐步成為政策與制度的核心議題，未來急需能理解政策脈絡並具備整合能力的多元人才。

國環院日前進駐「台灣大學校園徵才博覽會」，攜手產官學界專家提供綠領人才的免費諮詢。國環院代理院長巫月春指出，諮詢的學生科系背景相當多元，最多被問到的問題是自己對永續議題有興趣，卻擔心不是相關科系出身，也不清楚履歷該呈現哪些亮點才能被企業看見；也有人雖已有相關接觸經驗，仍迷惘自己的專業能否轉化為長期優勢，甚至擔心未來進入是否能持續發展、走得長遠。

國環院延聘專家、環資國際有限公司總經理倪雅惠、經濟部技監張廣智均表示，在台灣綠領人才荒的趨勢下，證照雖為加分項，但企業更看重跨域學習能力，「先行動、先接觸」才是破除迷惘的關鍵。

美商傑明工程顧問股份有限公司總經理胡惠宇則指出，職涯長遠的關鍵不在於是否本科出身，而是能否在實務中持續累積不可替代的能力。

環境部氣候變遷署副署長張根穆認為，隨著淨零治理逐步成為政策與制度的核心議題，未來急需能理解政策脈絡並具備整合能力的多元人才，這為非理工背景的學子開闢了站上主流舞台的新藍海。

