快訊

全教總批教育部人事修法牛步 不應先公後教、忽視教學現場特殊性

聯合報／ 記者李芯／即時報導
全教總理事長侯俊良指出，大法官早已確立「公教分途」原則，但每逢公務人員相關法規修正，教育部必待銓敘部塵埃落定、甚至修法或函釋發布後，才緩步啟動教育法規修正。本報資料照片
政府去年放寬公務人員育孫留職停薪相關規範，教育部亦隨之修正「教育人員留職停薪辦法」，但全教總今批評，教育部不僅預告程序草率，更忽視教師職務特殊性所涉的課務代理等問題，再加上先前身心調適假等修法爭議，展現出政府資訊不透明、程序怠惰等官僚惡習，呼籲公教人員法規不應「先公後教」，且人事法規應納入教育現場特殊需求，而非無差別抄襲公務員制度。

全教總理事長侯俊良指出，大法官早已確立「公教分途」原則，但每逢公務人員相關法規修正，教育部必待銓敘部塵埃落定、甚至修法或函釋發布後，才緩步啟動教育法規修正。以近期配合政策修正的「育孫留職停薪」為例，公務人員體系早已大張旗鼓宣導修正成「不得拒絕」，教育部在修正「教育人員留職停薪辦法」時，不僅預告程序草率，亦未見積極政策露出。全教總質疑，教育部是否刻意規避與基層教師溝通，試圖以「準用公務員」為由，忽視教師職務特殊性所涉及的課務代理與預算配套？

全教總進一步批評，近期新增的教師「身心調適假」，受限於「公務人員請假規則」，強行併入事假計算。這種完全無視教師高強度情緒勞動、教學現場連續性需求的作法，讓美意淪為空談。教育部若只會照抄公務員法條，而不具備針對教育專業進行獨立法制評估的能力，實為行政失職。

全教總強調，教育部身為教育人員的主管機關，不應忽視行政慣性造成的權益侵害，全教總呼籲行政院應建立公教人事法規同步啟動機制，杜絕「先公後教」的落後時差。同時，教育部在修正涉及教師權益的子法時，應落實預告程序，並主動與教師組織進行實質協商。此外，人事法規應納入教育現場特殊需求，而非無差別抄襲公務員制度，確保教師基本權益、身心健康與教學品質。

