越厲害的人話越少！遇到這7種情況 沉默才是最強大的武器

摘要 真正成熟、有智慧與影響力的人，往往懂得在關鍵時刻保持沉默。適時沉默，讓你的說話每一句都會有份量，而不是音量。

一名長期研究心理學與正念（Mindfulness）的澳洲心理學家拉克蘭．布朗（Lachlan Brown）認為，真正成熟、有智慧與影響力的人，往往懂得在關鍵時刻保持沉默。

人越早學會在以下七種情境保持沉默，越能放大他的專業與格局。

當別人需要傾訴時

有次拉克蘭的朋友打給他抱怨老闆，他下意識要幫朋友規劃下一步職涯方向。但他冷靜一想，決定閉嘴讓對方盡情宣洩情緒；20分鐘後，朋友竟然感謝他幫了大忙，但他幾乎沒說什麼話。

真正有智慧的人，會在言談之間提供情緒價值，成為對方的情緒容器，而不是解決方案。因為當情緒高漲時，人們需要先處理感受，才能處理邏輯。

別人固執己見時

聊到政治，你的親戚們是否會開始發表偏激言論？有些人不是來交流，而是來證明自己是對的。這種時候，你證據再充分也改變不了對方。心理學稱之為「逆火效應」：面對相反證據時，人們反而會更強化原有的偏見。

幾年前，拉克蘭參加一場晚宴，席間有人開始大放厥詞，說冥想不過是「那些無法應對現實生活的嬉皮士在玩的把戲」。身為心理學作家，拉克蘭腦中隨時能調出20幾項可以用來反駁對方的學術研究。

但他最終選擇保持沉默。接下來發生的事情，讓拉克蘭受用至今。餐桌上另一位賓客優雅地轉移了話題，緊繃的氣氛瞬間化解。他也體悟到更深刻的智慧：有些仗，根本不值得打。

當你憤怒時

有些話一旦出口，就收不回來。人在情緒高點時，大腦處於「戰或逃」模式。此時說出口的話，往往帶著攻擊性。也許當下痛快，事後卻代價高昂。「暫停」擁有巨大的力量，當憤怒湧上，就是你該關上嘴巴的訊號。給自己24小時，如果明天這話還非說不可，到時也會說得更得體。

當有人在打探八卦時

八卦每多說一句，你的信任分數就少一分。拉克蘭職涯早期曾為了融入新團隊，分享了一些不該說的消息。結果，他很快就被貼上「不守口如瓶」的標籤，這個汙名讓他花了數年才洗刷乾淨。現在面對這種情況，他的標準回覆是：「這我沒聽說耶。」然後直接轉移話題。

當你尚未掌握全貌時

社群媒體把每個人都變成了「即時專家」。日本地震？我有觀點。新的科學發現？我來解讀。但其實在資訊爆炸的環境裡，越快回應不一定代表越專業。當我們沒有掌握全部事實時，一句：「這超出了我的認知範圍。」其實是高智商的表現，這代表他清楚自己的知識邊界在哪裡。

當對方的行為已說明一切

面對只會說、不會做的人，最有效的回應不是揭穿，而是保持沉默，專注在自己的行動上。拉克蘭曾與一位總是「承諾滿分，執行零分」的人合作。他花了幾個月和他對話、設定具體目標、開檢討會，但情況毫無改善。

最後，他調整了自己的工作流程避開這個人，並平靜地記錄所有過程。到了績效評估時，他已用數據與事實勝過千言萬語。

在他人光芒閃耀的時刻

同事升官了、朋友訂婚了、姊姊宣布懷孕了。你也有類似的經歷，可能你去年也升遷了、你也有訂婚建議、你有育兒經。請打住。這不是你的時刻。有格局的人，明白這一刻屬於對方，會把聚光燈讓給對方。

這七種情境都有一個共同點：那是我們的「小我」（Ego）渴望發聲，但「智慧」知道該保持沉默的時刻。

越厲害的人，越懂得克制發表自己的意見，因為他們知道，話語是一種珍貴的資源。當你能控制自己的聲音，你也更能掌握局勢。真正強大的人，不是場上說最多話的人，而是最知道什麼時候不說話的人。

