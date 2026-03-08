被人不尊重時如何「拿回主導權」？ 溝通專家： 試試這5種應對方法

摘要 每個人都遭遇過不敬言論的打擊，預先準備好應對之道至關重要。從容回應仍展現一個人的心理素質和臨場反應，更重要的是，拿回話語權、展現影響力。

我們都遇過不懂得尊重的人，三位溝通領域專家提供以下五種做法，當有人出言不遜，這些應對方式可以幫助我們「撐住場面」，並重新奪回話語權。

1、用沉默建立高度

坐擁百萬TikTok粉絲、德州資深辯護律師費雪（Jefferson Fisher），是全球最受推崇的辯論與溝通權威之一，也是暢銷書《下一場對話：少爭辯，多交流》（The Next Conversation）的作者。

費雪最近在美國梅爾·羅賓斯的播客節目《Mel Robbins Podcast》中分享了一個觀點：面對不尊重，要「拿回主導權」。

當對方語帶冒犯，先試著沉默10秒鐘。費雪解釋，這種沉默在傳遞一個訊息：我不必急著回應你，因為這段話並未達到值得我回應的水準。

接著，用平靜而自信的語氣表明立場，例如：「這種言論不值得我回應。」它將對話從情緒層次拉回價值層次，清楚表達「不是我無法回應，而是我選擇不降低自我標準。」

2、建立「心理肌肉記憶」

企業培訓公司GK Training創辦人霍普納（Michael Chad Hoeppner）指出，人在遭遇突發攻擊，或是面對一句帶有惡意的話語時，除了心理受到驚嚇，身體更會受到一定程度的傷害，包括：語氣變弱、儀態畏縮、行動節奏混亂，這些非語言訊號，會削弱一個人的影響力。

霍普納提出建立「自信體態」的心理肌肉記憶，透過以下練習：

‧意象化練習：想像頭部像氣球向上延伸、雙腳像樹根深扎地面，每天花五分鐘感受這種「上拉下穩」的力量感。

‧抗壓測試：找一顆球對著牆壁投擲。在拋接球的過程中，維持上述的挺拔姿勢，一邊維持穩定姿態並練習說話。正因為球速與彈跳角度模擬了職場衝突的不可預測性，也讓身體記住怎麼在這種衝突中保持定力。

這些練習能讓你的身體遭受攻擊時，第一個反應不是「瑟縮」，而是「穩住」。

3、爭取思考空間的「透明化金句」

當我們被無禮的言論打得措手不及，最糟的應對方式是當眾罵回去或委屈隱忍。霍普納指出，這時，我們需要幾句簡單、好記的「透明化金句」（Transparency phrases），幫自己爭取思考的空白：

‧「我需要一點時間消化你剛才說的話。」

‧「你的評論讓我有些意外，我得先思考一下。」

‧「我挺驚訝你這麼說的，讓我沉澱幾秒鐘。」

挑一句最順口的，配合上一步的投球練習。霍普納建議，在接住球的那一刻，氣定神閒地說出以上這幾句話，掌握對交流節奏按「暫停」的權利。

4、啟動「P」字訣：把話題拉回專業

多數人在被冒犯時，會本能地進入個人對抗，正中對方下懷。真正的贏家，是能把話題拉回正事的人。

霍普納建議大家在腦中預設一組「P開頭」的關鍵字：計畫（Plan）、程序（Procedure）、規範（Protocol）、定位（Position）或流程（Process）。

‧「如果我們回到原本的計畫（Plan）來看……」

‧「容我提醒一下，目前我們遵循的規範（Protocol）是……」

‧「讓我們退後一步，檢視整體流程（Process）……」

你是在無形中劃清界線：這裡不需要情緒化攻擊，我們只談論專業。

5、用反問句讓對方檢視自己

如果你傾向主動拆解對方攻勢，而不是壓制局面，那麼約翰·鮑伊（John Bowe）建議另一種做法：

身為得獎記者、公開演講培訓與溝通專家的鮑伊認為，當對方說了冒犯不敬的話，應該適時把話題丟回對方身上，最具代表性的一句話是：「你當真這麼認為嗎？」這句話的精妙之處，在於它不是反駁，而是「豎起一面鏡子」。

無論你用冷靜、困惑、甚至帶點諷刺的語氣說出，都能產生兩層效果：

第一，打斷衝動式發言：多數失禮言論其實是脫口而出，而非深思熟慮。這句提問提供對方一個重新思考的空間。

第二，從防禦轉為好奇：你沒有立刻進入對抗，而是展現好奇心，對方往往會意識到自己的失言。在很多情境中，僅僅這一句話，就足以讓對方自行收手。

資料來源：CNBC、UpWorthy

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文溝通專家：當別人不尊重你時，試試這5種應對方法》