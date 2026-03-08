經典賽／台灣首贏南韓創下紀錄！全民陷入瘋狂 醫：小心「狂歡症候群」

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，賽後球員在場中慶祝。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，賽後球員在場中慶祝。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽今天由台灣出戰南韓，歷經10局延長賽，最終以5：4勝出，全民陷入瘋狂。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，今天最後的比數十分接近，如此高張力、扣人心懸的比賽，大家看比賽時一定是全神關注，心情緊張，賽後又是十分興奮，此時血壓、心跳上升，高血壓病史者須提高警覺，更何況大家可能會喝酒狂歡，需特別注意「狂歡症候群」。

被問到今天有無觀看「台韓大戰」，林謂文說「我不敢看，擔心會心臟病發。」因為，台灣與南韓在棒球賽事上，可說是世仇，「大家都好想贏韓國」，那種對勝利的渴望，與對戰其他國家時強度不同，情緒起伏上會特別激烈。

林謂文說，緊張的「台韓大賽」導致壓力荷爾蒙上升，交感神經興奮，造成血壓上升、心跳加速，對高血壓患者來說，因對血壓調控本就不好，甚至還有血管硬化等疾病，血壓更容易竄升且難以控制；贏球後，心情又過度興奮，血壓波動會特別劇烈，這時如果血管內已有斑塊，可能會形成血栓，增加心肌梗塞、主動脈剝離、腦中風等機會，必須多加注意。

更何況從現在開始，大家可能會喝酒狂歡，需特別注意「狂歡症候群」。林謂文說，尤其今天是假日，又是台灣的最後一場比賽，很多人都會喝酒狂歡，但情緒興奮下，一下子快速喝酒，恐致血壓上升，且搭配喝酒的零食、小菜口味都為高油、高鹽，可能進一步又讓血壓升高，狂歡後，可能會增加誘發心肌梗塞等「狂歡症候群」的機會。

林謂文提醒，特別是晚上狂歡時，此時身體應是準備進入休息狀態，副交感神經較為活躍，且活動力下降、代謝變慢，但如果這時繼續喝酒、持續亢奮，心臟該休息不休息，容易產生胸悶、血管發炎等，若是血壓正常的人其實還好，但若有血管心臟方面疾病患者來說，「狂歡可以，但適度就好，並多控制情緒，不要太過亢奮」，避免發生意外事件。

林謂文建議，高血壓病史者平時應養成量測血壓的習慣，了解血壓是否處在理想的範圍，看完比賽後，短暫的血壓升高，此為正常的身體反應，但時間一旦拉長就需多加注意，若合併有胸悶、胸痛、頭痛、暈眩等疑似心臟疾病症狀，建議先閉目養神10分鐘，休息一下，若症狀沒有緩解，就應躺著再休息30分鐘至1個小時，如果症狀愈來愈明顯、愈來愈嚴重及頻繁，應速就醫檢查及治療。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

