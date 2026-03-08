快訊

經典賽／不意外南韓出牌柳賢振 曾豪駒談連4天出賽坦言負擔

經典賽／台韓大戰拚活路！打線出爐 陳晨威打二棒、沒有陳傑憲

他想買蘋果iPhone 17e「當孝親機」怕表現差！果粉列3優點狂推薦

聽新聞
0:00 / 0:00

北方冷空氣活躍 天氣風險：未來一周兩波冷氣團南下影響

聯合報／ 記者陳智華／台北報導
未來一周兩波冷氣團南下，迎風面濕涼，周二華南雲系東移水氣多，民眾需注意冷暖交替變化大。本報資料照片
未來一周兩波冷氣團南下，迎風面濕涼，周二華南雲系東移水氣多，民眾需注意冷暖交替變化大。本報資料照片

3月了，但天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，北方冷空氣依然活躍，未來一周兩波冷氣團南下，氣溫上升下降明顯，呼籲民眾多留意保暖。且北部、東北部雨量較多，中部以北周二容易有雨，其餘時間天氣較穩定，但氣溫上下頻繁，中南部日夜溫差也大。

廖于霆表示，今天東北季風逐漸減弱，北部、東北部天氣多雲短暫雨，白天高溫略升到19-22度。中南部及東南部天氣較晴朗，白天高溫24-29度，感受較舒適。

今天晚上到周一晨，東北季風再度增強，北部東半部轉陰陣雨天氣，中南部維持多雲到晴天氣。廖于霆說，周一白天北部、東北部高溫降到18-19度，中南部及東南部高溫24-27度。接著大陸冷氣團南下，北部、東北部夜間低溫14-15度，中南部及東南部低溫16-18度，明顯轉冷。

廖于霆指出，周二持續受到大陸冷氣團影響，北部及東北部偏冷，其他地區日夜溫差大，各地低溫14-17度。此外受到華南水氣通過影響，各地雲量較多，中部以北有短暫陣雨發生機會。周三大陸冷氣團減弱，北部、東北部高溫回升到19-21度，中南部及東南部高溫回升到24-27度，各地早晚仍涼，低溫14-15度。

廖于霆說，周四另波大陸冷氣團又南下，各地氣溫又下降，周五冷氣團減弱，各地早晚低溫回升到15-20度。周六偏東風到偏南風影響，各地天氣好轉，晴時多雲。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

風險 氣溫 東北季風

延伸閱讀

春寒料峭！明起恐有兩波冷氣團 吳德榮：低溫探10度以下

明低溫恐剩10度…下周2波冷氣團接力來襲 整周冷暖反覆橫跳

228連假變天 天氣風險：各地轉雨降溫

今起多波鋒面影響北台降雨轉涼 228連假全台下雨

相關新聞

北方冷空氣活躍 天氣風險：未來一周兩波冷氣團南下影響

3月了，但天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，北方冷空氣依然活躍，未來一周兩波冷氣團南下，氣溫上升下降明顯，呼籲民眾多留意保暖。且北部、東北部雨量較多，中部以北周二容易有雨，其餘時間天氣較穩定，但氣溫上下頻繁，中南部日夜溫差也大。

當你開始不再相信自己：那些讓人慢慢失去現實感的關係控制

作者：Inka蔡淑華（諮商心理師） 今年初，來自北愛爾蘭的音樂人Sister Ghost發表新單曲《Not Your Toy》（直譯為「不是你的玩具」）。她在訪談中提到，這首歌寫的是一種日常生活中隱

Panchi君爆紅 媒體人：婚姻就像新的「猴群」…為何你越努力關係越糟？

西方媒體說パンチ是一個「relatable outsider」——讓所有人都心有戚戚焉的局外人。我讀到這個詞的時候愣了一下，因為這不就是很多台灣女性進入婚姻時的感受嗎？

離婚要不要設緩衝期？過來人揭「2情況」其實不必等

最近在網路上看到「離婚前，是否要有法律緩衝期？」的一些論點，曾經親身經歷離婚相關的法律歷程，也常常在晤談室中與想衝動離婚的夫妻工作的我，對這個議題自然會萌生興趣，想說就來寫一篇文章，梳理一下自己對於「離婚前可以做什麼準備？是否應該要有緩衝期？」的想法。

伴侶出軌該不該原諒？研究揭「自我價值」決定面對外遇的態度和反應

在選擇伴侶時，除了依據「好感」及彼此的「伴侶價值」之外，以公司合夥人角度觀察對方是否是適合的合作對象。高伴侶價值給的是「選擇權」，而忠誠決定的是「值不值得長期投資」。

癌友「失志症候群」讓生活失去意義感 年節9天心理諮商需求攀升

今年春節長達9天，不僅是一般民眾、精神病友內心飽受壓力，癌症患者也感同身受。癌症希望基金會附設心理諮商所長葉北辰表示，癌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。