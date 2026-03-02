當你開始不再相信自己：那些讓人慢慢失去現實感的關係控制

作者：Inka蔡淑華（諮商心理師）

今年初，來自北愛爾蘭的音樂人Sister Ghost發表新單曲《Not Your Toy》（直譯為「不是你的玩具」）。她在訪談中提到，這首歌寫的是一種日常生活中隱微的關係控制---那種看似不劇烈，卻讓人在關係中慢慢失去主體性的心理操控。

「我不是你的玩具。」

這首歌之所以有力量，因為它不只是想對伴侶說的話，更是一種對關係操控的反抗。讓我們從這裡開始，談談這種日常生活中常見卻不容易被覺察的操控現象。

曾在諮商室裡，有一位三十多歲的女性問到：「是不是我想太多？太敏感？」

她的伴侶沒有動手，也很少顯現出情緒失控的樣子。但每次衝突後，她總是感覺「哪裡怪怪的？」---明明當下覺得受傷，為什麼最後卻變成自己道歉？明明記得對方說過某些話、做過某些事，卻在對方反覆否認後，開始懷疑自己的認知能力。

當她提出質疑時，對方常這樣回應：

「你記錯了吧？」

「你想太多了！」

「是你太敏感了。」

「你最近壓力太大才會這樣。」

這些話乍聽之下稀鬆平常，但若反覆出現，就是一個重要警訊。因為它會讓人逐漸失去對自身感受、記憶與判斷力的信任，久而久之，讓一個人不再相信自己，只能依賴對方。這樣的過程，有一個近年來常被提及的詞彙---「煤氣燈操控」（gaslighting）。

你的現實被緩慢地重新編寫

「煤氣燈」一詞源自於1944年的經典電影《煤氣燈下》（Gaslight）。劇中丈夫時常故意把家裡的煤氣燈調的忽明忽暗，當妻子詢問時，丈夫卻堅稱燈光很正常，暗示是妻子的精神出了問題。後來妻子真的以為自己瘋了，只能順從丈夫的安排，生活全面受到控制。，

現代人擴充了煤氣燈操控一詞的用法，把這個名詞衍伸為：透過否認、質疑、貶低或扭曲對方的經驗，使對方懷疑自己的現實感、記憶、感知與判斷力。加害者不一定需要改變物理環境，只需要改變敘事的方式，就可以使受害者的自信、自尊逐漸崩塌。

這種現象可能發生在任何情境與關係中，像是：戀愛關係、家庭關係、職場場域，甚至在社群媒體的互動裡。它的核心始終圍繞著兩件事：操弄與控制。

他這樣子對我，為什麼很難離開？

親友聽聞遭遇後，常會既心疼又氣憤地說：「趕快分手吧！」。但為什麼受盡折磨的你，往往難以抽身？

原因很多，包括現實條件與環境支持等因素。在此，我們先談談心理層面的影響。

⠂首先，是因為「在乎」

在乎並不只是喜歡，而是一種情感的投入。當我們在關係中投注時間、信任與對未來的想像，這段關係就不只是互動，更不知不覺成為自我認同的一部分。因此當關係出現傷害時，對當事者而言就不只是一個事件，而是對「我是誰」、「我是否值得被愛」的動搖。

⠂其次，是「認知失調」

心理學所謂的認知失調，是指當兩個信念彼此衝突時，大腦會產生強烈的不適與焦慮。當「他愛我」與「他讓我受傷」同時存在，為了降低這種內在張力，人往往會先調整對事件的解釋，而不是推翻整段關係。於是，我們可能會開始合理化他的行為：「也許他不是故意的」、「也許是我記錯了」、「也許真的是我太敏感」。

當在乎越深，認知失調就越強。因為要承認對方正在否定或傷害自己，意味著有必要重新評估這段關係是否適合，而這也表示要面對自己過去的選擇是否正確？這樣的做法耗費的心理成本太高，而大腦往往會選擇較容易的路徑---與其動搖關係，不如先修正自己的想法。

⠂對方忽冷忽熱的溫柔，形成「間歇性增強」

所謂心理操控，從來不是全然的冷漠與傷害，總是夾雜著道歉、體貼與關懷。這一切會讓人重新燃起希望，產生「也許是我錯怪他了」、「也許他會越來越好」、「也許下次會不一樣」的期待，讓人一次又一次的選擇留下來。這種不穩定的回饋，會讓大腦上癮，反而更容易讓人持續投入。

當這樣的模式持續下去，個人的自信與自尊會一點一滴地被消磨殆盡，你會開始懷疑自己的判斷、覺得自己是不是哪裡有問題、甚至懷疑自己的價值，於是敢於表達自我的聲音越來越微弱，到最後即使對方還沒開口，你也會先替他否定自己。

那一刻，操控已經不需要外力，它已經成為你的內在對話了。

重新相信自己，拿回人生主導權

走出煤氣燈操控的第一步，不是去強力對抗，而是練習重新相信自己。

可以把事情寫下來，與信任的人討論、核對感受；給自己時間釐清對方話語中的不合理之處。若我們沒有停下來思考，就容易順著對方的說詞，被引導、被貶低、甚至被洗腦。

書寫，是一種讓思緒回到自己身上的方式。當我們能夠看清楚事情的脈絡，內在就有能力慢慢穩定下來，也有力量承受那份不安，而不再全盤否定自己。

遇到類似情況時，可以提醒自己：

⠂相信直覺：如果你常常覺得「怪怪的」，不要輕忽這個可貴的訊號。

⠂尋求第三方驗證：跟信任的人聊聊，確認事實，而不是獨自煩憂。

⠂建立界線距離：這種操控通常發生在親密關係或職場中，當你意識到操控正在發生，試著在心理與身體上與對方保持距離，這是拿回主導權的開始。

如果你發現某段關係讓你頻繁感到自我懷疑，也可以試著以旁觀者的角度重新審視這段關係---若這樣的情境發生在朋友身上，你會怎麼看？

回到《Not Your Toy》這首歌。當我們曾感到被物化、被低估，或被要求無條件順從某人的期待，這首歌像是一種宣言，提醒我們：每個人都擁有感受與判斷的主體性。

無論在愛情、家庭或職場中，我們都不是任人擺弄的物品。

當你開始懷疑自己時，不妨停下來問問自己：「這份懷疑，是成長的反思；還是被反覆否定後留下的傷痕？」

重新相信自己，是拿回人生主導權的開始。