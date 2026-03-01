快訊

精神科醫：連假報復性睡眠是補償幻想 壓力釋放更重要

中央社／ 台北1日電

現代人工作壓力大，連假容易出現報復性睡眠，醫師警告這不是補眠，而是補償幻想，尤其連假文化加劇節律破壞；呼籲讓情緒被理解、壓力被看見，停止與生活對抗，睡眠自然會回來。

開業精神科醫師楊聰財今天透過文字，向媒體介紹如何好好面對與處理報復性睡眠。他說，「報復性睡眠」的定義，是指平日長期熬夜、睡眠不足，到了假期或連假時，刻意延長睡眠時間，如一口氣睡10至14小時等，企圖「一次補回睡眠債」的行為。

楊聰財提到，很多人以為睡眠像銀行帳戶，可以存款與還債，但睡眠不是線性可償還的資源。「報復性睡眠其實不是補眠，而是補償幻想」，典型特徵就是連假大睡特睡，醒來卻頭昏腦脹、全身無力、精神渙散。

楊聰財指出，事實上，報復性睡眠核心問題不是「睡多久」，而是「節律被打亂」，假期晚睡晚起，會讓夜間睡意延後，白天清醒感下降，原本早晨應上升的皮質醇若延遲，會影響代謝效率。當睡超過9至10小時，反而深睡比例下降，恐增加慢性發炎、多巴胺活性下降等風險。

楊聰財表示，報復性睡眠是一種心理補償、是對壓力生活的抗議，透過睡覺逃離責任與壓迫，假期大睡更是一種逃避機制。值得注意的是，「完美主義者」更常出現這類模式，平日高度壓抑，假期全面崩潰式放鬆，其中醫護、科技業、服務業、輪班等高壓工作族群風險較高。

個人心理層面之外，報復性睡眠也受到社會環境影響。楊聰財說，除了手機與影音平台讓人無法準時入睡、都市光害影響褪黑激素等，就他的觀察，現代社會鼓勵過勞文化，「拚命工作被讚美，休息被羞辱」，再加上連假文化加劇節律破壞，長假讓作息全面崩盤。

楊聰財提醒，真正的休息不是延長時間，而是回到平衡，規律起床、曬太陽、溫柔對待自己，是與身心重新和解。他也提供更好的替代方式，是固定起床時間優於固定睡覺時間，補眠控制在1至1.5小時內，避免節律延後，同時可搭配起床後10至20分鐘曬太陽與午睡20至30分鐘。

楊聰財說，情緒釋放比延長睡眠更重要，運動、找人傾訴或寫日記都是好方法。下次連假，不妨試試固定起床時間，不晚於平日1小時入睡，睡前減少藍光、晨間見光、假日安排輕活動等，讓生活有節奏、情緒被理解、壓力被看見，「當我們停止與生活對抗，睡眠自然會溫柔回來。」

連假 睡眠 精神科醫師

相關新聞

Panchi君爆紅 媒體人：婚姻就像新的「猴群」…為何你越努力關係越糟？

西方媒體說パンチ是一個「relatable outsider」——讓所有人都心有戚戚焉的局外人。我讀到這個詞的時候愣了一下，因為這不就是很多台灣女性進入婚姻時的感受嗎？

離婚要不要設緩衝期？過來人揭「2情況」其實不必等

最近在網路上看到「離婚前，是否要有法律緩衝期？」的一些論點，曾經親身經歷離婚相關的法律歷程，也常常在晤談室中與想衝動離婚的夫妻工作的我，對這個議題自然會萌生興趣，想說就來寫一篇文章，梳理一下自己對於「離婚前可以做什麼準備？是否應該要有緩衝期？」的想法。

伴侶出軌該不該原諒？研究揭「自我價值」決定面對外遇的態度和反應

在選擇伴侶時，除了依據「好感」及彼此的「伴侶價值」之外，以公司合夥人角度觀察對方是否是適合的合作對象。高伴侶價值給的是「選擇權」，而忠誠決定的是「值不值得長期投資」。

癌友「失志症候群」讓生活失去意義感 年節9天心理諮商需求攀升

今年春節長達9天，不僅是一般民眾、精神病友內心飽受壓力，癌症患者也感同身受。癌症希望基金會附設心理諮商所長葉北辰表示，癌...

連假9天身體病少了…心理急症多了 醫：年後3大心理困擾需留意

類流感及腹瀉等患者大幅減少，但今年春節9天連假，卻讓精神醫院急診就醫人次明顯增多，衛福部桃園療養院統計，該院急診從小年夜...

從小裝堅強！長大才懂原來「家」不是地方 是一種感覺

有些人很早就知道，「家」不是理所當然，也不是每個人都會有。

