精神科醫：連假報復性睡眠是補償幻想 壓力釋放更重要

現代人工作壓力大，連假容易出現報復性睡眠，醫師警告這不是補眠，而是補償幻想，尤其連假文化加劇節律破壞；呼籲讓情緒被理解、壓力被看見，停止與生活對抗，睡眠自然會回來。

開業精神科醫師楊聰財今天透過文字，向媒體介紹如何好好面對與處理報復性睡眠。他說，「報復性睡眠」的定義，是指平日長期熬夜、睡眠不足，到了假期或連假時，刻意延長睡眠時間，如一口氣睡10至14小時等，企圖「一次補回睡眠債」的行為。

楊聰財提到，很多人以為睡眠像銀行帳戶，可以存款與還債，但睡眠不是線性可償還的資源。「報復性睡眠其實不是補眠，而是補償幻想」，典型特徵就是連假大睡特睡，醒來卻頭昏腦脹、全身無力、精神渙散。

楊聰財指出，事實上，報復性睡眠核心問題不是「睡多久」，而是「節律被打亂」，假期晚睡晚起，會讓夜間睡意延後，白天清醒感下降，原本早晨應上升的皮質醇若延遲，會影響代謝效率。當睡超過9至10小時，反而深睡比例下降，恐增加慢性發炎、多巴胺活性下降等風險。

楊聰財表示，報復性睡眠是一種心理補償、是對壓力生活的抗議，透過睡覺逃離責任與壓迫，假期大睡更是一種逃避機制。值得注意的是，「完美主義者」更常出現這類模式，平日高度壓抑，假期全面崩潰式放鬆，其中醫護、科技業、服務業、輪班等高壓工作族群風險較高。

個人心理層面之外，報復性睡眠也受到社會環境影響。楊聰財說，除了手機與影音平台讓人無法準時入睡、都市光害影響褪黑激素等，就他的觀察，現代社會鼓勵過勞文化，「拚命工作被讚美，休息被羞辱」，再加上連假文化加劇節律破壞，長假讓作息全面崩盤。

楊聰財提醒，真正的休息不是延長時間，而是回到平衡，規律起床、曬太陽、溫柔對待自己，是與身心重新和解。他也提供更好的替代方式，是固定起床時間優於固定睡覺時間，補眠控制在1至1.5小時內，避免節律延後，同時可搭配起床後10至20分鐘曬太陽與午睡20至30分鐘。

楊聰財說，情緒釋放比延長睡眠更重要，運動、找人傾訴或寫日記都是好方法。下次連假，不妨試試固定起床時間，不晚於平日1小時入睡，睡前減少藍光、晨間見光、假日安排輕活動等，讓生活有節奏、情緒被理解、壓力被看見，「當我們停止與生活對抗，睡眠自然會溫柔回來。」