Panchi君爆紅 媒體人：婚姻就像新的「猴群」…為何你越努力關係越糟？

パンチ（Panchi）洗版洗到第十九天了。

一開始是日本推特，然後是台灣臉書，接著心理師們輪番上陣解讀，我想說過幾天應該會逐漸退燒，我就不用煩惱要寫甚麼。

結果沒有。

CNN做了專題、France 24派記者去動物園現場、BBC訪了靈長類學家、《華盛頓郵報》寫了長篇報導、Forbes說パンチ是「最有共鳴的局外人」。連IKEA日本的CEO都親自帶了三十三隻布偶去動物園捐贈，然後在社群上寫：「Sometimes, family is who we find along the way.」

一隻猴子，佔領了全世界的版面，我的手機一滑全是，因為太可愛了害我一直重覆看。

好，我認輸。來寫。

但我不想再寫一篇「パンチ教會我們的十件事」，也不想再科普一次Harlow的鐵絲媽媽實驗到Winnicott的依附理論——那些文章已經很好了，不需要我重複。

我想聊一件不太一樣的事、也是自己蠻有感觸的事：如果你已經長大了，依附受過傷，還有沒有可能變好？

先講一個我在美國實習時遇到的事。

我碩士班的諮商實習，有一段時間在做伴侶諮商（couples counseling）。有一對夫妻，結婚七年，太太的主訴是：「他從來不靠近我。」先生的主訴是：「她一靠近我，我就想逃。」

聽起來很教科書對不對？焦慮型配迴避型，經典組合。

但真正坐在那間諮商室裡，聽他們講話，你感受到的不是「類型」，而是兩個人各自的恐懼。

太太小時候媽媽會突然消失好幾天，沒有預告、沒有解釋。所以她長大後，伴侶只要晚回家半小時沒接電話，她的身體就會進入警報狀態——不是因為她「太黏」，是因為在她的經驗裡，「聯絡不上」等於「被拋棄」。

先生從小被一個情緒很不穩定的父親養大，父親心情好的時候很好，心情不好的時候會摔東西、吼人。所以他學會了一件事：靠近一個人是危險的。當太太帶著焦慮靠近他，他的身體啟動的是同一套防衛——不是不愛，是「太近了會受傷」。

兩個人都在用小時候學會的方式保護自己。但那些方式，剛好把對方推得更遠。

你有沒有發現，這跟パンチ的處境其實是同一個結構？

パンチ從小沒有媽媽，被保育員養大，拿到一隻IKEA布偶當安慰。後來被放回猴群，他想靠近其他猴子，但他不會猴子的社交語言。他靠近的方式不對，被打、被拖、被排擠。然後他跑回去抱布偶。

西方媒體說パンチ是一個「relatable outsider」——讓所有人都心有戚戚焉的局外人。我讀到這個詞的時候愣了一下，因為這不就是很多台灣女性進入婚姻時的感受嗎？

如果我們把「猴群」換成「婚姻」：

很多人帶著不安全的依附風格走進婚姻。你不是不想靠近，你是不知道怎麼靠近而不受傷。你用了一套從原生家庭學來的方式——可能是焦慮地抓緊、可能是本能地退開、可能是兩者交替——結果你越努力，關係越糟。

婚姻，其實就是你的新「猴群」。

你嫁進一個家庭，那個家庭有自己運行了幾十年的規則、默契、地雷。沒有人給你一本說明書，但所有人都預設你應該要懂。

你不知道過年該站在廚房裡幫忙到什麼程度才算「剛好」，不知道婆婆說「隨便」的時候到底是不是真的隨便，不知道在這個家裡，你的委屈可以說到什麼程度才不會變成「不懂事」。

你努力靠近，有時候被接住，更多時候被已讀不回。然後你回到房間，抱著你的「布偶」——可能是手機裡的閨蜜群組、可能是追了三季的韓劇、可能是假裝看不見的那包零食。

那不是軟弱。那是你在資源不夠的情況下，給自己找到的安全基地。

跟パンチ一模一樣。

好消息是：在心理學研究裡，有一個概念叫earned secure attachment——「後天掙得的安全依附」。

這個詞的意思是：你小時候的依附風格不是判決書。即使你從小沒有被好好愛過，成年之後，你仍然有可能發展出安全的依附模式。

研究發現，那些成功從不安全依附轉變為安全依附的成年人，有幾個共同的特徵：

第一，他們能夠「講出」自己的故事。

不是壓下去，不是合理化（「我爸打我是為我好」），也不是困在情緒裡出不來。而是可以比較完整、比較平靜地說：「我小時候的經歷是這樣的，它對我造成了這些影響，但那不是全部的我。」

這聽起來簡單，做起來非常難。很多人一輩子都在「不想提」跟「提了就崩潰」之間擺盪。能好好說出來，本身就是療癒的開始。

第二，他們經歷了至少一段「夠安全」的關係。

這段關係不一定是伴侶，也可能是一個好朋友、一個治療師、一個可信賴的長輩。關鍵是：在這段關係裡，你體驗到「我可以脆弱，而對方沒有因此傷害我或離開我」。

這就是為什麼諮商有用——不只是因為技術，而是因為諮商關係本身，就是一次「安全依附」的練習。你每週準時出現在那個房間裡，有一個人穩定地接住你，不評判、不消失、不反擊。你的神經系統慢慢學會：「原來靠近一個人，不一定會受傷。」

第三，他們願意在關係裡冒微小的險。

所謂的改變，不是哪天突然頓悟了就好了。它更像是：你本來接到伴侶電話會立刻焦慮，現在你試著深呼吸三秒再接。你本來吵架了就冷戰三天，現在你在第二天傳了一個訊息說：「我還在生氣，但我沒有要走。」

就像パンチ——他每天拖著布偶走進猴群，被打了就跑回來抱布偶，但隔天他又走過去了。沒有人教他這樣做，但他一直在試。

動物園的飼養員說，最近パンチ已經比較少抱布偶了。不是因為他不需要安全感了，而是他開始從真正的猴子身上獲得一點點安全感。

這就是 earned secure attachment 的樣子——不是不再需要布偶，而是慢慢發現，活的關係可以給你布偶給不了的東西。

回到那對夫妻。

我跟他們工作了好幾個月。過程不是線性的——有幾次太太覺得先生終於打開了，結果下一週他又縮回去；有幾次先生鼓起勇氣靠近，太太卻因為太感動反而情緒爆發，把他嚇跑。

兩步前進，一步半後退。有時候是三步後退。

但有一個很小的時刻，我記得很清楚。

有一次在諮商室裡，太太在講一件小時候的事，講到一半哭了。先生坐在旁邊，我看到他的手動了一下——他想伸過去，但又縮回來了。然後他看了我一眼，像是在確認這裡是安全的。

過了大概十秒鐘，他把手放在太太的椅背上。不是握手、不是擁抱，就是放在椅背上。

太太沒有回頭，但她哭得更大聲了。

那個畫面，跟パンチ拖著布偶走向猴群是同一件事——他不確定靠近是安全的，但他願意試試看。

所以，如果你正在一段關係裡掙扎，你小時候沒有被好好對待，你覺得自己不會愛人或不值得被愛，我想跟你說的不是「加油」，而是：

你的依附風格不是你的命運。它是你在資源不足的童年裡，發展出來的最佳生存策略。它保護過你。但你現在可以慢慢學一套新的。

你不需要先「治好自己」才能進入關係。事實上，很多時候，你就是需要在關係裡，才能慢慢被修復。

但這需要你願意做パンチ每天在做的事——帶著你的布偶，走進猴群，被打了就回來抱一下，哭完了再走過去。

也需要你的「猴群」——你的伴侶、你的朋友、你的諮商師——在你笨拙地靠近的時候，不要一巴掌把你打回去。

寫到這裡，我大概也對得起被パンチ洗版的這十九天了。

最後一件事。

你知道パンチ的布偶是IKEA的DJUNGELSKOG嗎？全球賣到缺貨，eBay上被炒到三百五十美金一隻。

所以人生的啟示大概是這樣的：

安全感這種東西，便宜的時候沒人在意，等你真正需要的時候，就會發現它貴得要命。

趁還買得到的時候，好好珍惜。

不管是布偶，還是身邊那個人。

（本文經《李思萱》授權，原文出處「被猴子洗版的第十九天，我投降了」，未經同意禁止轉載。）