離婚要不要設緩衝期？過來人揭「2情況」其實不必等

作者：詹惠文（諮商心理師）

最近在網路上看到「離婚前，是否要有法律緩衝期？」的一些論點，曾經親身經歷離婚相關的法律歷程，也常常在晤談室中與想衝動離婚的夫妻工作的我，對這個議題自然會萌生興趣，想說就來寫一篇文章，梳理一下自己對於「離婚前可以做什麼準備？是否應該要有緩衝期？」的想法。

先開宗明義地回應「離婚前，是否要有法律緩衝期？」這一題。我的答案是：「不一定，要看狀況」。為什麼會說不一定呢？然後哪些狀況是我覺得應該要有緩衝期，哪些狀況又不用呢？我試著來論述一下我的想法。

如果在夫妻離婚前，只要有一方以上的情緒狀態還處在激動或衝動、較少理性思考的狀態，或者雙方提出離婚的原因，比較是因為一時的衝突或少部分相處上的不合（例如：有些生活習慣不同），大多數的相處都還算ok、沒有太差，以上這兩種狀況，我會覺得有個法律的緩衝期，的確還不錯，透過法律的緩衝期，多少可以抑制衝動離婚或誤判該離婚（但其實可以不用離）的發生率。

反之，如果在夫妻離婚前，雙方都已經很全面性地檢視很多遍日常溝通與相處上、三觀（價值觀、人生觀、世界觀）的契合度上、性生活上，已經確定無可挽救或無法磨合到雙方都可以接受的差距，或者關係中，有無法修復的傷害（例如：外遇、家暴、精神疾病、成癮問題等），雙方也已經經歷過兼具理性與感性的充分溝通，那麼，我想沒有什麼必要再提供法律的緩衝期，早一點在法律上結束這段婚姻，讓歹戲不再拖棚，對兩人來說都是好事。

我自己覺得在我離婚之前，有跟我前夫經歷過大約一年的伴侶諮商，對我自己蠻有幫助的，讓我更確立我們之間的差異「無法修復也無法跨越」，最終才讓我更清楚自己「必須離婚」的決定。

比起是否要有法律的緩衝期，以我個人專業的角度與立場來說，我更鼓勵每對夫妻在猶豫是否要離婚或想到要走離婚的法律途徑前，都先來做個「離婚前的婚姻諮商／伴侶諮商」。如果可以在走法律程序前，先透過婚姻／伴侶諮商釐清雙方對於婚姻不滿意的部分，到底是否還有辦法透過兩人的努力去調整或改變婚姻狀況，以及改善的方向可能是什麼，這就相當於在決定終止婚姻前，做個最終的「關係健檢」，看看這個婚姻是否還有救活的可能，我覺得這樣做蠻有實質效益的，說不定真的就透過諮商，發現還有把婚姻救活的可能，最終也透過諮商師的專業協助、夫妻倆的合作，真的可以三個人同心協力地把婚姻救活，這也省了走法律途徑離婚既勞民又傷財的過程，珍惜兩人的緣分，一舉數得啊！

但我自己想提醒一下大家，婚姻諮商師、伴侶諮商師也需要慎選，我認為每個諮商師自身的婚姻觀、感情觀，多少還是會隱微地帶動諮商的結局走向。在這邊小小爆料一下，我在諮商圈待了一段時間，也對同業人員有一些觀察。我自己和同業人員交流的過程中，知道有部分同業人員會希望婚姻／伴侶諮商還是可以導向以修復關係為前提，勸和不勸離；我個人的話，倒是一半一半，我蠻看重夫妻雙方繼續努力維持婚姻的意願與想離婚的意向有多強烈，我不覺得婚姻／伴侶諮商最後結局導向離婚就必然是壞事。

如果雙方都想離，也都不想繼續努力調整自己、改善關係，那麼我也會尊重雙方的意願，不去做關係修復的介入，就陪伴他們好好重整整段感情的歷史，讓他們看清楚關係是怎麼從好的走向不好的，是經歷什麼樣的挫折而跨越不過去，也引導他們好好跟彼此說再見。

如果兩個都想離，但都也還想抱著一絲希望，想試著努力挽救看看，我一定會陪伴雙方盡力一搏，看能不能三個人一起努力挽救；即便我覺得這關係以心理學或心理健康的角度來看，實在是不太健康，蘊含暴力或者傷害的元素在其中，但兩人還是不想分開，我也還是會尊重他們的選擇，還是會幫助他們繼續維持婚姻，畢竟，大家都是成年人了，沒有一個專業人員可以為任何人的幸福做決定，諮商師充其量也只是每對夫妻使用的輔助資源而已，最終決定要離或不離的選擇權，還是要回歸夫妻自身，交由來婚姻／伴侶諮商的夫妻做出最後的決定，為自身的幸福負責。

那很多人就會好奇地問我說：如果這對夫妻是一個很想離、一個不願意離呢？通常這種狀態，我會先判定為「情勢未明」。為什麼說情勢未明呢？從我過往自身離婚的經驗還有接案的經驗來看，會很清楚知道提出離婚的前中後，夫妻中不管誰是提離婚的那方，雙方都可能經歷巨大的掙扎跟拉扯，每天都可能在離婚與不離婚的抉擇之間徘徊，無法毅然決然地說我百分之百要跟另一半分開，畢竟曾經愛過，或者當下多少還有殘存的愛（就算少到看不見或感受不到），況且，離婚與否的決定常常也會受到各種環境因素或現實因素的影響，每聽到身邊一個親朋好友多說一句話，或者多跟自己的配偶講了幾句話，或者考慮到孩子未來會少了一個爸爸或媽媽……可能每個瞬間的決定又會動搖、改變了，變成更想離婚或更想留下。

在這麼動搖的時刻，我認為很不適合做出離婚或不離婚這麼重大的決定。我個人覺得離婚這件事，整個扭轉了我後續人生的走向，包括離婚後的工作、居住環境、生活圈、交友圈、感情生活，全部都重新洗牌，重新再來一遍，有一種「第二人生」的感覺。所以，基於這麼深刻、強烈的體會，我覺得各位朋友，如果你現在已經起心動念想離婚，或者在考慮是否要跟另一半採取離婚的法律途徑，你也可能會經歷了這麼內心擺盪的過程，不妨考慮做個婚姻／伴侶諮商，來釐清自己跟另一半的狀態，並且搞清楚兩人的婚姻是否還有救、關係品質是否還有機會提升，確實有其必要性。

絕對不要因為一時的衝動或一時的情緒，就決定自己要留下來或離開這段婚姻，這樣做出決定的當下或許短時間內會感到痛快、解脫，但後續好幾年甚至下半輩子的生活可能會賠上更大的代價。多參考一下專業人員的意見，或許會給你新的、不同的視野看待你們的關係議題，到時候再簽字離婚或進行離婚調解、打離婚訴訟也都還不遲。

