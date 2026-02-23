外遇該原諒？研究揭「伴侶價值」決定你的選擇

作者：楊漢章（擁抱心理博愛館所長 諮商心理師）

伴侶價值vs忠誠

試著以「智力、社交能力、運動能力、外貌、領導能力、良好常識、受歡迎、有抱負、良好的財務、善良/善解人意、充滿活力個性、健康、隨和、創意、學歷」，衡量自己的表現如何。

這些向度是研究上用來衡量伴侶價值（mate value）的面向，這些項目代表一個人在擇偶市場的條件。當然也可以用同樣的向度衡量潛在對象，即是對方的伴侶價值。

這樣的角度好像很市儈、很現實，但這個概念可以用來解釋人面對伴侶外遇的反應，為什麼有些人的反應是比較憤慨，無法接受外遇方的求和行為，毅然選擇離開關係或婚姻？而有些人則會掙扎著要寬恕或原諒對方？

自我價值決定面對外遇的態度和反應

Phillips(2010)邀請正處在關係或婚姻的受試者，先評估自己與伴侶的伴侶價值，並將兩數值進行比較。當兩數值相減為0，代表受試者認為自己與對方的伴侶價值相同。如果相減是負數，代表受試者認為伴侶的伴侶價值高於自己（即認為伴侶比自己優秀/傑出/好）。若相減數值為正數，代表認為自己的伴侶價值高於對方（即認為自己比伴侶優秀/傑出/好）。

想像以下情境並回覆反應：

「想像一下，春假期間，你的伴侶和朋友外出時遇到了其他人。他/她承認與這個人發生了性關係，但並沒有愛上對方。由於他們沒有計劃保持聯繫，他/她可能再也不會見到對方了。他/她似乎後悔與對方發生關係，但仍然想和你在一起。」（引自Phillips, 2010）

該研究發現：認為自己的伴侶價值感比較高的人，對於伴侶外遇情境比較多「憤概」；認為自己的伴侶價值感比較低的人，則感到「不安」。

Phillips（2010）認為有些人面對伴侶外遇會比較憤概，而且比較選擇分手，而不是選擇修復關係。因為他們對自己比較有自信，認為自己可以找到新的對象，而不是需要妥協與忍受那些亂七八糟的事情。

文章中是這麼描述的：「伴侶價值的概念與這種相互依存的框架完美契合，為人們為何在伴侶嚴重背叛（例如不忠）後選擇原諒提供了另一塊拼圖。伴侶價值較高的人，可能會因為強烈的憤慨而選擇與出軌的伴侶分手，並尋找新的伴侶，而不是努力尋求原諒和和解。由於伴侶價值較高，這些人應該不難找到並吸引另一位高價值的伴侶。因此，從成本效益分析的角度來看，最明智的選擇是及時止損，尋找一位更可靠、更忠誠的伴侶。相反，伴侶價值較低的人，尤其是那些伴侶價值低於現有伴侶的人，如果關係破裂，他們將損失更大。由於伴侶價值較低，他們可選擇的替代伴侶有限。因此，對他們來說，努力挽救現有關係或許更明智。婚外情帶來的焦慮和不安全感可能會促使這些人緊緊抓住現有的關係不放，從而促進寬恕和和解的過程。」（引自Phillips, 2010)。

不忠會讓高伴侶價值的重要性降低

對個人而言，盡可能提高自己的伴侶價值，是讓自己不會輕易掉入不安全的情緒陷阱裡。但是，高伴侶價值不是免死金牌，高伴侶價值無法保證對方一定會接受自己所有的行為表現。

Loyola與DiDonato(2012)針對學生族群進行一項研究，探討人對潛在對象的伴侶價值高低與是否有過不忠行為間的關係的反應。

他們分別描述了六段潛在對象的描述，每一段描述包括兩個部分，第一部分是對方的伴侶價值（高、相似、低），第二部分為是否有過不忠紀錄（有、無），因此組合出六段描述。受試者要針對描述分別評量與對方形成短期關係（指一夜情）與長期關係（至少六個月以上關係）的意願程度。

高伴侶價值且有不忠紀錄的對象的描述：

「這個人比你更聰明、更有企圖心，並計畫從【參與者所就讀的大學】畢業。他比你更外向、更受歡迎，也是一位更好的領導者，這與他較隨和的個性以及較令人興奮的性格有關。在外表上，他也比你更健康、更具運動能力，且更好看。他同時也更加善良與體貼。」以及「在過去的關係中，他曾有對伴侶不忠的紀錄。他曾坦承在交往期間曾與其他人發生情感與性方面的互動。」

他們發現：

⠄受試者偏好與高伴侶價值的對象建立長期關係，勝過建立短期關係。

⠄若對方曾有不忠紀錄，會影響對關係的判斷。當潛在對象有高伴侶價值，但有過不忠史，受試者對建立短期關係的興趣高於建立長期關係，差異達顯著水準。

Loyola與DiDonato(2012)的研究指出了一個現象，人們對忠誠的要求是高的，不會因為對方具有高的伴侶價值就接受對方的不忠歷史。受試者不是馬上拒絕這樣的對象，畢竟他們仍然具有高的伴侶價值，而是透過調整對關係的立場讓自己不會認知不協調。

他們表示「即便在面對相似或高伴侶價值（最受偏好的伴侶價值類型）的對象時，人們對忠誠度的標準仍然維持在高水準。換句話說，若潛在伴侶曾有不忠的過往，即便其伴侶價值很高，也可能降低其成為長期伴侶的可能性，反而使其更適合短期關係。」

以開公司的角度看待你所選擇的對象

試想一下這個比喻：「你跟另一名合夥人共同投資創業，他是個很不錯的合作對象，你們有很愉快的合作經驗。一段時間過去，你發現這名合夥人有些奇怪的舉止，頻繁地與競爭公司來往，不讓你參與秘密聚會，且公司的資金開始出現與過去不同的狀況。最後你發現合夥人出賣公司機密賣別人，你受到巨大損失了。對方道歉了，請求你的信任和繼續合作，你能夠相信對方嗎？」

信任破裂是非常難修復起來的，即使建立起來也不會是最初的全然無條件信任。因此，對於被欺騙或被背叛一方，選擇要重新相信對方，是非常牴觸人性的。其中的矛盾的情緒是很痛苦的。而個人具有高的伴侶價值，可能促使個人選擇結束令自己痛苦的關係，不勉強自己重新相信對方。可以這麼說個人的高伴侶價值保護了我們自己的自我，在風暴中不會翻覆或是掙扎太久。

在選擇伴侶時，除了依據「好感」及彼此的「伴侶價值」之外，以公司合夥人角度觀察對方是否是適合的合作對象。高伴侶價值給的是「選擇權」，而忠誠決定的是「值不值得長期投資」。

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「伴侶價值與忠誠何者重要？」，未經同意禁止轉載。）