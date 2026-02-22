連假9天身體病少了…心理急症多了 醫：年後3大心理困擾需留意

類流感及腹瀉等患者大幅減少，但今年春節9天連假，卻讓精神醫院急診就醫人次明顯增多，衛福部桃園療養院統計，該院急診從小年夜前一天至初五累計101人次就醫，北市聯醫松德院區截至初五則收86人次，新光醫院精神科門診自上周五開診，就醫患者也有增加趨勢。

「年節確實是精神症狀容易波動的時期。」衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，該院春節急診就醫人次與往年差異不大，且今年也開設特別門診，緩解了急診患者，就醫101人次中24人次為收治住院治療，時間多集中在初二後，原因是除夕至初二家人仍希望能一起團聚。

台北市立聯合醫院松德院區副院長邱智強表示，今年年節至初五共86人次至急診就醫，平均每天近11人次，相較平常一個月、30天約300人次估計，春節每天就醫人次約增1成，就醫患者中情況緊急者超過半數，統計自傷自殘及暴力風險者占51.1%，而所有患者中約30.2%由警消人員送醫，包括酒癮、藥癮等，總體約34.9%收治住院，其餘返家休養。

邱智強說，今年過年前天氣忽冷忽熱，當時門診憂鬱症、躁鬱症病人已有增加趨勢，加上過年期間服藥不規律、家人長時間相處壓力等因素，造成患者仍有就醫情形。李俊宏則說，精神疾病患於長假時，容易打亂原有作息，如熬夜追劇、打麻將、日夜顛倒，造成睡眠節律混亂，如憂鬱症、躁鬱症或思覺失調患者等對睡眠較敏感族群，特別容易誘發病情波動，甚至出現幻聽、妄想等症狀。

新光醫院精神科主治醫師田心喬說，上周開診後，精神科就醫患者主要分為三大類，包括家庭衝突、失眠及返回工作充滿壓力者，症狀多為焦慮、頭痛、胸悶、疲倦等，其中以返回工作的心情壓力引發焦慮的族群較多，呼籲民眾上班後，應多注意身心變化。

新北市諮商心理師公會理事長羅惠群說，年節長達9天，許多人返家過年可能飽受塞車之苦，與親友互動時又被詢問工作、感情、年終獎金等，心理承受壓力累積更甚以往，但這類情況未必都與精神疾病有關，常見是「生活危機」在年節被放大，而非單純疾病發作。

羅惠群指出，返鄉期間出現了家庭衝突或情緒不滿，往往正值過年，大家多選擇壓抑，但可能在年後一一浮現，一般來說，年後想進行心理諮詢人數約會增加1至2成，多諮商調解自我內在認知，或紓解過年期間的心情糾結、新年如何邁向新的希望等。

年假已經結束，應盡速恢復穩定生活節奏，羅惠群建議，應先恢復正常規律睡眠作息，再設定小目標，如準時上班，優先處理重點工作，並給自己半個月至3個月觀察期，若工作或生活功能持續受到影響，可考慮尋求心理諮商協助。