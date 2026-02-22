從小裝堅強！長大才懂原來「家」不是地方 是一種感覺
小時候，我們很努力裝作不在意
有些人很早就知道，「家」不是理所當然，也不是每個人都會有。
我們試著裝作不在意，告訴自己：「沒關係，我已經習慣了」，假裝自己不稀罕那些別人看似理所當然的溫暖與陪伴。
但其實，那些我們說沒關係的事，往往最留在心裡。
有些傷，不是誰的錯，而是沒學會怎麼愛
「無法度乎你一個家 溫暖的家」「我是逼不得已 還想給你個期待」——李紅〈讓我陪你等家〉
長大後我們才明白，也許大人不是不愛你，而是他們也不知道怎麼給出愛。
那一些沒有說出口的話、沒有做到的承諾、沒有給出的陪伴，讓我們在長大後的關係裡：
⠂害怕被丟下
⠂害怕不被需要
⠂更害怕自己永遠得不到那份「歸屬感」
我們終究能學會，為自己築一個家的感覺
隨著年紀增長，我們終於發現，我們有能力選擇，我們可以不再等、不再怪，也不再委屈自己。
我們可以這麼做：
⠂為自己打造一個覺得安全的小空間
⠂找幾個在你孤單時會留下來的人
⠂練習好好照顧自己、不再一味討好取悅
慢慢地，我們不再只是那個等待家的人，而是成為可以「給自己一個家」的那個人。
那些你沒收到的溫暖，你現在可以自己慢慢給自己
「讓我陪你等，無依無靠無差，我真正嘛無差，我只想袂尬我心愛的人作伙，陪伴品嚐咱欸生活平常」——李紅《讓我陪你等家》
這首歌陪我寫下這段文字，希望也能陪你走過曾經那些孤單的時光。
或許我們一生都在找一個「家」的感覺，但真正重要的是不管你曾經缺少什麼，現在的你已經可以慢慢給自己。
這就是成長的力量。
（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「《讓我陪你等家》─原來「家」不是地方，是一種感覺」，未經同意禁止轉載。）
