從小裝堅強！長大才懂原來「家」不是地方 是一種感覺

小時候，我們很努力裝作不在意

有些人很早就知道，「家」不是理所當然，也不是每個人都會有。

我們試著裝作不在意，告訴自己：「沒關係，我已經習慣了」，假裝自己不稀罕那些別人看似理所當然的溫暖與陪伴。

但其實，那些我們說沒關係的事，往往最留在心裡。

有些傷，不是誰的錯，而是沒學會怎麼愛

「無法度乎你一個家 溫暖的家」「我是逼不得已 還想給你個期待」——李紅〈讓我陪你等家〉

長大後我們才明白，也許大人不是不愛你，而是他們也不知道怎麼給出愛。

那一些沒有說出口的話、沒有做到的承諾、沒有給出的陪伴，讓我們在長大後的關係裡：

⠂害怕被丟下

⠂害怕不被需要

⠂更害怕自己永遠得不到那份「歸屬感」

我們終究能學會，為自己築一個家的感覺

隨著年紀增長，我們終於發現，我們有能力選擇，我們可以不再等、不再怪，也不再委屈自己。

我們可以這麼做：

⠂為自己打造一個覺得安全的小空間

⠂找幾個在你孤單時會留下來的人

⠂練習好好照顧自己、不再一味討好取悅

慢慢地，我們不再只是那個等待家的人，而是成為可以「給自己一個家」的那個人。

那些你沒收到的溫暖，你現在可以自己慢慢給自己

「讓我陪你等，無依無靠無差，我真正嘛無差，我只想袂尬我心愛的人作伙，陪伴品嚐咱欸生活平常」——李紅《讓我陪你等家》

這首歌陪我寫下這段文字，希望也能陪你走過曾經那些孤單的時光。

或許我們一生都在找一個「家」的感覺，但真正重要的是不管你曾經缺少什麼，現在的你已經可以慢慢給自己。

這就是成長的力量。

