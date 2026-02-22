少年逃家了，心卻離不開…為什麼我們難以擺脫原生家庭的影響

作者：黃子銘（諮商心理師）

對有些人來說，家是避風港、是溫暖的依靠。但對另一些人說，家藏著太多的不堪與痛苦，導致他們不得不「逃離」讓他們遍體鱗傷的地方。

因此，離開不是無情，而是不得不──如果再繼續待在這個家，可能無法長大，甚至可能會死。

人走了，心還繫著

有些人花了好大力氣把自己拉拔長大，從小打工賺錢，凡事都靠自己，就為了有一天有能力逃離廢墟。

好不容易脫離了家─有些人甚至逃到國外─卻發現一個奇怪的現象：明明我已經離開了，為什麼還是受到家庭的影響？

⠂有些人是在戀愛中發現這件事的：為什麼我找的對象總是跟我那不負責任的爸爸一樣？

⠂有些人是在年紀大了之後發現，原來，自己庸庸碌碌一生，是為了填滿兒時的缺憾（親情、金錢、愛）。

⠂有些人驚覺，自己最不想要和媽媽一樣，最後身邊的人卻總是說自己跟媽媽好像。

家，好像變成一個巨大黑洞，越是想逃離，越是回到原點。

離家的矛盾心情

有些人對於逃家感到羞愧與矛盾，懷疑自己是不是背棄了父母，是不是太自私、太軟弱。

每逢年節，當身旁的人隨口問一句：「你沒有要回家嗎？」這句話精準的命中心中的痛處。

但家庭的陳年歷史，怎麼可能在三言兩語之間交代清楚？於是，你隨口找了個理由：「最近工作比較忙啦。」

只有你自己知道，你不是沒有家，而是有家歸不得。

為什麼難以擺脫家庭的影響

兒時經驗影響人格發展

兒時的我們年幼弱小，只能依附於主要照顧者。照顧者的回應，會逐漸型塑我們看待自己與外在世界的方式。依附理論稱這套框架為「內在運作模式 (Internal Working Model, IWM)」，它就像腦中的作業系統，默默影響著我們的人際互動與情感關係。

例如，當主要照顧者經常忽視孩子的需求，孩子可能會在心裡形成一種信念：「我的需求不重要」、「即使我開口，也沒有人會理會」。這樣的信念不僅存在於童年，也會被我們帶到成年世界，影響我們如何親近他人、如何表達需求，甚至決定我們敢不敢去期待被愛。

同時，在這樣的成長環境下，孩子會發展出一套「生存策略」──也許是變得特別懂事、壓抑內心的渴望，或是學會在衝突中保持沉默。這些原本為了保護自己、勉強活下去的方式，如果沒有被覺察與調整，可能會在日後成為讓人困擾的人際模式。

這些人際模式多數並不是自由選擇的，而是迫於生存不得不養成的習慣。

就這樣，家庭的影響悄無聲息地滲入日常，刻進我們的言行舉止，甚至決定了我們如何理解愛與關係。

越告訴自己不要想，越是在意

就像那流傳已久的比喻：當我叫你不要想「大象」，你心中想的是什麼？──通常會無法克制的想到大象

一件我們越想擺脫、越不想面對的事情，反而時刻佔據我們心頭，讓我們無法停止想它。這時候，任何想要擺脫家庭的嘗試都顯得蒼白與無力。

到最後，我們似乎不得不承認殘酷的事實：無論你喜不喜歡，家庭已經深深烙印在你的生命裡，成為你的一部分。

社會看待逃家份子的眼光

其實社會對待逃家份子是嚴格且殘酷的。不論你受過多大的傷，逃家的人總不免被貼上「不孝」的標籤。這些社會壓力也像沉重的枷鎖，讓你的日子過得舉步維艱。

難怪要擺脫家庭是那麼難的一件事，因為不管到哪裡大家總會問你一聲「唉你爸媽呢？怎麼都沒看你提起他們？」

如果有一個溫暖的家庭，誰會不想要

回到這個困境的本質，最殘酷的事情仍然是：如果可以有個溫暖的家，誰會說不？

對家庭溫暖的需要是生物本能，是成長的必要養分。因此，對家庭的渴望就像是一個永遠抓不到、但永遠存在的癢。每當看到其他幸福的家庭，總會勾起心中的缺憾。於是你別過頭去，把注意力放在工作上，或不斷的「自我精進」，讓自己不會再這麼容易的想起這件事。然而，這種渴望卻難以徹底抹去。

離家不是永別，也許是等待自己有力量後再回來面對

那麼，我們是否注定要被家庭的陰影牽絆一生呢？

《玫瑰的故事》裡的蘇蘇，小時候遭繼父性侵，母親為了生存選擇沉默，讓她孤立無援。長大的蘇蘇只能選擇離開，遠離那個滿是創傷的地方。

多年後，她在外建立了自己的生活與事業，也有了一段穩定的感情。當她終於有了足夠的力量，她選擇回到老家，向母親控訴這些年的委屈與不甘，並揭發父親的罪行。

對蘇蘇來說，離家並不是要一輩子逃避，而是先讓自己長大。當她再次回到那個曾經讓她遍體鱗傷的地方，她能做到當年做不到的事：保護自己，為自己發聲。

回到前面的問題，要說一點都不在意兒時的家庭經驗，那是不太可能的。過去已經發生，無法改變，但我們可以決定怎麼面對心中的這份失落。

如果你被愧疚感壓得喘不過氣，或許我們可以換個角度想：逃家並不是想要一輩子切斷聯繫，而是暫時離開這個讓自己受傷的地方，去外面旅行、成長、療癒，直到有一天終於獲得足夠的力量，可以再回到那個滿是傷痕的家，平靜地面對。

心中的也許缺憾永遠都會在，會陪伴自己一生的時間，但少了愧疚感的拖累，我們才能更好的長大。

