印巴衝突被問「不丟臉嗎？」 14歲少年反戰神回 4道濾網拒絕被帶風向

過濾「人話」的四道濾網

識別力來源於內心的安靜與感知。—佛教法師、禪師、人類學家╲Joan Halifax

二○二五年五月，印度和巴基斯坦的武裝部隊發生衝突。一位年僅十四歲的印度少年，接受印度媒體的採訪，影片流出後，引發世人的深思。

記者：「你不覺得丟臉嗎？」 少年：「我為什麼要覺得丟臉？」 記者：「巴基斯坦不該被消滅嗎？」 少年：「為什麼？它不該被消滅。」 記者：「你不覺得有點丟臉嗎？儘管你住在印度，你卻支持巴基斯坦？為什麼巴基斯坦不該被消滅？」 少年：「每一個人都是人類，為什麼要殺死這些人？告訴我！每個人都有生存的權利，為什麼要消滅他們？」 記者：「我只想知道一件小事，是誰教你這些的？」 少年：「老兄，我有腦子呀！」

一般人不管被誰問「你不覺得丟臉嗎？」都會覺得被冒犯。原本平靜的情緒被擾動，憤怒瞬間取代理智，若是繼續對話下去，場面只會越來越火爆。難得這位印度少年思路如此清晰，還能做到不被記者「挖坑式的提問」干擾情緒，勇敢且堅定的表達。

我們這一生中，會遇到形形色色的人，有些缺乏自我覺察的人，說出來的話就好比帶著懸浮微粒的髒空氣，可以穿透我們的內心、汙染我們的思緒、影響我們的一生。因此，對於別人所說的「跟我們有關」的每一句話，都值得我們用以下四道「濾網」先過濾：

第一道濾網：他說的話，是「事實」還是「觀點」？

事實，是有證據可以證明、相對客觀的；而觀點，則是對方主觀的看法、感受。

若是事實，就要認。這個「認」，是自省之後的承擔，該修正就修正、該道歉就道歉。

若是觀點，先平靜的認知到「喔，原來對方是這麼想的」，至於要不要往心裡去，要再看看後面三道濾網篩出來的結果。

第二道濾網：對方是以什麼角色在說話？

在心裡問自己：「他是誰？他是以什麼角色跟我說這些話？」這個問題有兩個功能，一是檢視彼此關係親疏遠近，思考一下對方有什麼權利或義務對自己講這些話；二是觀察對方有沒有自知之明，是不是一個對人際關係有敏感度、有分寸的人。

面對那些社會角色認知不明、人際邊界感比較薄弱的人，重要的是保護自己不被對方干擾，聽聽就好。除非對方是自己很重視的人，像是小孩、伴侶、合夥人⋯⋯刻意找時間好好的對話、增進對彼此的了解才是值得做的努力。

第三道濾網：對方用什麼態度說這些話？

態度，是一種內在的立場，通常是由經驗、價值觀、信念所建構而成。從一個人說話的態度，可以判斷他站在哪個位置說話。對方是踩在一個高高在上的立場，還是跟我們平行，或是以一種比較低的姿態跟我們說話呢？

其次，要判斷對方有沒有把我們當成自己人，跟我們站在同一邊？還是站在我們的對立面，堅持只有他的意見才是對的？

接著，進一步去思考「對方為什麼會用這種態度說話？」尤其是對方採取指責、不屑、說教、迂迴、防衛、討好、不在乎⋯⋯等讓我們感到不舒服的態度時，接著用第四道濾網，能夠幫助我們更明智的決定要如何回應。

很多人會因為被激怒（讓對方的話往自己心裡去），而在這第三道濾網破功。只要有想要嗆對方一句「你這什麼態度？」的衝動，第四道濾網往往還沒來得及用上，溝通就卡住了。

第四道濾網：對方說這些，到底有什麼意圖？

能順利使用前三道濾網，而沒有被對方擾動情緒，心裡仍然保持平靜的人，就有機會清晰的分辨出對方的說話意圖；能看穿對方的意圖，才能給出不失本心的清醒回應。

回到文章開頭的案例，那位用「連續提問技」挖坑給少年的印度記者，意圖是什麼？

當記者問：「為什麼巴基斯坦不該被消滅？」言下之意是「巴基斯坦應該被消滅」，他用提問包裝了個人觀點。

當記者問：「你不覺得丟臉嗎？」是站在一個相對較高的立場，不客氣的評判一位跟自己同樣國籍的少年。少年回答了幾個問題之後，意識到記者的意圖—他在製造新聞。看啊！這裡有一位十四歲的印度少年，他竟然敵我不分，支持巴基斯坦，真是丟臉！

圖為《回應的力量：讀懂人心的溝通顯化練習》書封。圓神出版社提供

少年畢竟血氣方剛，在濾出了記者的意圖之後，反嗆了記者幾句，不過他隨即冷靜且勇敢的一再重申自己的價值觀—他反戰，他認為每個人都有生存的權利。少年的聲音，猶如混亂中響起一記和平理性的鐘聲，令人激賞。

人類雖然是萬物之靈，但不是每個人說出來的話都足夠文明，都是「人話」。對方的話來到面前，先用這四道濾網—事實或觀點、角色、態度、意圖，能保護我們不被對方帶偏、不被對方消耗，也才能給出無愧也無悔的回應。

※本文節錄自《回應的力量：讀懂人心的溝通顯化練習》一書，圓神出版社提供，未經同意請勿轉載。