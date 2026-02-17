快訊

真正聰明是這樣！心理學家：高智商的人有7個非典型特質

商業周刊／ 撰文者：陳宜伶 編譯
聊天交流示意圖。圖／AI生成

摘要

心理學家表示，高智商的人更願意坦承自己「不知道」，能發現事物的規律性，懂得把腦力當稀缺資源，分配給真正重要的事。

研究人類社會超過60年的英國心理學家東尼·穆爾克羅夫（Tony Moorcroft）觀察到：真正聰明的人，從不會急著炫耀自己的智商。他們通常特別低調，甚至擁有一些非典型特質：

他們坦然承認「我不知道」

高智商人士面對陌生領域時，願意承認自己所知有限。心理學研究也發現，理解自己「知道多少、又不知道多少」，本身就是高階認知能力的一部分。這讓他們在面對新資訊時，更少防衛心，也更快吸收。

他們願意長時間懷抱疑問

多數人急著得到答案，高智商者卻願意把問題放在心中慢慢醞釀。心理學上，這被稱為「對模糊的容忍度」（Tolerance for Ambiguity）。

普通人想快速結案，但聰明人允許問題在大腦孵化出各種可能性。事實上，高智商者不只是想知道答案，更享受解題的過程。東尼形容，高智商的人會「養問題」（nurse questions），因為關鍵的洞見需要在思考中成形。

具備高度的認知彈性

這些人願意根據新事實，隨時修正自己的觀點。心理學家指出，這是一種能高度適應變化的能力，智力並非僵固的知識庫，而是能否隨環境改變行為與思考方式，心理學稱之為「認知靈活性」。

當你發現孩子（或下屬）能根據新資訊調整作法時，請大聲鼓勵他，這會獎勵他們追求「思維過程」，而非追求單一結果。

他們能發現事物的規律

高智商的人看的是「細節之間的關聯」，因此他們更容易注意到流程哪裡容易卡關、某些行為為何反覆出現、什麼情況下結果特別不穩定。這種對細節與模式的敏感度，讓他們能在別人還沒察覺前，就預判趨勢與風險。

他們保有童心

高智商者往往不怕「看起來不正經」，他們像孩子一樣「玩」出解決方案。他們會在會議白板上塗鴉、為了好玩重新擺放家具、想出三種折衣服的方法，只為了比較差異，或是選出最好的那一種。這在創意研究中被稱為「發散性思維」（Divergent Thinking）。

他們願意嘗試、不過度擔心結果，因為在探索階段，錯誤本來就是必要成本。

他們像偵探一般傾聽

聰明的人在群體中往往出奇安靜——不是因為沒主見，這是因為他們在蒐集談話之間的蛛絲馬跡。

他們會刻意不消耗心力

極其聰明的人有時看起來有點「懶」，背後其實是精密的能量管理。他們會避免為不重要的事情耗費認知資源，把大腦當電池用，知道什麼時候要全力輸出，什麼時候要待機省電。

社會常獎勵快速的搶答，但比起外露鋒芒，心理學家認為這種安靜的智慧，往往更容易在聰明人身上看到。

資料來源：ArtfulParent、WEF、VegOut

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文心理學家：高智商的人，有這7個非典型特質

