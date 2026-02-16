快訊

事先規劃路線…台中男二度參加鎮瀾宮搶頭香奪冠 喜獲1.8萬金身媽祖曝心願

一直忍不是美德！作家曝5種回話術：必要時「當個狠人」其實是在保護自己

聽新聞
0:00 / 0:00

一直忍不是美德！作家曝5種回話術：必要時「當個狠人」其實是在保護自己

圓神出版社／ 文．周震宇、馬可欣
我們從小被教導要有禮貌、要以和為貴、與人為善，但很少有人教我們，真正的禮貌，也包含「不讓人對你無禮」這件事。示意圖／AI生成
我們從小被教導要有禮貌、要以和為貴、與人為善，但很少有人教我們，真正的禮貌，也包含「不讓人對你無禮」這件事。示意圖／AI生成

必要時，當個狠人是應該的

寬容本身是一種美德，但若伴隨消極被動，則成為一種惡。

—美國記者、作家╲Chris Hedges

我們從小被教導要有禮貌、要以和為貴、與人為善，但很少有人教我們，真正的禮貌，也包含「不讓人對你無禮」這件事

這個世界上，就是有些人，只有在你嚴正的表達不滿之後，才會意識到要稍微收斂。

《論語．憲問》篇有一段經典問答：「或曰：『以德報怨，何如？』子曰：『何以報德？以直報怨，以德報德。』」意思是，有人問孔子：「用恩德來回報傷害自己、帶給自己怨恨的人，這樣做如何？」孔子回答：「如果這樣做，又要用什麼來回報恩德呢？應該要用公平正直來回應帶給你怨恨的人，用恩德來回應用恩德對待你的人。」

這個「直」字，用得真是好，完全呈現了保護自己的霸氣—不扭捏、不矯情、不忍耐、不委屈，告訴我們：必要時，當個狠人，是應該的

這裡所說的「狠」，不是大聲就贏，也不是要置對方於死地，而是在關鍵時刻，能夠果斷、堅定的給出「訊號夠強」的回應，讓對方知道他這樣的言語與行為，在你這裡，不被允許

有時我們好好講，對方不當一回事。我們客氣，對方不會意識到自己沒分寸；我們退讓，對方就此得知我們可以被予取予求。所以我們需要學習：如何透過回應的內容與語氣，強化訊號，讓對方知道你不是在開玩笑

在這樣的時刻，你可以禮貌，但不必客氣，只要聽到對方說出讓你不舒服的話語，請立刻扳起臉，看情況給對方以下幾款回應：

畫界限法：明確讓對方知道這是你的私事，直接中斷對話

對方：「妳一定是眼光太高，才會一直單身啦！」

你：「單身狀態是我個人現階段的選擇，請收回你剛剛一廂情願的說法。」

反問法：提醒對方，他沒有資格說這些話

對方：「唉呦～你這樣帶小孩不行啦！你給他穿太少了啦！」

你：「你怎麼會說出這些話呢？這樣說很沒分寸喔！」

表白法：真誠的告訴對方自己聽了這些話的感覺

「你說的黃色笑話，我聽了很不舒服。」

「我覺得我跟你還沒那麼熟，你講這些不太適合。」

「我實在不愛聽這些，請你以後不要再講了。」

「你不強銷，我會考慮跟你買；但你這樣一直轟炸我，反而會讓我反感。」

誇張負評法：讓對方知道你很驚訝他是這種人

「天啊！沒想到你竟然會是說出這種話的人，我真是看走眼了！」

「天啊！你該不會是想PUA我吧，很抱歉要讓你失望了！」

警告法：警告的強度又比提醒來得更強、更有震攝力

發出警告並不是要壓倒對方，而是讓對方知道你不是省油的燈，你不但會反擊，而且一點也不介意把他的惡行公諸於世。

「請你立刻停止使用這種攻擊性的語言，否則我沒辦法跟你談下去。」

「我無法接受你用這種語氣和我說話，等你冷靜下來我們再繼續談。」

「我只能忍受三次你用這種語氣跟我說話，只要超過三次，我們就不必再當朋友了。」

圖為《回應的力量：讀懂人心的溝通顯化練習》書封。圓神出版社提供
圖為《回應的力量：讀懂人心的溝通顯化練習》書封。圓神出版社提供

能給出以上這些回應的前提是：你清楚知道自己是誰，接受什麼，拒絕什麼。你不害怕破壞表面的和諧，因為你明白，真正穩固的關係，是建立在互相尊重之上，不管對方是誰。

對於從小乖巧的人來說，最難的是那個「第一次提醒」、「第一次警告」。說出口的瞬間你可能會心跳加快、語氣顫抖，可喜的是，一旦開了口，你會發現：原來你不是那麼脆弱，原來你可以如此勇敢、如此篤定。

當個狠人，不代表你變得冷酷，只是在教別人怎麼對待你。

這樣的你，是真正懂得「以直報怨，以德報德」的人。

※本文節錄自《回應的力量：讀懂人心的溝通顯化練習》一書，圓神出版社提供，未經同意請勿轉載。

相關新聞

一直忍不是美德！作家曝5種回話術：必要時「當個狠人」其實是在保護自己

我們從小被教導要有禮貌、要以和為貴、與人為善，但很少有人教我們，真正的禮貌，也包含「不讓人對你無禮」這件事。

不想再被情緒勒索？面對「不請自來的好意」這樣回應就對了

我常常覺得「不請自來的好意」，像極了不熟的人，突然伸手幫我拉外套的拉鏈。它會以熱心提出建議、積極出手幫忙，或在沒有詢問我的情況下，就替我決定應該怎麼做⋯⋯等等形式出現。

「沒說出口的話」影響力更大 溝通專家：好聊的人從不說這7句話

「好相處」或「很好聊」，是一項人人都能後天培養的能力。公開演講家與溝通專家鮑伊（John Bowe）指出，關鍵在於說出來的話，能讓對方感到被接納。

心理師怎麼挑？臨床心理師vs諮商心理師差在哪

在開始線上心理諮商或實體諮商前，很多人第一個疑問就是：「臨床心理師和諮商心理師有什麼差別？到底要找哪一種才適合我？」其實兩者都是通過國家考試、受《心理師法》規範的專業心理師，只是訓練重點與擅長領域不同。本篇會用一張清楚的比較表，加上常見FAQ，帶你一次搞懂。

心理諮商跟諮詢有什麼差別？我適合哪種？

你正在考慮使用心理諮商或諮詢服務嗎？諮商和諮詢是心理學領域中常見的專業服務，對於個人和個案系統的發展和改善至關重要。儘管這兩個術語經常被混淆使用，但它們在對象、方法和目標上存在著明顯的差異。

工作越認真越不安！她表現優秀卻常焦慮 其實是這4種心理因素在作祟

小婷在工作中表現優異，卻總是感到焦慮，害怕自己說錯話，腦中經常浮現：「我這樣會不會讓大家失望。」。為什麼明明表現得很好的小婷常會焦慮呢？您是否也有類似的經歷呢？這邊和您分享如何讀懂焦慮，重拾自己的自在生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。