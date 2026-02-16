一直忍不是美德！作家曝5種回話術：必要時「當個狠人」其實是在保護自己

必要時，當個狠人是應該的

寬容本身是一種美德，但若伴隨消極被動，則成為一種惡。 —美國記者、作家╲Chris Hedges

我們從小被教導要有禮貌、要以和為貴、與人為善，但很少有人教我們，真正的禮貌，也包含「不讓人對你無禮」這件事。

這個世界上，就是有些人，只有在你嚴正的表達不滿之後，才會意識到要稍微收斂。

《論語．憲問》篇有一段經典問答：「或曰：『以德報怨，何如？』子曰：『何以報德？以直報怨，以德報德。』」意思是，有人問孔子：「用恩德來回報傷害自己、帶給自己怨恨的人，這樣做如何？」孔子回答：「如果這樣做，又要用什麼來回報恩德呢？應該要用公平正直來回應帶給你怨恨的人，用恩德來回應用恩德對待你的人。」

這個「直」字，用得真是好，完全呈現了保護自己的霸氣—不扭捏、不矯情、不忍耐、不委屈，告訴我們：必要時，當個狠人，是應該的。

這裡所說的「狠」，不是大聲就贏，也不是要置對方於死地，而是在關鍵時刻，能夠果斷、堅定的給出「訊號夠強」的回應，讓對方知道他這樣的言語與行為，在你這裡，不被允許。

有時我們好好講，對方不當一回事。我們客氣，對方不會意識到自己沒分寸；我們退讓，對方就此得知我們可以被予取予求。所以我們需要學習：如何透過回應的內容與語氣，強化訊號，讓對方知道你不是在開玩笑。

在這樣的時刻，你可以禮貌，但不必客氣，只要聽到對方說出讓你不舒服的話語，請立刻扳起臉，看情況給對方以下幾款回應：

畫界限法：明確讓對方知道這是你的私事，直接中斷對話

對方：「妳一定是眼光太高，才會一直單身啦！」

你：「單身狀態是我個人現階段的選擇，請收回你剛剛一廂情願的說法。」

反問法：提醒對方，他沒有資格說這些話

對方：「唉呦～你這樣帶小孩不行啦！你給他穿太少了啦！」

你：「你怎麼會說出這些話呢？這樣說很沒分寸喔！」

表白法：真誠的告訴對方自己聽了這些話的感覺

「你說的黃色笑話，我聽了很不舒服。」

「我覺得我跟你還沒那麼熟，你講這些不太適合。」

「我實在不愛聽這些，請你以後不要再講了。」

「你不強銷，我會考慮跟你買；但你這樣一直轟炸我，反而會讓我反感。」

誇張負評法：讓對方知道你很驚訝他是這種人

「天啊！沒想到你竟然會是說出這種話的人，我真是看走眼了！」

「天啊！你該不會是想PUA我吧，很抱歉要讓你失望了！」

警告法：警告的強度又比提醒來得更強、更有震攝力

發出警告並不是要壓倒對方，而是讓對方知道你不是省油的燈，你不但會反擊，而且一點也不介意把他的惡行公諸於世。

「請你立刻停止使用這種攻擊性的語言，否則我沒辦法跟你談下去。」

「我無法接受你用這種語氣和我說話，等你冷靜下來我們再繼續談。」

「我只能忍受三次你用這種語氣跟我說話，只要超過三次，我們就不必再當朋友了。」

圖為《回應的力量：讀懂人心的溝通顯化練習》書封。圓神出版社提供

能給出以上這些回應的前提是：你清楚知道自己是誰，接受什麼，拒絕什麼。你不害怕破壞表面的和諧，因為你明白，真正穩固的關係，是建立在互相尊重之上，不管對方是誰。

對於從小乖巧的人來說，最難的是那個「第一次提醒」、「第一次警告」。說出口的瞬間你可能會心跳加快、語氣顫抖，可喜的是，一旦開了口，你會發現：原來你不是那麼脆弱，原來你可以如此勇敢、如此篤定。

當個狠人，不代表你變得冷酷，只是在教別人怎麼對待你。

這樣的你，是真正懂得「以直報怨，以德報德」的人。

※本文節錄自《回應的力量：讀懂人心的溝通顯化練習》一書，圓神出版社提供，未經同意請勿轉載。