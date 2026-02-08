心理師怎麼挑？臨床心理師vs諮商心理師差在哪

在開始線上心理諮商或實體諮商前，很多人第一個疑問就是：「臨床心理師和諮商心理師有什麼差別？到底要找哪一種才適合我？」其實兩者都是通過國家考試、受《心理師法》規範的專業心理師，只是訓練重點與擅長領域不同。本篇會用一張清楚的比較表，加上常見FAQ，帶你一次搞懂。

一、為什麼會有「臨床」和「諮商」兩種心理師？

在台灣，心理師分為兩類：臨床心理師（Clinical Psychologist）與諮商心理師（Counseling Psychologist），兩者都是以「談話」為核心的專業助人工作者。

根據美國心理學會（APA）的說明，臨床心理學傳統上較聚焦於精神疾病與心理病理；諮商心理學則起源於職涯與生活適應議題，後來逐漸擴展到人際關係與情緒困擾等面向。兩者在訓練上有大量重疊，但服務族群與工作場域略有差異。

對來談者而言，比較重要的不是「哪一種比較厲害」，而是：現在的你，需要哪一種取向與訓練背景的專業支持？

二、臨床心理師vs諮商心理師：差異總整理

衛福部在「青壯世代心理健康支持方案」中，也同時納入精神科醫師、臨床心理師與諮商心理師共同提供服務，顯示三者在心理健康體系中是互補而非互相取代。

三、怎麼選？三個步驟找到適合你的心理師

步驟一：先釐清「現在最困擾我的是什麼」

若你有明顯症狀（長期失眠、食慾改變、無法上班上學、反覆出現自傷意念），建議優先尋求身心科／精神科醫師，再搭配臨床心理師的心理治療。

若你主要是關係、壓力與自我議題，諮商心理師往往會是更貼近日常生活的選擇。

步驟二：看心理師的專長與學派，而不只看頭銜

無論是臨床或諮商心理師，大多會再進一步接受特定學派的訓練，例如：

CBT認知行為治療：針對焦慮、憂鬱、失眠等議題有大量實證研究支持。

ACT接納與承諾治療：著重心理彈性，協助你在痛苦中仍能朝重要的人生方向行動。

心理動力取向：探索早期經驗與關係模式，理解情緒與人格深層結構。

敘事取向、家族治療等：從故事與關係系統的角度，重新理解自己。

在選擇心理師時，閱讀心理師簡介、學派與專長標註，比單純只看「臨床or諮商」更重要。

步驟三：給自己1~3次試談的空間

再專業的心理師，如果風格不合，你也很難真正打開自己。建議：

將前1~3次諮商視為「彼此適配度評估」，觀察自己是否感到被尊重、被理解。

若覺得不太合拍，可以誠實向心理師表達，或在平台上更換其他心理師。

四、線上心理諮商怎麼選心理師？

通訊心理諮商已被衛福部納入合法制度，並制定各縣市公告核准機構的規範，心理師在執行線上諮商時需符合個資保護、保密義務與專業倫理。

如果你想用線上方式來談：

可以選擇合法註冊的線上心理諮商平台，例如：HealYou 聊心茶室。

透過平台填寫媒合問卷，說明你的困擾類型、預算、可配合時段與期望風格，系統會推薦合適的臨床心理師或諮商心理師。

若你還在評估是否適合線上模式，可先閱讀延伸文章：線上心理諮商全攻略－如何選擇適合你的專業諮商師？

五、常見FAQ：臨床心理師vs諮商心理師

Q1：臨床心理師是不是比較「專業」？

兩者都是通過國家考試的專業心理師，沒有誰比較專業，而是分工不同。臨床心理師偏向臨床醫療與心理病理；諮商心理師偏向關係、壓力與生涯議題。重點是你的需求在哪裡。

Q2：線上諮商要選臨床還是諮商心理師比較好？

如果你有明顯症狀、已在服藥或懷疑有精神疾病，較建議找臨床心理師搭配醫師評估。

如果你主要是感情、家庭、人際、職涯、壓力等議題，諮商心理師會是很好的選擇。

Q3：心理師可以幫我開藥嗎？

不行。無論是臨床或諮商心理師，都不能開立藥物處方。需要用藥時，仍須由精神科 / 身心科醫師評估。

Q4：第一次諮商一定要做心理測驗嗎？

不一定。心理測驗通常在需要進一步評估診斷或功能時才會安排，多半由臨床心理師執行。多數人第一次諮商，是由心理師透過談話了解你的狀況，並與你討論接下來的方向。

Q5：費用上兩種心理師差很多嗎？

實務上，臨床與諮商心理師的諮商費用差異不大，主要取決於機構性質、地區與心理師資歷。線上心理諮商在台灣大約落在每次 NT$1,200～2,500 之間，部分方案（如衛福部的青壯世代心理健康支持方案）會提供次數補助。

六、結語：選對心理師，比選哪一種頭銜更重要

臨床心理師與諮商心理師，像是同一個心理健康系統中的不同專長角色。當你願意跨出一步尋求幫助時，真正重要的是：

你是否感到被理解、被尊重、被好好看見？

你和心理師之間，能不能建立起安全、穩定且誠實的關係？