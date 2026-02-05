你正在考慮使用心理諮商或諮詢服務嗎？諮商和諮詢是心理學領域中常見的專業服務，對於個人和個案系統的發展和改善至關重要。儘管這兩個術語經常被混淆使用，但它們在對象、方法和目標上存在著明顯的差異。

諮商諮詢定義及範例

諮商

諮商聚焦於內在的探索，從你所提出的困難中進一步去了解你的感受、思考方法、內在運作模式等，通常次數較長。

旨在幫助個人處理心理困擾、解決個人問題和改善心理健康。諮商師通過與個案進行對話和互動，幫助個人探索他們的感受、想法和行為模式，並提供支持、建議和指導。諮商的目標是促進個人的成長、自我實現和心理健康。

eg. 如果你困惑為何會重複遇到類似的難題，想知道自己到底怎麼了，你可以選擇諮商。例如：無論在哪種職場環境都感到困難

諮詢

諮詢聚焦在資訊的詢問，針對你所提出的困難進行分析並給予方向或建議，通常次數較短。

其目的是協助個案系統（包括個人、家庭、組織或社區等）解決與工作、學習或生活相關的問題。諮詢者在進行諮詢時，通常「不直接處理個人的心理困擾」而是提供資訊、建議和解決方案，以促進個案系統的發展和改善。

eg. 如果你不確定方向，或是知道自己的狀況但想找到方法改善，你可以選擇諮詢。例如：如何進到Google工作

諮商和諮詢的方法和技巧

諮商和諮詢的方法和技巧也有所不同。諮商師通常運用對話和聆聽技巧，與個人建立信任和理解的關係。他們可能使用各種心理治療方法和技巧，例如認知行為療法、解決問題療法或心理動力學等，以幫助個人處理情緒、改變想法和行為。

諮詢則提供資訊、建議和解決方案。他們可能使用問題解決技巧、組織發展策略或教育方法，以幫助個案系統確定問題的根源，制定可行的解決方案並促進變革和發展。

簡單來說，諮商和諮詢是兩種不同的心理專業服務形式。諮商著重個人的心理困擾和心理健康，通過對話和治療技巧提供支持和指導。諮詢則集中於個案系統的問題和改善，提供資訊、建議和解決方案。雖然它們有重疊之處，但理解它們之間的差異，可以幫助我們選擇適合的服務。無論是諮商還是諮詢，它們都為人們提供了一個寶貴的支持和指導的平台，促進個人和個案系統的健康和發展。

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「心理諮商跟諮詢有什麼差別？我適合哪種？」，未經同意禁止轉載。）