工作越認真越不安！她表現優秀卻常焦慮 其實是這4種心理因素在作祟

作者：解景然（諮商心理師）

小婷在工作中表現優異，卻總是感到焦慮，害怕自己說錯話，腦中經常浮現：「我這樣會不會讓大家失望。」。為什麼明明表現得很好的小婷常會焦慮呢？您是否也有類似的經歷呢？這邊和您分享如何讀懂焦慮，重拾自己的自在生活。

焦慮是怎麼出現的

在很久以前，焦慮就像是我們身體裡一個自動的警報器。它幫助我們祖先偵測致命的危險，讓他們能迅速應戰或逃跑，從而得以生存。然而，時代變遷，我們不再需要時刻面對生命威脅，但這個警報器有時還是會響起。這是為什麼呢？

焦慮現在扮演的角色可能更像是我們的內在夥伴。當它出現時，不妨把它當作一個信號，邀請我們停下來，好好地傾聽它想傳達的訊息。當焦慮與生命安全無關時，我們可以從四個方向來解讀它：

傾聽焦慮的四個方向

一、獲得關注：人類是群居動物，我們渴望與人連結。當焦慮出現，它可能在提醒您：您需要被理解、被關心。您的親友是否能提供支持？您是否感覺到孤單？焦慮可能在呼喚您，去尋找那些能提供溫暖與支持的關係。

二、滿足期待：這些期待來自我們自己、來自別人，或是我們對別人的期望。當我們在乎群體的認可，並渴望證明自己是個「好人」時，這些期待會變得格外重要。焦慮可能是在告訴您，某些期望讓您感到壓力，或許是時候重新審視它們了。

三、渴望認同：您是否認同現在的自己？這份認同可能與您的自我、角色、身份或所屬群體有關。焦慮可能反映出您對自己某個面向的不滿或困惑。它在提醒您，去探索並接納真實的自我。

四、遠離危險：過去的創傷，如重大事件、恐慌或疫情，都可能在我們心中留下印記。當類似情境再次出現時，焦慮便會響起警報，提醒我們要提高警覺。它不一定是真的要您逃跑，而是要您意識到，這個情境可能觸發了您內心深處的保護機制。

慢下來，觀察與消化

當我們開始理解焦慮，下一步就是將這些領悟融入生活，慢慢觀察並調整。因為焦慮有時候就像是手機中的APP，使用一段時間後就會需要更新，以適應新的系統與環境，我們的內在也需要重新調整，才能適切地回應當下。

像是案例中的小婷從小就被家人和親友要求「要乖、要聽話、要滿足別人的期待」，而這也成為了她未經思考與消化後的信念。而她逐漸地透過觀察和消化開始練習表達自己的想法，不需要一昧的迎合，享受更真實的自己。

和焦慮協商

有時候，焦慮感一湧而上，我們很難馬上靜下心來反思。這時候，您可以試著在心裡輕聲地對焦慮說：「謝謝你再次提醒我這個課題，我知道我要面對，我會在一個安全的時間與空間，好好地消化你的提醒。但我現在需要先處理手邊的事，謝謝你。」

壓抑和忽略雖然能暫時緩解，但長期來看，焦慮並不會因此消失，反而可能以更強烈的方式回歸。因此，和焦慮協商之後，最終還是要停下腳步，好好地觀察、消化，並找到適合自己的應對方式。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「總是感到莫名不安？慢下來，用這4個方向解讀焦慮信號」，未經同意禁止轉載。）