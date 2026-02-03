別被「恐懼」綁架…你是被迫改變 還是為自己選擇？

作者：陳鈺湘（諮商心理師）

你是否也有過這樣的經驗？

看到健康檢查報告上的紅字，或在網路上看到令人憂心的健康資訊後，腦中焦慮的警鈴大作，浮現出各種最壞的想像。於是，你立刻有了個念頭：「從明天開始，我不要再喝含糖飲料了」、「我不能再吃精緻澱粉」、「我不能一直坐著，要去運動」…

這個場景，或許你我都不陌生。在這個資訊爆炸的時代，我們比過去任何時候都更容易陷入「健康焦慮」的漩渦。我們急切地想要為「健康」做些什麼，但往往是在恐懼的鞭策下，展開一場對自己的嚴格戰爭。然而，我們必須停下來問一句：這種由恐懼驅動的「健康」，真的健康嗎？

行為背後的隱形操縱桿：你被「恐懼」還是「責任」驅動？

心理學告訴我們，行為背後的「動機」深深影響著我們的心理狀態與行為的持續性。同樣是調整飲食、增加運動，動機的差異，會帶來截然不同的生命體驗與感受。

1. 恐懼驅動模式：「限制」與「剝奪」的監獄

當恐懼成為主宰，我們內心的想法往往是：「這個不行，那個不可以。」我們把食物劃分為「好的」與「壞的」，生活變成一張嚴格的待辦清單。而且往常習慣吃的食物大部分被歸類到「壞的」，而那些「好的」食物大部分都是陌生、不常接觸的，瞬間就會感覺到好像沒有東西可以吃的絕望感，或是要吃飯就像是大冒險一樣，每一次進食都像一場意志力的搏鬥。

從外在的行為上看起來，我們吃的變健康了，但實際上生活中充滿了限制感與剝奪感，飲食生活充滿了壓力，壓力同時也再侵蝕著我們的健康，就像是活在惡性循環的監獄當中。

2. 責任驅動模式：「選擇」與「探索」的旅程

那麼，該如何跳出這個惡性循環？關鍵在於一個核心的心理能力轉換：從被動地對恐懼「反應」（React），到主動地為健康「負責」（Respond）。

「負責」在心理學中的意義是「回應的能力」（Response-Ability）——也就是，我有能力選擇如何回應我所面臨的處境。這是一個將主控權（Locus of Control）從外部的恐懼，拉回到內在自我的過程。當我們開始為自己負責，內在想法將會發生質的改變：

● 從「我不能再亂吃了」，轉變為「我選擇去了解，什麼樣的食物能讓我的身體感覺更有活力。」

● 從「我必須去運動」，轉變為「我願意去探索，哪種活動能讓我發自內心感到愉悅和舒暢。」

● 從「害怕變成那樣」，轉變為「我理解我的害怕，我可以為自己選擇一個更健康的未來。」

當我們為自己負責時，我們便能夠依循著對自己的認識與理解，來探索不同的嘗試！

帶著好奇心去拓展生活和飲食的舒適圈，並尊重自己真實的身體感受來為自己選擇。

每一次的嘗試都是開放而溫和的探索，這份由內而生的掌控感，才是通往健康身心的平衡基石。

