公車遇開腿阿伯超不爽 他一句話化解刻板印象結局神反轉

作者：黃子銘（諮商心理師）

有天晚上我要搭公車要去一個地方。上車後，我看到後面有一個靠走道的空位，而旁邊坐了一個看起來50幾歲的阿伯，腳打開開坐在位子上。

「好啊，又是一個只顧自己方便，腳打開開的人，真沒禮貌」一邊坐下的時候，我心裡這麼想著。

我本來想說，短短十幾分鐘的路程，忍耐一下等等就下車了。不過，過程中我還是感覺到一絲不悅，覺得為什麼我要把自己的腳縮在一起，他卻越靠越過來。

這時我心裡越來越不悅，我想過要不客氣的跟他說「腳能不能過去一點」以表達我的不滿；我也想過要不要乾脆直接把他的腳頂回去他的座位範圍內就好。但後來，我都沒有這麼做，我只是客氣的用台語跟阿伯說「歹勢，哩欸咖欸賽咖軌某」（抱歉，你的腳可以過去一點嗎）

阿伯楞了一秒，然後回我說「厚，金罵肖年唉邀工歹易，某乾單喔」（現在年輕人會講台語不簡單喔）

在那個當下，我突然有種奇妙的感覺是「咦？這個阿伯好像跟我想像中的很不一樣」。我以為他是那種自私、沒水準的阿伯，但他說的話，卻讓我覺得他好像是個單純、沒心機的人，只是沒意識到自己的腳比較開而已。

後來我們聊了起來，發現我們都是從中南部上來生活的人，生活軌跡其實早有重疊：阿伯曾經路過我長大的彰化小鎮，我也有親戚住在阿伯的老家附近。

阿伯下車了之後，我腦中不斷回想著這個互動過程。阿伯好像也不是個壞人，但如果當時我對他很兇，他會不會很詫異、很受傷？會不會覺得現在的年輕人都對老人很有敵意？

事後，我滿高興也很慶幸，當時沒有對阿伯很兇。不過這件事也讓我回想到，有許多誤會，其實並不像今天這般好結局。

誤會是怎麼發生的？

人有一個「超能力」──我們的大腦能在0.1秒內，根據過往的經驗形成對一個人的印象與判斷 (Zebrowitz, 2017)。心理學稱之為「捷思 (heuristics)」。

這個能力讓我們在陌生情境迅速分辨：「這個人危險嗎？友善嗎？這個環境安全嗎？」然而，它同時也帶來了限制：在還沒有真正認識一個人之前，第一印象就已經塵埃落定，而這印象有時候也就是刻板印象。

就像我在公車上看到那位阿伯，他腳打開開的樣子，在一瞬間就觸發了我曾經在網路上看過網友抱怨的「捷運開腿男」形象：自私、不顧他人、不尊重公共空間、中年男子。於是，一股不滿在我還來不及思考前，就已經湧上來。

接下來事情如何發展，取決於我怎麼處理這股情緒。

如果我沒有意識到它，停下來花點力氣處理，那麼我極有可能順著這個情緒，直接對阿伯開噴（本來是想這麼做的），把一個本來可以一句話化解的事，變成讓人不舒服的衝突。

生活中數不清的刻板印象

其實不只是搭公車，生活裡這樣的情境數不清。無論是在我們心裡閃過的念頭，還是網路上常見的評論，都充滿了各式各樣的「第一印象」：

⠂看到刺青包手、半甲的人，就覺得對方一定是黑道，但對方也可能是醫師或其他職業，只是喜歡刺青。

⠂餐廳裡有孩子不停哭鬧，網路上有些人忍不住抱怨「不會教就不要生阿！」，但卻沒看到已經安撫小孩一整天的父母也盡力了。

這些反應，幾乎都是在瞬間就形成的判斷。還沒真正了解情況，人就已經被貼上標籤，無法擺脫，也無力辯解。

如何化解偏見？

先入為主是人類的天性。大腦的捷思讓我們在100毫秒內快速做出判斷，也在不知不覺間製造偏見。要我們完全沒有成見，幾乎是不可能的事。

但或許，重點不在於「消除偏見」，而是在成見出現後，願意花力氣理解對方。

而這種意願，似乎就是「愛」的展現。

就像情侶吵架時，因為愛對方，所以願意在氣頭上溝通，試著和好；孩子做錯事，因為對孩子的愛，所以父母仍然支持著孩子，不因此而放棄；政治上，不同政黨、立場的人秉持對國家的愛，願意暫時放下成見，聽聽彼此的想法。

愛似乎是誤解、偏見、仇恨的解方。

愛如何培養

以理論來說，要克服刻板印象，需要很了不起的情緒調節能力來按耐情緒，讓理性可以好好運作。而提升情緒調節能力有很多方法，練習逐步延長耐受時間、注意力控制等等。但這些都很難，需要長時間的練習。

如果不談複雜的理論，有沒有一個小習慣能夠培養，開始造成改變？

例如，我們能夠在意識到刻板印象時，停留個1秒就好，問自己「有沒有可能…」：

⠂有沒有可能他不是我想的那樣

⠂有沒有可能這個人其實也有苦衷

⠂有沒有可能我誤會他了

我在想，這個自動化思考中的小暫停，能不能讓人有機會先停一下，讓愛有機會介入。

愛的循環

成長過程被愛的人，因為愛的滋養，所以愛自己，也長出了愛人的能力。我想社會互動應該也是如此，當人感受到來自他人的善意，是否內心也會變得柔軟一點，也願意用同樣的方式給別人一點愛的意願。

如果每個人都可以多一點點的愛就好，我覺得這或許有機會創造愛的循環，讓社會中的對立越來越少、愛與理解越來越多。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「阿伯，還好我當時沒有兇你─談誤會、偏見與愛」，未經同意禁止轉載。）