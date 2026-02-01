快訊

《無路用的人》：男性失戀後的自卑與沉默崩塌

看見心理／ 徐嘉妤（實習心理師）
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

「你離開彼一工，我變成無路用的人，佇無你的世界，做咱無路用的夢。」—馬克 × 滅火器 × 阿跨面《無路用的人》

這首歌由饒舌歌手馬克與滅火器主唱楊大正、阿跨面共同創作，以濃濃的台語情緒，唱出男性在失戀後，那種「無聲崩塌」的狀態。

它不只是失戀情歌，更是一首說出男性情緒壓抑與自我否定的心裡感受，那句「我變成無路用的人」，也許正好是你曾經說不出口的心聲。

男性失戀的痛，有時比誰都深

失戀對每個人都痛，但對許多男性來說，這份痛往往悶著、不說、不表達，只會在夜深人靜或聽見某段歌詞時，突然崩潰。

這不是矯情，也不是懦弱，而是社會文化、性別期待，讓他們「學會忍」，卻沒有機會「好好痛」。

為什麼男性在失戀後特別容易感到「無路用」？

1. 自我價值常與「被需要」緊緊綁在一起

⠂男性常把自我認同建立在經濟、責任與照顧能力上

⠂在愛裡也習慣透過「我能不能讓你幸福」來定義自己的價值

⠂當這段關係結束，連自我價值也瞬間崩毀

2. 文化壓力讓男性「習慣不說」

⠂從小被教導「男兒有淚不輕彈」

⠂痛苦時，選擇壓抑、不說，甚至裝沒事

⠂情緒得不到釋放，只會越積越厚，直到某一天全盤崩潰

3. 失戀後的典型心理歷程

過度反思與自我懷疑

⠂覺得是自己的錯

⠂總想「如果我再多努力一點，會不會就不一樣」

理想化對方，自我貶低

⠂把過去美化，把錯都攬在自己身上

⠂忘了關係是雙向的，把我不夠好當作唯一答案

社交隔離，沉入孤單

⠂難過時不願聯絡朋友，也說不出口

⠂感覺自己沒資格被關心，更不想當別人的負擔

「無路用的人」是一種心境，不是你的真實價值

也許你正經歷失戀、低潮、失望，或是反覆自我懷疑，但這不是結論，而是過程

有這些感受，正是因為你真誠地愛過、付出過，也唯有穿越這些情緒，你才有機會在下一段關係裡，更理解自己，也更懂得愛與被愛

如果你正在經歷一段無法說出口的痛，也許這篇文章就是那個給一點力量的起點。若你願意，我們可以一起在諮商中，把這份「無路用」慢慢轉化成新的可能。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「《無路用的人》：男性失戀後的自卑與沉默崩塌」，未經同意禁止轉載。）

