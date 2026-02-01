《無路用的人》：男性失戀後的自卑與沉默崩塌
「你離開彼一工，我變成無路用的人，佇無你的世界，做咱無路用的夢。」—馬克 × 滅火器 × 阿跨面《無路用的人》
這首歌由饒舌歌手馬克與滅火器主唱楊大正、阿跨面共同創作，以濃濃的台語情緒，唱出男性在失戀後，那種「無聲崩塌」的狀態。
它不只是失戀情歌，更是一首說出男性情緒壓抑與自我否定的心裡感受，那句「我變成無路用的人」，也許正好是你曾經說不出口的心聲。
男性失戀的痛，有時比誰都深
失戀對每個人都痛，但對許多男性來說，這份痛往往悶著、不說、不表達，只會在夜深人靜或聽見某段歌詞時，突然崩潰。
這不是矯情，也不是懦弱，而是社會文化、性別期待，讓他們「學會忍」，卻沒有機會「好好痛」。
為什麼男性在失戀後特別容易感到「無路用」？
1. 自我價值常與「被需要」緊緊綁在一起
⠂男性常把自我認同建立在經濟、責任與照顧能力上
⠂在愛裡也習慣透過「我能不能讓你幸福」來定義自己的價值
⠂當這段關係結束，連自我價值也瞬間崩毀
2. 文化壓力讓男性「習慣不說」
⠂從小被教導「男兒有淚不輕彈」
⠂痛苦時，選擇壓抑、不說，甚至裝沒事
⠂情緒得不到釋放，只會越積越厚，直到某一天全盤崩潰
3. 失戀後的典型心理歷程
過度反思與自我懷疑
⠂覺得是自己的錯
⠂總想「如果我再多努力一點，會不會就不一樣」
理想化對方，自我貶低
⠂把過去美化，把錯都攬在自己身上
⠂忘了關係是雙向的，把我不夠好當作唯一答案
社交隔離，沉入孤單
⠂難過時不願聯絡朋友，也說不出口
⠂感覺自己沒資格被關心，更不想當別人的負擔
「無路用的人」是一種心境，不是你的真實價值
也許你正經歷失戀、低潮、失望，或是反覆自我懷疑，但這不是結論，而是過程。
有這些感受，正是因為你真誠地愛過、付出過，也唯有穿越這些情緒，你才有機會在下一段關係裡，更理解自己，也更懂得愛與被愛。
如果你正在經歷一段無法說出口的痛，也許這篇文章就是那個給一點力量的起點。若你願意，我們可以一起在諮商中，把這份「無路用」慢慢轉化成新的可能。
（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「《無路用的人》：男性失戀後的自卑與沉默崩塌」，未經同意禁止轉載。）
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言