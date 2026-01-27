快訊

一跟人說話就好累？ 心理師點破：你承接了不屬於你的情緒

看見心理／ 林少湲（諮商心理師）
示意圖／Ingimage
作者：林少湲（諮商心理師

常常來訪者會好奇地問：「心理師你聽這麼多抱怨、不開心的事，不會覺得很負能量嗎？」

通常會問這樣問題的你，往往是情緒感受力很強、但還沒學會怎麼消化和分辨情緒責任與界線的族群。

「有時候只是跟一個人講話、走進一個空間，甚至只是看到一段訊息，就突然覺得焦躁、沮喪、心累……但我也搞不清楚，為什麼我會這樣？」

你知道嗎？有時候你感受到的情緒，其實並不全是你的

如果你是共感力很高的人，你可能在無意識中吸收了許多外界的情緒，但忘了「他們其實不是你必須承擔的責任」。

我們很容易「感覺得到」，卻沒有「辨別清楚」。

情緒像水，如果我們沒有一個情緒的容器、沒有界線，那些水就會混在一起，分不清楚什麼是自己的感覺、什麼是他人的情緒反應，而讓自己過度耗損，也可能是停止呼吸、憋著的去撐著因應情緒。

有時候，我們的身體記得過去的生存方式

我們曾經學會去觀察父母的臉色、調整自己的情緒，只為了讓家裡更和平，讓自己「被喜歡」、「不造成負擔」。

這些經驗也讓我們長大後更容易

⠂誤以為別人的悶，是在生自己的氣

⠂看到別人不快樂，就覺得是自己做錯了什麼

⠂把共感變成融合、把關係的責任攬在自己身上

這樣的你，很善良，也很辛苦

給高共感者的小練習：「這是我的，還是別人的？」四問法

每當你覺得心情突然變差、卡住、混亂時，可以問自己：

1. 這個感覺，是不是一開始就有？還是跟誰互動後才浮現？

2. 這個情緒，和我最近的狀態有關嗎？還是好像是「別人的事」？

3. 如果我一個人靜下來，這個感覺還會那麼強烈嗎？我正在擔心的是別人的事？還是自己的呢？

4. 我現在需要的是幫別人處理，還是幫自己釐清情緒界線？

這四個問題，可能內在無法馬上給你答案，但持續的好奇與觀察，它們會慢慢幫助你把內在的空間與距離打開，重新用一種眼光，協助我們區分情緒、適合承擔的界線與範圍。

「同為一個感覺細膩的人。能感受到他人，是一種超敏銳的能力。有感受到後的選擇，也能分辨、放下不屬於我的，並好好保護自己」

我們不需要對這個世界關掉感受，感受還是十分有幫助、有趣、細膩且富有創造力與學習性的，但我們可以練習，這樣，我們才有空間去經營自己想要的生活與品質。

你是否相信：

愛與關心就已經足夠

不用為了「讓對方好起來」而犧牲自己

不需要扛起對方的人生，作為愛的代價？

愛可以是靠近關係，可以是溫柔、是滋養，不一定得用沈重的背負他人的人生的方法與途徑

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「這個情緒是我的，還是別人的？-給高共感與高敏感者的界線小練習」，未經同意禁止轉載。）

