為什麼長大了還是會痛？ 心理師揭：童年創傷不會自動消失

看見心理／ 葉力溱（諮商心理師）
示意圖／Ingimage

作者：葉力溱（諮商心理師

小時候，我們總以為「長大」是一把萬能鑰匙，能自動解開所有困境的鎖。那些說不出口的委屈、無法改變的無力感，被悄悄收進心裡的某個角落，告訴自己：「等我長大了、變得夠強、賺到了錢、可以獨立生活，這些就不算什麼。」

然而，成長不是魔法。

當年那個用乖巧換來安全的孩子，在成年後的人際關係里，依然恐懼衝突；那個習慣獨自消化情緒的人，面對親密關係時，仍下意識築起高牆。這些被擱置的感受，往往在某個猝不及防的時刻翻湧而出——也許是一次似曾相識的拒絕，或是一句無心的批評。創傷從未消失，它只是潛伏著，等待我們在某個契機下承認：「原來光是長大，並不能讓傷痛自動痊癒」 。

已經長大的我們，在很多似曾相識的時刻，仍然重複著過去的、熟悉的因應方式。在那個當下，我們彷彿回到過去，還是那個小小的、充斥恐懼或無力感的孩子。

如果你感到迷茫困惑、需要尋求幫助，不妨看做是終於在潛意識裡準備好向探索及復原之路邁進的訊號。我們可以好好一同在諮商裡照顧內心那個還沒跟上「長大」腳步的、留在過去的感受。它們之所以浮現，不是因為脆弱，而是在傳達現在的你，已經有力氣重新養育自己。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「長大不能解決的事」，未經同意禁止轉載。）

