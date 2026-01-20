國中時一句話改變了我 精神科醫師如何鬆動一個孩子的自我否定

作者：黃子銘（諮商心理師）

國中時期的我，常覺得自己什麼都做不好，更不是師長眼裡的「乖小孩」、「優秀的學生」。

那段時間，不只對自己沒自信，也因為生活上的挫折而感到十分痛苦，於是鼓起勇氣傳了簡訊給我的國中班導求助。我告訴她，我覺得自己很失敗、很糟糕，想找人聊聊，卻不知道該找誰。老師推薦我去找彰基的一位精神科醫師談談心。

那是將近十年前的事了，當時心理諮商還不像現在被大眾所認識，我甚至沒聽過「心理諮商」這個詞。雖然我也不確定精神科到底能帶來什麼幫助，但我還是決定掛號看看。

一走進診間，醫生問我：「怎麼啦？」我忍不住向醫生傾訴我覺得自己有多糟糕，我告訴他，大人們總說我做事三分鐘熱度、沒有恆心，連一本書都看不完，我還有好多好多的缺點數都數不完，我真的覺得自己很差。醫生拿過我手上的書翻了翻，然後笑著說：「我自己也常常沒辦法把一本書從頭看到尾。不過翻目錄、挑自己有興趣的章節看，其實是很有效率的方式啊，不一定非得從頭到尾讀完。」

聽到醫生這麼說我非常驚訝：原來醫生也跟我一樣，沒辦法把一整本書讀完阿。可是他都當到醫生了，看不完一整本書好像也沒有阻止他成為一個醫生嘛…。有沒有可能，我也可以跟他一樣做到這些事…

醫生的簡單幾句話，雖然沒有改善我「無法一次看完一本書」的困擾，卻稍稍緩解了我長久以來的自我批評，也讓我對自己產生了一點點希望——我好像沒有自己想得這麼糟。

成長過程中的批評，如何影響孩子的自我概念

自我概念，指的是一個人對自己的各種看法，也就是「你怎麼看待自己」。

成長過程中旁人對我們的批評，經常會悄悄在心中留下印記，久而久之就變成我們對自己的印象。

例如，一個從小功課不好的孩子，若總被說「你怎麼那麼笨啊，什麼都做不好」，聽久了，也許他真的就相信自己很笨，什麼事都做不好。這樣的自我概念，往往會摧毀一個人努力向上的動力，這其實是非常可惜的。

有些事情換個角度看，其實是優點而不是缺點，例如孩子的好動，也許在課堂上造成學習困難，卻在體育場上發光發熱。那麼，誰有資格決定，哪一個看法才是對的呢？

當心中總充滿批評與責備，該怎麼停下來？

現在，每當我心中又響起自我批評的聲音，我會在腦中喚起我生命中最溫暖、有包容力、最能理解我的一個老師、長輩，或朋友，我會想像，如果今天這個人在我旁邊，他會跟我說什麼。

有一次我因為晚出門而錯過火車，我感到自責跟羞愧，自己怎麼又犯一樣的錯。但其實這樣的批評對改變當下的情況並沒有幫助，反而會讓我耽溺在自責中。這時候我想到我爸爸，我想像他可能會說「錯過就錯過了，沒關係，錯過了就注意安全慢慢來，下次再早點出門就好」。這個聲音不僅把我從自責的聲音中拉出來，也讓我能夠把精力放在「下次可以怎麼改進」，而不是沉浸在無限的自責漩渦。

如果現實生活中沒有這樣的人，那也沒關係。你可以自己創造一個角色，或回想曾在電影、書中看過讓你覺得不受批評的角色，邀請他進到你的心裡，坐在你身邊，對你說：

「嘿，其實事情沒有你想的那麼糟。」

換個角度，看見不一樣的自己

「好壞、對錯」有時並不是那麼絕對。我們往往只是還沒看見自己的特質與優勢，就急著給自己貼上「沒用」「不好」的標籤。下次當你又陷入否定自己的念頭時，試著給自己一個機會，換個角度重新認識自己——或許你會發現，你沒有自己想的那麼糟。

有時候，我們真的只是需要有人，溫和又肯定地告訴我們：「其實，你沒有不好。」而那個人，可以是你自己。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「嘿，你沒有自己想得這麼糟─給經常自我批評的你」）