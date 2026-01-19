近幾年，「創傷」這個詞越來越常出現在我們的生活中。不論是心理諮商、影集、新聞或社群貼文中，常常會看到「創傷後壓力症候群（PTSD）」或「複雜性創傷」的字眼。

那麼——什麼才算是創傷？我有創傷嗎？

創傷的定義：根據DSM-5診斷標準

根據《DSM-5精神疾病診斷準則手冊》的定義，創傷是指個體暴露於實際或威脅性的死亡、嚴重受傷或性暴力事件，而這樣的事件會對個體的認知、情緒與記憶造成影響。

創傷的常見症狀包括：

⠂反覆經歷創傷事件的情境或感受

⠂某些記憶突然消失，感覺像斷片

⠂對日常生活產生過度警覺或退縮反應

這些都符合「創傷後壓力症候群（PTSD）」的部分核心條件。

不是只有「重大事件」才會造成創傷

很多人以為，只有經歷戰爭、地震、車禍等重大災難，才算是創傷。但事實上，有些日常中微小但反覆發生的經驗，也可能累積成創傷，這就是所謂的「複雜性創傷（Complex Trauma）」。

複雜性創傷可能來自哪些經驗？

⠂長期被忽視、情緒冷漠

⠂在關係中經歷霸凌、羞辱或情感控制

⠂無法表達情緒、被貶低或否定感受

這些經驗不見得有明確的起點與終點，但卻能在我們內在留下深刻痕跡。

創傷可能影響的四個心理層面：

1. 自我概念：感覺自己沒價值、常帶有內在羞恥感

2. 情緒調節困難：情緒起伏劇烈，或完全麻木沒有感覺

3. 關係建立困難：容易不信任人、過度依賴、討好型人格

4. 內在批判聲音強烈：經常自我否定，例如「我就是個糟糕的人」

那我是不是也有創傷？

其實，每個人或多或少都可能曾經歷創傷經驗，只是我們不見得有意識到。這些創傷可能來自童年、家庭、學校、感情或職場，甚至有些記憶，我們自己都已經模糊或遺忘。

調整與修復的起點：承認、理解、照顧自己

創傷不是你的錯，但療癒是我們的選擇，當我們開始正視這些過去，便有能力：

⠂慢慢拿回對生活的掌控感

⠂練習建立安全的關係與界線

⠂從「應付生存」走向「真實生活」

你不需要一夜之間痊癒，只要願意一步一步靠近你想要的樣子，這就已經是最勇敢的事。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「什麼是創傷？不是只有重大事件才算」，未經同意禁止轉載。）