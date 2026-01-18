不主動就沒局？「萬年主揪」實測人間蒸發一個月 結果讓她哭笑不得

快訊

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
朋友聚會示意圖。圖／AI生成
摘要

你也是那個總是主動約朋友的人嗎？Lauren厭倦了當朋友圈的「萬年主揪」，決定做個殘酷實驗：一個月不主動聯絡任何人，看誰會想起她？結果，雖心酸但清醒。

「如果我不主動聯繫朋友，他們會找我嗎？」37歲的Lauren一直是朋友圈中的萬年主揪。

從童年起，友情就是她的重心，因為害怕被排擠，她總是當第一個傳訊息、約見面的人。她習慣主動邀請別人喝咖啡、約散步，透過各種管道認識新朋友。

友情實驗：停止主動

但日前，Lauren決定做個實驗—徹底當個「安靜的人」。不再主動約飯、不再關心問候、不再發起聚會，就像從朋友圈蒸發一樣，看看誰會真正想起她。

這個一個月的「消失測試」結果讓她哭笑不得：有些人真的就這樣消失了，彷彿她從未存在過；但也有朋友主動傳訊息問「妳最近好嗎？怎麼都沒消息？」

「說不心酸是騙人的。」Lauren坦言，那些石沉大海的友情讓她重新審視自己：「我是不是太『用力』當朋友了？是不是變成那種讓人有壓力的『重度友情患者』？」

友情深度的認知落差

這個社交實驗，讓Lauren發現一個尷尬真相：她想要的「閨蜜級友情」，是隨時傳訊息、定期見面、分享心底話的深度連結；但多數人對友情的期待，可能只是「偶爾問候、不要有壓力」的輕鬆社交。

她坦言，自己即使工作忙、有三個孩子要顧，仍會為了朋友擠出時間，但卻不是每個人都這麼想。

實驗後，她關鍵的領悟是：這不是誰對誰錯，而是需求不同。「我不能因為別人對友情的期待與我不同，就覺得被拒絕。」

分類經營，專注真正互相的友情

經過實驗，Lauren學會將朋友分成三類：

核心朋友（3個）

這些人是她真正的後盾，彼此依賴，互相關心。「不是只有我在發起一切，他們也會主動傳訊息和打電話、會真正為我著想。」

表面朋友

Lauren停止追逐那些似乎不像她一樣重視友情的朋友，但沒有完全斷絕聯繫。「我理解我們對友情有不同想法，這完全沒問題。」

需要主動維繫的朋友

「有幾個朋友我知道如果想維持友誼，就必須由我主動聯繫。我太珍惜與他們的友情。」

交朋友需隨著年齡改變心態

一篇發表在《心理學與老化》期刊的30年追蹤研究發現了一個有趣現象：「20多歲重視朋友數量，30多歲重視友情品質」。研究從受試者20歲追蹤到50歲，結果顯示那些在30歲時專注於高品質社交，而非廣撒網交朋友的人，中年時心理健康狀況更好。

研究主持人、羅徹斯特大學的Harry Reis教授解釋，這符合發展心理學的邏輯。即年輕時我們透過大量社交學習人際技巧，但過了30歲，重點應該轉向建立真正的情感連結。

換句話說，Lauren在37歲做的「友情實驗」正是時候！她恰好處在人生中該從「廣結善緣」轉向「深耕關係」的關鍵階段。

實施改變一年後，Lauren對朋友關係感到前所未有的滿足。「我知道自己被人需要和愛著，不是被所有人，但被少數人，而這就足夠了。」因為真正健康的友情需要界限和互惠，不是單方面的表演，而是雙向的舞蹈。

資料來源：Business Insider、Quartz

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文當「主揪」心很累？她停止聯繫朋友一個月，發現30歲後最舒服的友情關係

