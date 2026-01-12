「這是為了別人好」 醫分析代理孕母論述中最難被看見的代價

作者：劉貞柏（精神科醫師、千里心理諮商所院長、柏樂診所院長、雅歌身心診所院長）

最近在討論代理孕母時，很多人都有一種說不上來的疲累感。不是因為議題太複雜，而是因為你會慢慢發現——這場討論，好像從一開始就沒有打算讓你真的參與。

你只是想問一些很基本的問題：誰來承擔長期的身體風險？關係中的權力差距要怎麼被看見？「選擇」真的存在於每一個人身上嗎？制度會不會把某些人推向不得不答應的位置？

但對方很快就會用一種看似冷靜、理性的語氣回應你：

「這是國際趨勢。」

「制度設計已經考慮過了。先求有，再求好。」

「只要配套做好，就不會有問題。」

「這是給需要的人一條路。」

「這是OO一輩子的從政心願，我已經答應她了。」

這些話聽起來都很合理，卻讓人逐漸意識到——我不是在一起想，而是在被告知答案。

一、問題不在支持或反對，而在「答案被提前封住了」

在代理孕母的討論中，有一種很典型的說話方式：不是邀請大家一起承擔這個選擇的複雜性，而是直接告訴你：事情其實已經想得很完整了。專業、制度、國際案例、技術可行性，本來都應該是讓討論更立體的工具，卻常常被用來傳達一個潛台詞：再問下去，就是不理性。於是反省不是被禁止，而是被暗示成多餘、情緒化、阻礙進步。

二、為什麼越問到核心，對話越快結束？

因為你正在逼近一個關鍵卻尷尬的問題：這真的是一個所有人都能自由選擇的制度，還是一個已經替某些人決定好角色的位置安排？只要這個問題被放到桌面上，討論就不再只是技術與制度，而必須面對權力、身體、經濟條件與關係不對等。而這正是很多論述最不想承接的地方。

於是對話常常會被一句話終止：

「沒有完美的制度。」

「你不能只看風險，不看需求。」

不是因為沒有風險，而是因為——一旦風險被具體看見，「已經想清楚了」這個位置就站不住了。

三、「這是為了別人好」，為什麼特別常出現？

在代理孕母的討論裡，善意是一個非常強大的包裝。它可以把結構性的問題，轉換成道德上的指責——彷彿你一質疑，就是不體貼、不同理、不關心需求者。當制度被說成是幫助，反省就很容易被誤認為冷漠。但真正的問題從來不是要不要幫，而是：幫助的代價，是不是被某些人默默承擔？當這個問題不能被好好放在桌上，討論就只剩下立場，而不剩下理解。

四、為什麼很多人談到這個議題會特別累？

因為你其實已經站在另一個敘事裡了。你開始相信：身體不是可以被簡化為資源的東西；選擇需要在關係與條件中被理解；可行不等於可以不用再問。而當你帶著這樣的理解，走進一個只接受「制度已經想好了」的語境時，你感受到的不是被反駁，而是被排除在討論之外。你不是太敏感，而是你已經無法再假裝這只是一個單純、乾淨、沒有代價的選項。

結語：真正困難的，不是代理孕母，而是承擔不確定。所以，如果你在這個議題裡感到卡住、疲憊、說不上話，請不要急著懷疑自己。那很可能不是你不夠理性，而是你正在對一個必須維持確定性的公共敘事，提出一個必須承認模糊、風險與權力差距的問題。而那，正是很多看似成熟的論述，最不願意停下來面對的地方。你不是反對選擇，你只是拒絕把「不能再問了」當成一種進步。

（本文出自臉書粉專「阿柏醫師的喃喃自語」、原文出處《〈為什麼談到代理孕母，有些論述永遠無法反省〉——當一個需要更多公開正反議題，被包裝成「我已經想清楚了！」》，未經同意禁止轉載）