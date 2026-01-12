快訊

北市議員陳怡君收賄、詐領助理費共454萬元 遭重判7年10月

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

教育部公告校事會議修法 刪除匿名檢舉改善分流、新增輔佐人制度

「這是為了別人好」 醫分析代理孕母論述中最難被看見的代價

聯合新聞網／ 文．劉貞柏（精神科醫師）
立法院社會福利及衛生環境委員會上周審查「人工生殖法」修正草案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母。長期推動代理孕母的民眾黨立委陳昭姿手舉資料表達立場。聯合報系記者林澔一／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會上周審查「人工生殖法」修正草案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母。長期推動代理孕母的民眾黨立委陳昭姿手舉資料表達立場。聯合報系記者林澔一／攝影

作者：劉貞柏（精神科醫師、千里心理諮商所院長、柏樂診所院長、雅歌身心診所院長）

最近在討論代理孕母時，很多人都有一種說不上來的疲累感。不是因為議題太複雜，而是因為你會慢慢發現——這場討論，好像從一開始就沒有打算讓你真的參與。

你只是想問一些很基本的問題：誰來承擔長期的身體風險？關係中的權力差距要怎麼被看見？「選擇」真的存在於每一個人身上嗎？制度會不會把某些人推向不得不答應的位置？

但對方很快就會用一種看似冷靜、理性的語氣回應你：

「這是國際趨勢。」

「制度設計已經考慮過了。先求有，再求好。」

「只要配套做好，就不會有問題。」

「這是給需要的人一條路。」

「這是OO一輩子的從政心願，我已經答應她了。」

這些話聽起來都很合理，卻讓人逐漸意識到——我不是在一起想，而是在被告知答案。

一、問題不在支持或反對，而在「答案被提前封住了」

在代理孕母的討論中，有一種很典型的說話方式：不是邀請大家一起承擔這個選擇的複雜性，而是直接告訴你：事情其實已經想得很完整了。專業、制度、國際案例、技術可行性，本來都應該是讓討論更立體的工具，卻常常被用來傳達一個潛台詞：再問下去，就是不理性。於是反省不是被禁止，而是被暗示成多餘、情緒化、阻礙進步。

二、為什麼越問到核心，對話越快結束？

因為你正在逼近一個關鍵卻尷尬的問題：這真的是一個所有人都能自由選擇的制度，還是一個已經替某些人決定好角色的位置安排？只要這個問題被放到桌面上，討論就不再只是技術與制度，而必須面對權力、身體、經濟條件與關係不對等。而這正是很多論述最不想承接的地方。

於是對話常常會被一句話終止：

「沒有完美的制度。」

「你不能只看風險，不看需求。」

不是因為沒有風險，而是因為——一旦風險被具體看見，「已經想清楚了」這個位置就站不住了。

三、「這是為了別人好」，為什麼特別常出現？

在代理孕母的討論裡，善意是一個非常強大的包裝。它可以把結構性的問題，轉換成道德上的指責——彷彿你一質疑，就是不體貼、不同理、不關心需求者。當制度被說成是幫助，反省就很容易被誤認為冷漠。但真正的問題從來不是要不要幫，而是：幫助的代價，是不是被某些人默默承擔？當這個問題不能被好好放在桌上，討論就只剩下立場，而不剩下理解。

四、為什麼很多人談到這個議題會特別累？

因為你其實已經站在另一個敘事裡了。你開始相信：身體不是可以被簡化為資源的東西；選擇需要在關係與條件中被理解；可行不等於可以不用再問。而當你帶著這樣的理解，走進一個只接受「制度已經想好了」的語境時，你感受到的不是被反駁，而是被排除在討論之外。你不是太敏感，而是你已經無法再假裝這只是一個單純、乾淨、沒有代價的選項。

結語：真正困難的，不是代理孕母，而是承擔不確定。所以，如果你在這個議題裡感到卡住、疲憊、說不上話，請不要急著懷疑自己。那很可能不是你不夠理性，而是你正在對一個必須維持確定性的公共敘事，提出一個必須承認模糊、風險與權力差距的問題。而那，正是很多看似成熟的論述，最不願意停下來面對的地方。你不是反對選擇，你只是拒絕把「不能再問了」當成一種進步。

（本文出自臉書粉專「阿柏醫師的喃喃自語」、原文出處《〈為什麼談到代理孕母，有些論述永遠無法反省〉——當一個需要更多公開正反議題，被包裝成「我已經想清楚了！」》，未經同意禁止轉載）

代理孕母

相關新聞

「這是為了別人好」 醫分析代理孕母論述中最難被看見的代價

最近在討論代理孕母時，很多人都有一種說不上來的疲累感。不是因為議題太複雜，而是因為你會慢慢發現——這場討論，好像從一開始就沒有打算讓你真的參與。

做對了沒人稱讚、常被情緒勒索？心理師揭「家庭代罪羔羊」4大特徵

「你怎麼又在挑毛病？」、「你就是愛找麻煩！」這些話聽起來熟悉嗎？

台灣每4人就有1人睡不好！專家揭「失眠真相」：不是累，是大腦停不下來

根據台灣睡眠醫學學會2023年統計，全台約有25%的成人有失眠相關困擾，約10%符合慢性失眠症的診斷標準。台灣國民健康署也指出，每4個人就有1人曾因睡不好影響日常生活，失眠更是成年族群最常見的身心健康問題之一。

為什麼交往或結婚久了 會覺得「在一起很無聊」？

時常聽到許多交往多久或結婚已久的伴侶會埋怨「在一起很無聊」、「沒什麼花火」。而無聊也成為許多關係問題的地雷，外遇問題與關係滿意的問題。

當個案說「他應該多陪我」…不是你太黏 是你在關係裡很想被放在心上

上一篇文章談到親密關係中的邊界感與失落，引起許多迴響。本篇將從諮商師的視角，分享當個案帶著關係困擾進入諮商室時，我們如何陪伴他們看見需求差異、發展溝通能力，並在關係中找到平衡或做出適合自己的選擇。

她不是太強 是婚姻裡容不下她的成就…「成功」從來不是中性的

女人太強，在婚姻裡，說話要小心翼翼。升遷的喜悅、加薪的消息、事業的野心，都可能成為隱隱的壓力來源——不是對自己，而是對另一半。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。