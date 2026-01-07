為什麼交往或結婚久了 會覺得「在一起很無聊」？

作者：楊漢章（擁抱心理博愛館所長 諮商心理師）

為什麼交往多久或結婚已久的伴侶會埋怨「在一起很無聊」？

時常聽到許多交往多久或結婚已久的伴侶會埋怨「在一起很無聊」、「沒什麼花火」。而無聊也成為許多關係問題的地雷，外遇問題(Gillen, 2013)與關係滿意的問題(Tsapelas et al., 2009)。

Gillen(2013)針對在現在關係曾經有出軌行為的人進行研究，在進行情境操弄下，讓實驗組的受試者經歷關係無聊的狀態。該研究發現，實驗組的受試者對現在的關係投入地更少且更不滿意，而且會覺得潛在的對象更有吸引力。「無聊感」會增加曾經出軌者再次出軌的風險。

而將視野拉遠到時間線上，無聊感也具有負面的影響。Tsapelas等人(2009)長期追蹤結婚多年的伴侶，發現夫妻關係第七年的婚姻無聊感可以預測第十六年的婚姻不滿意。他們的研究指出婚姻無聊程度越高，夫妻間的親近程度越低，而對婚姻的滿意程度越低。

似乎沒有任何一段關係可以逃得掉「無聊」的詛咒。然而，「無聊」不只是一種單純的情緒，它涉及到對關係的判斷。具體來說，當別人詢問你：「你在關係中感到無聊嗎？」，你會依據你對「關係應該是什麼樣子? 」或「我在關係中應該經驗到什麼? 」等想法進行評價判斷，而得出的結論。

Harasymchuk等人(2021)更進一步地指出，人對「關係無聊感」的判斷來自對關係的期待和實際經驗的落差。因此，好好檢視對關係的期待尤為重要。

●關係無聊的原型：對伴侶缺乏興趣

對於關係的負面的經驗或描述，不會都會被人連結到「關係無聊」。而只有特定的經驗或描述才會被歸類到「關係無聊」。而這些地描述會被視為是關係無聊的「原型」(prototype)。

Harasymchuk與Fehr(2013)將文獻上有關於關係無聊的內涵彙整成69個特徵，要求受試者針對特徵進行評分。結果聚焦為24個特徵，其中有主要的原型特徵與非原型的特徵:

- 原型特徵：對伴侶不感興趣、沒有趣味、性興趣降低、對伴侶感到厭煩、無感、不再感到興奮、沒什麼熱情、沒有火花、沒有刺激、感覺沒有滿足、性沒有興奮感、沒有驚喜。

- 非原型特徵：缺乏溝通、對伴侶感到煩躁、跟伴侶相處感到不輕鬆、沒什麼事好做的、缺乏自發性、沒有動機、不適合、不一起外出行動、沒有活力、沒有共同點、感覺太舒服、彼此太相似。

Harasymchuk與Fehr(2013)設計其他實驗，要求受試者用這些特徵去評量一段虛擬的關係，他們發現這樣的分類是有效果的：原型的特徵更能描述關係無聊的感覺。

●期待關係帶來成長的結果

Harasymchuk等人(2021)認為關係無聊感來自於期待與實際經驗的落差導致。什麼樣的期待跟關係無聊感有關，他們認為人在親密關係有一般有兩種期待，一中是關於安全的期待(期待關係能帶來安全感)，而另一種是關於成長的期待(期待關係帶來刺激、新鮮、好玩與成長)。只有成長期待有落差時才會覺得關係無聊。

他們設計虛擬的情境，分別描述了主角在「低成長」與「低安全」的處境，以及在這兩種處境中是否感到落差的心理描述，並依據受試者的回應進行統計考驗。

以「低成長」為例(引自Harasymchuk et al., 2021)，主軸情節是「Jesse很少與伴侶經驗新鮮感、刺激及成長。他們幾乎不嘗試新活動，也不常有冒險。」

⠂「低成長／有期待落差長」情節

「Jesse對新鮮感、刺激與成長有高度期待，希望能和伴侶做更多新活動，如旅行、健行、或與其他伴侶一起外出。回顧關係時，她覺得自己的期待並未被滿足。

▶︎「低成長／無期待落差」情節描述

「Jesse對新鮮感、刺激與成長沒有太多期待，也不介意沒有旅行、健行或與其他伴侶外出的活動。回顧關係時，她覺得自己的期待是被滿足的。」

分析結果指出：只有在低成長/有期待落差的情境，關係無聊的分數高於其他條件，差異達顯著水準。「實際成長程度低」本身不是判定關係無聊的決定因素，而是「是否符合期待」。

Harasymchuk等人(2021)的研究指出了一個重點，人對自己經驗的詮釋而引起了負面的感覺。我覺得關係應該要感覺好玩、快樂、刺激或帶來成長，但是我沒有在這段關係中感受到這些，我覺得這段關係很無聊。

●婚姻窒息理論：期待隨著時代轉變

「期待關係為我帶來成長經驗有問題嗎？」這個的問法容易帶來爭論與價值批判，更適合問個問法：「期待成長為經營關係帶來什麼樣的影響？」

Finkel等人(2015)觀察美國婚姻的歷史演變，並結合馬斯洛的需求階層的角度，提出「窒息模式」(the suffocation model)來解釋現代婚姻難以維持的可能原因。

他們運用馬斯洛的需求階層的概念來比喻婚姻關係中的需求滿足，由低到高分別是：生理需求、安全需求、歸屬與愛的需求、尊重需求與自我實現需求。婚姻像是在爬一座馬斯洛山，這座山的不同海拔代表不同的需要：

▶︎生理與安全需求位於低海拔 ▶︎歸屬與愛需求位於中海拔 ▶︎尊重與自我實現需求位於高海拔

要滿足高海拔的需求，需要彼此投入更多資源，不然就會因為要爬到更高的海拔但是缺少氧氣而造成窒息風險。Finkel等人是這樣描述的：

「像任何高山一樣，海拔越高，空氣越稀薄、氧氣越少。同理，要求婚姻滿足高海拔需求的配偶，在與伴侶建立深厚情感聯繫、並對彼此有深刻理解時，更容易成功，因為這些關係特質能提供支持，促進高層需求的達成。」

而隨著時代演進，婚姻的本質從制度婚姻(institutional)，轉變為友伴式婚姻(companionate)，再到現在的自我表達婚姻(self-expressive)。而從婚姻中的需求滿足也逐漸從低層次需求轉變為高層次需求。

而對關係的需求在提高的同時，人對自我需求的意識也在提高。投在在自己身上以及投入在關係或婚姻上的資源會彼此競爭。而對關係的期待在提高，而投入關係的資源不足時，彼此就容易失望與不滿足。

因此「期待成長為經營關係帶來什麼樣的影響？」，有沒有意識到這段關係是否有足夠的資源爬到高海拔位置影響了在關係中的經驗。

●不必絕望，仍有努力的空間

刻意為彼此製造興奮的事情，仍能提升關係品質。Coulter與Malouff(2013)假設當伴侶參與在新奇且具挑戰性的活動時，關係品質最能提升。他們並設計實驗驗證這個想法。

他們招募101對伴侶參與研究，受試者維持關係長度平均為9.7年。他們將受試者隨機分為實驗組與控制組，實驗組的伴侶們會接受指示，了解一些關於能增進關係趣味的點子，包括介紹八個元素：冒險、熱情、性的(sexual)、令人興奮的、有趣的、好玩的、浪漫的以及自發性的。

他們要求實驗組的伴侶們共同寫下10項可能的活動，並要求他們實際擬定每週至少要要花90分鐘進行其中一項活動的具體活動計畫。計畫需要具體到日期、時間、地點。這些伴侶需要回去執行四週的時間。

Coulter與Malouff(2013)分析發現，實驗組中的伴侶回報的關係品質的程度都增加，包括：關係興奮、正向情緒、關係滿意度。四個月後在追蹤實驗組伴侶的情感狀態，發現他們仍然維持好的關係品質狀態。

●抱持實際的期待下努力創造正向經驗

馬斯洛山的概念不是希望帶來絕望，Finkel等人(2015)也指出如果彼此有足夠的資源可以讓彼此都爬上高海拔的位置，彼此所經營的婚姻品質會遠勝於過去其他形式的婚姻。

因此在這樣的脈絡下，需要先重新調整視野看待關係中的無聊感：

▶︎關係無聊是因為關係中的高層次需要滿足不夠，有期待的落差。 ▶︎他不是故意不要滿足我的需要。清楚意識到對方也是有個人需求存在的個體，他也在追尋他自己的馬斯洛山。 ▶︎要在關係中滿足高層次需要，彼此需要為婚姻提供更多資源。追求高層次需求，但資源不足，會帶來窒息感。 ▶︎檢視彼此能為關係的馬斯洛山投入資源到什麼程度?如果目前資源不足，需要暫時調整的期待。

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「我對我們關係感到厭倦？-婚姻無聊的研究」，未經同意禁止轉載。）