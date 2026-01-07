當個案說「他應該多陪我」…不是你太黏 是你在關係裡很想被放在心上

作者：徐維廷（諮商心理師）

陪伴個案從「他應該」走向「我們可以」

上一篇文章談到親密關係中的邊界感與失落，引起許多迴響。本篇將從諮商師的視角，分享當個案帶著關係困擾進入諮商室時，我們如何陪伴他們看見需求差異、發展溝通能力，並在關係中找到平衡或做出適合自己的選擇。

當個案說「他應該多陪我」：我們聽到了什麼？

個案的訴說：「我覺得他下班後應該多陪我，不要再花時間跟同事去喝酒唱歌，我們相處的時間已經很少了。他上次還請了三天假去幫朋友的店，但他卻不會請假陪我出去玩，我該怎麼辦？」

這個提問裡包含了三個層次：

⠂表層訴求：時間分配不均、感到被忽略 ⠂情感需求：渴望被重視、害怕關係疏遠 ⠂關係信念：「愛我就應該優先陪我」的期待

作為心理師，我們的工作不是評判這個「應該」是對是錯，而是陪伴個案理解這個「應該」從何而來，以及它在關係中造成了什麼影響。

介入策略一：從同理開始，但不停在同理

- 第一步：充分接住個案的情緒

「聽起來你很需要更多跟他相處的時間，當他選擇去跟同事聚會、去幫朋友，而不是陪你，你感到很失落、很不被重視。這個感受是真實的，我理解。」

這個同理很重要，讓個案感到被聽見。特別是在伴侶關係議題中，個案往往已經承受了許多自我懷疑與孤單，他們需要先被接住，才有力氣往前走。

但我們不會停在這裡。

- 第二步：溫柔地擴展視角

「我很好奇，當他下班後選擇跟同事去聚會，你覺得對他來說，那個時刻可能滿足了他什麼需要？」

這個提問不是要個案立刻「理解對方」，而是在他情緒稍微平穩後，開始邀請他從單一視角走出來。

可能的回應：

⠂「我不知道，他就是不想陪我而已。」→ 我們可以繼續溫和探索 ⠂「可能他需要社交吧…但我也需要他啊！」→ 這就是一個很好的開口 ⠂「對，你也需要他。兩個人的需要可能同時存在，但不一定能在同一個時刻被滿足。這就是關係中最難，也最真實的部分。」

介入策略二：解構「應該」背後的關係信念

探索「愛的語言」與「關係腳本」

「對你來說，當一個人愛你、重視你，他會做什麼？」

個案可能回答：

⠂「他會把時間優先給我」 ⠂「他會想跟我在一起」 ⠂「他會為我改變計劃」

這時我們可以繼續探索：

「這個信念，你是從哪裡學到的？在你的成長經驗裡，『陪伴』是如何被表達的？」

有些個案會發現：

⠂父母很忙碌，童年時很渴望被陪伴但總是落空 ⠂過去的關係經驗讓他們相信「不陪我=不愛我」 ⠂原生家庭裡，家人習慣把所有時間給家庭，很少有個人社交

「所以當他沒有陪你，你的內在有個聲音說：『他不夠愛我』，是嗎？」

這不是要個案否定這個感受，而是幫助他們看見：這個解讀不一定是唯一的真相，而是帶有個人經驗色彩的詮釋。

引入「需求不等於愛」的概念

「如果一個人愛你，但他同時也需要跟朋友相處、需要一些自己的空間，這兩件事可以同時存在嗎？」

「換句話說，他需要社交，不代表他不愛你；你需要陪伴，也不代表你太黏人。這是兩個都很合理的需求，只是在某些時刻，它們會產生衝突。」

在伴侶與性諮商的工作中，我常看到：許多關係的痛苦，來自於我們用「愛的有無」來解讀對方的行為，而非用「需求的差異」來理解彼此。

介入策略三：從「他應該改變」到「我真正需要什麼」

協助個案區分「形式」與「核心需求」

「我想問一個問題：你需要的是『他每天晚上都在家』這個形式，還是『感覺自己在他心中很重要』這個感受？」

這個提問幫助個案看見：真正的需求可能不是時間的絕對量，而是連結感、安全感、被重視的感覺。

「如果他一週有五天晚上都跟同事聚會，但有兩個晚上，他完全專注地陪你，沒有滑手機，真心跟你聊天、吃飯、做愛、相處，這樣夠嗎？」

「如果他去幫朋友的店之前，先跟你討論，說『這對我的朋友很重要，我想幫他，但我也知道你需要我陪，我們下週一起去旅行好嗎？』感覺會不會不一樣？」

透過這些提問，個案可能發現：困擾他的不只是時間分配，更是「沒有被優先考慮」、「沒有被溝通」、「感覺自己不重要」的感受。

當我們能區分「核心需求」與「實現形式」，溝通的彈性就會大大增加。

介入策略四：發展「非暴力溝通」的能力

在諮商室中練習新的溝通語言

我們可以跟個案說：「我們來試試看，如果要跟他表達你的需要，有沒有一種方式，既能讓他聽見你的感受，又不會讓他覺得被指責、被控制？」

- 舊的表達方式：

「你下班後應該多陪我，不要總是跟同事去喝酒唱歌！你上次還請假去幫朋友，卻不會請假陪我，你到底有沒有把我放在心上？」

伴侶可能的反應：

⠂防衛：「我也需要社交啊！你為什麼這麼黏？」 ⠂罪惡感：「我是不是做錯了？但我也不想放棄朋友…」 ⠂疏離：「跟你在一起好累，什麼都要管」

- 新的表達方式：

「最近我們相處的時間比較少，我心裡有些失落。對我來說，晚上能一起吃飯聊天很重要，那讓我感覺我們是親密的、有連結的。我知道你下班後跟同事聚會對你也很重要，我不是要你放棄社交，但我想跟你討論，我們可以怎麼安排時間，讓彼此的需要都被照顧到？」

「上次你請假去幫朋友，我有點吃醋，不是因為你幫朋友不對，而是我也很想跟你有專屬的時間。我們可以計劃一個兩個人的小旅行嗎？」

伴侶可能的反應：

⠂理解：「原來你是這樣想的，我沒注意到你的感受」 ⠂開放：「那我們來看看怎麼調整」 ⠂連結：「我也想多陪你，我們來討論」

在諮商室中角色扮演

「我扮演你的伴侶，你試著用剛剛的方式跟我說說看。」

透過實際演練，個案能夠：

⠂體驗新的溝通方式帶來的感受 ⠂發現自己在表達時的卡點（例如：一開口就忍不住指責） ⠂建立新的溝通神經迴路

在性諮商的訓練中，我們學到：身體的親密與情感的親密是相互影響的。當伴侶能夠在日常溝通中感到被理解、被尊重，親密關係的各個層面都會更加流暢。

介入策略五：探索「關係中的第三選項」

跳脫「妥協=犧牲」的框架

很多個案會覺得：

⠂「如果我接受他常常不在家，我就是在委屈自己」 ⠂「如果他為了我減少社交，他就是在犧牲」

我們可以引入新的概念：

「妥協不一定是犧牲。真正健康的妥協，是雙方在理解彼此後，主動選擇的調整，而這個調整帶來的是『我們更靠近了』，而不是『我又吃虧了』。」

共創「雙贏方案」

「我們來腦力激盪一下，有沒有什麼方式，能讓你感到被陪伴，也讓他保有社交空間？」

可能的方案：

⠂品質時間協議：每週固定兩個晚上是「我們的時間」，其他時間各自彈性安排 ⠂參與彼此的生活圈：「如果我偶爾也加入你跟同事的聚會，你覺得如何？」或「你幫朋友的時候，我可以一起去嗎？」 ⠂儀式感的創造：就算不能每天見面，但每天睡前視訊15分鐘，分享今天的生活 ⠂提前溝通的約定：「如果你要參加聚會或幫朋友，能提前告訴我嗎？讓我有心理準備，也讓我知道你記得我」 ⠂親密時間的保障：確保每週有足夠的性親密或情感親密時光，讓彼此感受到連結

「這些方案不是我建議的，而是你們一起討論出來的。你想要什麼？你覺得他可能接受什麼？你們的交集在哪裡？」

介入策略六：評估「需求差異」的可調和性

誠實面對可能的不適配

當個案已經充分溝通、也嘗試調整，但關係仍然痛苦時，我們需要陪伴他們面對一個可能性：

「你們已經很努力在溝通了，但聽起來，你需要的親密程度跟他能給的，中間還是有一段距離。這讓你感覺如何？」

「有時候，兩個人都沒有錯，只是需求真的不一樣。一個人需要大量的獨處和社交時間，另一個人需要高頻率的陪伴與親密，這兩種需求本身都沒問題，但要放在同一段關係裡，就會很辛苦。」

陪伴個案做「成本效益分析」

不是冷血地計算，而是清晰地看見：

「如果要繼續這段關係，你需要接受他就是一個需要較多社交時間的人，這對你來說是可以的嗎？長期下來，你會感到被滋養，還是會累積怨懟？」 「如果他為了你大幅減少社交，短期內你可能開心，但長期他會不會覺得失去自我？到時候他會更愛你，還是會怨恨你？甚至在性與親密上也失去熱情？」

「如果你們繼續這樣拉扯，一年後、三年後，你們的關係會變成什麼樣子？」

這些提問不是要個案立刻分手，而是幫助他們：

⠂清晰看見關係的現實 ⠂為自己的選擇負責 ⠂不抱著「他總有一天會改變」的不切實際期待

介入策略七：培養個案的「情緒自主性」

不將所有需求壓在單一關係上

「除了他，你的生活中還有哪些能讓你感到滿足、有連結的部分？」

朋友、家人、興趣、工作、自我成長

「當他不在身邊時，你通常做什麼？你跟自己的關係是什麼樣子？」

有些個案會發現：他們把所有的情感需求都投注在伴侶身上，一旦對方不在，就感到空虛、焦慮，甚至連自慰都感到罪惡感，因為「那應該是我們一起的事」。「如果你的生活中有更多能滋養你的部分，他偶爾去跟朋友聚會，你會不會比較不那麼焦慮？」

這不是要個案「不要在意伴侶」，而是幫助他們發展：

⠂獨處時也能感到完整的能力 ⠂多元的生活面向 ⠂更平衡的情感投資 ⠂與自己身體、慾望的健康連結

當一個人越能照顧自己的情緒與需求，在關係中就越不容易因為對方的暫時缺席而崩塌。

實務中的核心態度：我們不是來「修理」個案的 不是要個案「想開一點」

⠂不是「你不要想太多」 ⠂不是「你應該給他空間」 ⠂不是「你太黏了」 ⠂不是「你的需求太多」

而是陪伴個案長出「選擇的能力」

「你的需求是合理的，他的需求也是合理的。現在的問題是，這兩個合理的需求，在這段關係裡能不能找到平衡？」

「你可以選擇繼續溝通和調整，也可以選擇調整自己的期待，也可以選擇離開去尋找更適配的人。每個選擇都有它的代價，但也都是你的自由。」 「我的工作不是告訴你該怎麼做，而是陪你看清楚每個選擇意味著什麼，然後由你自己決定。無論你選擇什麼，我都在這裡陪伴你。」

總結：關係工作是一場共同的冒險

當個案說「他應該多陪我」時，我們聽到的是一個渴望被愛、被重視、被看見的心。我們的工作是：

⠂同理這個渴望的真實性與合理性 ⠂擴展視角，看見伴侶也有他的需求與限制 ⠂解構「應該」背後的關係信念與成長經驗 ⠂發展新的溝通語言和技巧 ⠂共創雙贏的關係模式 ⠂評估關係的適配性與可持續性 ⠂培養情緒自主性與多元生活面向

最終，無論個案選擇繼續或離開，他們都能更清楚地知道：

⠂我需要什麼 ⠂我能給什麼 ⠂我的界線在哪裡 ⠂我值得什麼樣的關係

這才是真正的關係成長，也是我們陪伴個案最珍貴的禮物。

在伴侶與性諮商的工作中，我深深相信：每個人都值得一段能夠做自己、也被深深接納的親密關係。而我們的工作，就是陪伴他們一步步靠近這個可能性。

