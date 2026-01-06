快訊

新北中和鐵皮工廠竄大量火舌濃煙 400平方公尺廠房陷火海

以為不吃添加物就健康？65歲女星「告別四毒」消除每天襲來的疲憊感

全台急凍還沒完！今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

她不是太強 是婚姻裡容不下她的成就…「成功」從來不是中性的

聊心茶室／ 聊心茶室
婚姻示意圖。圖／Ingimage
婚姻示意圖。圖／Ingimage

女人太強，在婚姻裡，說話要小心翼翼。升遷的喜悅、加薪的消息、事業的野心，都可能成為隱隱的壓力來源——不是對自己，而是對另一半。

她開始練習「謙虛」，把成功說得像是運氣好，避免被貼上「強勢」、「不好相處」的標籤。她在外面被稱讚「女強人」，回到家，卻要學會「不那麼強」。

心理學家Sheryl Sandberg曾說過一句話：「當女人成功時，她會被人喜歡得更少。」這句話在許多關係裡成為現實。於是，她在愛與成就之間，學會收斂光。

有的人用錢養家，有的人用心讓家溫暖。男人太弱，哪怕是選擇顧家、陪伴孩子、用溫柔去撐起家庭，在外面、在岳家，總容易被說閒話。

傳統讓男人習慣用「供養」定義自己，當這份角色被取代，許多人就失去了方向感。心理學研究稱之為「角色威脅」（Role Threat, 2013）：當社會期待與個人現實產生落差，男性會陷入自我價值的動搖，進而出現退縮、易怒或自卑的行為反應。他不是不努力，只是努力的方向，不再被掌聲接住。而這樣的沉默，往往比爭吵更讓人孤單。

真正的平等，不是角色互換，而是彼此都能在關係裡，被看見、被尊重。女人可以擁有野心，不需要假裝柔弱；男人可以選擇柔軟，不需要裝出堅強。當「照顧」不再被視為附屬、「成就」也不再被視為威脅，關係才有了新的空氣。

愛，不該被誰強誰弱定義。它是一種交換——我用能力守護生活，你用溫柔守住日常。兩種力量，不分高下，只為彼此而存在。

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「成功，從來不是中性的」，未經同意禁止轉載。）

婚姻 加薪 女強人 角色威脅 升遷

聊心茶室

追蹤

延伸閱讀

他好像對我沒意思？你可能低估了他對你的喜歡

台灣每4人就有1人睡不好！專家揭「失眠真相」：不是累，是大腦停不下來

別再假裝effortless！「鴨子症候群」告訴你：以為的從容 其實是焦慮

承認錯誤也沒有用！伴侶八成都不會改的關鍵原因曝光

相關新聞

她不是太強 是婚姻裡容不下她的成就…「成功」從來不是中性的

女人太強，在婚姻裡，說話要小心翼翼。升遷的喜悅、加薪的消息、事業的野心，都可能成為隱隱的壓力來源——不是對自己，而是對另一半。

他好像對我沒意思？你可能低估了他對你的喜歡

心理學發現一個有趣的現象，叫做「喜歡差距」，意思是：我們常常低估別人對自己的好感。

台灣每4人就有1人睡不好！專家揭「失眠真相」：不是累，是大腦停不下來

根據台灣睡眠醫學學會2023年統計，全台約有25%的成人有失眠相關困擾，約10%符合慢性失眠症的診斷標準。台灣國民健康署也指出，每4個人就有1人曾因睡不好影響日常生活，失眠更是成年族群最常見的身心健康問題之一。

北捷隨機殺人案釀4死11傷 專家解析：兇嫌真的是精神病患嗎？

民國114年12月19日，台北捷運發生了一起震撼全國的隨機傷人事件，遺憾的是，此事件共造成含嫌犯在內4人死亡及11人受傷。事件不僅引發大眾內心的焦慮與恐懼，更因擔憂模仿效應而導致人心惶惶。部分媒體也多以「瘋子」、「冷血殺手」或「反社會人格」等標籤化字眼描述張姓嫌犯，然而，對於現場目睹者、受傷民眾及受害家屬而言，他們必須承受巨大的心理衝擊與失落感，甚至可能出現「急性壓力症狀」（Acute Stress Symptoms），其創傷影響深遠。

滑了3小時手機卻更寂寞？ 3個微行動找回實體朋友

年終倒數，面對趕不完的KPI與一場接一場的聖誕跨年局，你是否也陷入「工作、應酬、睡覺」的無限輪迴？Line群組響個不停，內心卻覺得自己像座孤島？

當安全的日常被撕裂：從創傷心理，看見無差別攻擊後受害者與目擊者的身心影響

當無差別攻擊事件發生在台北捷運、中山商圈這樣的日常場景，許多人第一時間的反應除了極度震驚外，可能還會想：「幸好我不在現場！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。