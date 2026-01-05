他好像對我沒意思？你可能低估了他對你的喜歡

快訊

情侶示意圖。圖／AI生成
心理學發現一個有趣的現象，叫做「喜歡差距」，意思是：我們常常低估別人對自己的好感。

2018年，耶魯與哈佛的研究發現，不管是初次見面、團體討論，甚至只是短暫聊天，大多數人都覺得「對方好像沒那麼喜歡我」，但事實剛好相反。

原因之一是我們太專注在自己身上。聊天時，你會一直檢查自己有沒有說錯話、表情怪不怪；但對方在意的，往往只是整體互動帶來的感覺，而不是你哪一句講得不完美。

圖／擷自「聊心茶室 Heal You」臉書粉專
這種低估在女生身上特別常見，容易因此錯過機會；男生則相反，有時會把友善誤認為好感。

所以下次如果你覺得：「他好像對我沒意思」，也許只是你想太多了。

圖／擷自「聊心茶室 Heal You」臉書粉專
（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「你可能低估了他對你的喜歡」，未經同意禁止轉載。）

