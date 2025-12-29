北捷隨機殺人案釀4死11傷 專家解析：兇嫌真的是精神病患嗎？

作者：黃小玲（諮商心理師）

民國114年12月19日，台北捷運發生了一起震撼全國的隨機傷人事件，遺憾的是，此事件共造成含嫌犯在內4人死亡及11人受傷。事件不僅引發大眾內心的焦慮與恐懼，更因擔憂模仿效應而導致人心惶惶。部分媒體也多以「瘋子」、「冷血殺手」或「反社會人格」等標籤化字眼描述張姓嫌犯，然而，對於現場目睹者、受傷民眾及受害家屬而言，他們必須承受巨大的心理衝擊與失落感，甚至可能出現「急性壓力症狀」（Acute Stress Symptoms），其創傷影響深遠。

當重大犯罪事件發生後，我們都不免會問的二大問題：這個人有嚴重精神問題嗎？這個人有人格問題嗎？

根據專業評估，張嫌的情況並非顯而易見的心理疾患，從張姓兇嫌事前的縝密計畫可推測，他可能沒有嚴重精神疾病問題，因為依據精神衛生法，所謂的嚴重病人是指因精神狀態與現實脫節，導致無法處理自己事務，經專科醫師診斷認定的人。因此，若為有精神問題的嚴重病人，可能無法進行這樣縝密的攻擊計畫，此讓我們容易推測張姓兇嫌的執行能力與現實感尚存，因此較難歸類為法律定義下的精神疾病嚴重病人。

而若排除有嚴重精神問題，是否他是屬於「反社會人格障礙」呢？就DSM-5-TR精神疾病診斷準則手冊的診斷標準，反社會人格障礙者是一種人格疾患，其特徵為長期漠視及侵犯他人權益，行為表現容易出現欺騙、衝動好攻擊、缺乏同情心及罪惡感，因此行為常缺乏悔意，對他人痛苦冷漠，並常做出違反社會規範的行為，他們通常在15歲後即可能出現相關行為模式，但需18歲以上才能確診。

報導中提到張姓兇嫌過去在高中曾擔任過班級幹部，且得過4個小功，25個嘉獎，雖然個性較孤僻，但沒有出現違反校規的不良行為，對於同儕提出幫忙時，他也能熱心幫忙，在就讀的大學也表示張嫌在校期間學習與操行成績皆屬正常，未曾出現學習或品行上的偏差情況，而根據輔導單位的資料，也未有任何異常輔導紀錄。因此，現有資訊很難支持張嫌具有反社會人格障礙的推論。

既然無法推論張姓兇嫌有嚴重精神疾病或反社會人格障礙的可能性，那究竟是何原因讓他會做出這樣縝密的隨機傷人計畫？在報導中指出，張姓兇嫌原本在大學畢業後曾經服志願役，但後來在111年因為酒駕而被國軍汰除，後來當了一年的保全後離職，此後長期失業，並在今年(114年)7月因教召未到而被通緝，其家人表示已二年多未和他聯絡，同儕也極少往來。

這些生命歷程讓我們思索：在面對志願役被汰除的挫折、失業的孤立與憤怒時，他的情緒是否曾有出口？在長達兩年的社會斷連中，是否有人曾留意過他的心理狀態？如果當時他的痛苦能被聽見、情緒能被接住並獲得理解，這場悲劇是否就有機會避免？

在此事件的心理反思下，在繁忙的生活節奏中，我們是否應重拾對身邊親友的關懷，而身為家長，除了關心孩子成就，關心他們「飛得高不高」之外，更應關心他們的心靈負荷，留意他們「飛得累不累」，我們都可以做到以下：

•主動問候：多關心身邊的人，一句「你最近好嗎？」都可能成為他人脆弱時的力量。

•勇於求助：情緒困擾並不可恥，當有情緒困擾時，勇敢向專業諮商或醫療單位求助，這並非軟弱，而是積極面對生命的表現。

•同儕支持：在校園或職場中，發現他人需求並鼓勵其尋求協助，是預防下一個遺憾發生的關鍵。

讓我們能在失落中接住彼此，讓關懷成為我們最強韌的安全網。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「在失落中接住彼此：北捷隨機傷人事件後的心理反思」，未經同意禁止轉載。）

