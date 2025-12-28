滑了3小時手機卻更寂寞？ 3個微行動找回實體朋友
明明群組訊息不斷、社交行程滿檔，內心卻依然感到孤獨？專家指出關鍵不在於你認識多少人，而在於連結的「品質」。
年終倒數，面對趕不完的KPI與一場接一場的聖誕跨年局，你是否也陷入「工作、應酬、睡覺」的無限輪迴？Line群組響個不停，內心卻覺得自己像座孤島？
這不是你的錯覺。根據《衛報》，內容創作者 Don Martin 在其新作《Where Did Everybody Go？》中指出，即使擁有活躍的社交生活，人們仍可能感到孤獨。
專家提醒，我們常犯了「把忙碌當成社交滿足」的錯。所謂孤獨，其實是「你渴望的連結」與「實際獲得的連結」之間的落差。
天冷也推了一把。美國社區生活管理局（ACL）研究指出，冬季戶外活動減少、社交互動缺乏，容易讓孤立感蔓延。加上年底工作壓力攀升，許多人陷入「想社交卻沒力氣，不社交又更空虛」的惡性循環。
這個冬天，你可以試試這三個「微行動」，重建有溫度的人際連結。
升級溝通維度：從文字到聲音、視訊
別再只用文字訊息。嘗試傳送語音訊息或直接視訊通話，因為聽見聲音、看見表情，都能捕捉文字無法傳遞的情感訊號。短短20分鐘的視訊，帶來的滿足感遠勝整天的訊息轟炸。
當你滑手機滑了3小時，迷失在無止境的Reels或陌生人的貼文時，或許就是發訊息給朋友說「打給我吧！」的最佳時機。
搭建「社交鷹架」：讓連結成為習慣
設定固定聚會，建立穩定節奏，例如每週三的視訊通話、每兩週一起看一場球賽、每月底舉辦桌遊夜。這些固定安排像生活中的支撐架，不僅維持社交，也成為抵禦壓力與孤獨的安全網。
重質不重量：把故事存起來，面對面分享
減少瑣碎訊息，把精彩故事「存進清單」，見面時深度分享。零碎訊息容易被略過，但面對面交流，這些故事能引發共鳴與笑聲。
《衛報》記者實驗發現，把話題存進「待聊清單」，在酒吧見面時完整聊完，享受感遠高於文字交流。
此外，持續傳送「想到你」的小訊息，如老照片或一句關心，不求立即回覆，只為讓對方知道你在乎。
打造你的「抗寂寞工具箱」
Martin說，對抗孤獨沒有一體適用的地圖，但你可以為自己準備一個「工具箱」，依據當下需求彈性調整。
關鍵在於別再被動等待。這個冬天，不如主動出擊：傳個語音、約個固定聚會、把想說的話存起來見面聊。因為真正的連結，從來不在於訊息數量，而在於那些讓你感到「被看見、被理解」的珍貴時刻。
資料來源：衛報、ACL
※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。
※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。
