快訊

地震記者會「髮亂領帶歪」竄紅！科長陳達毅還原過程：跳下床直衝氣象署

獨／出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

元旦日出時間曝！北東跨年水氣雲量多 元旦夜冷氣團接棒「低溫11度」

聽新聞
0:00 / 0:00

滑了3小時手機卻更寂寞？ 3個微行動找回實體朋友

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
手機示意圖。圖／Ingimage
手機示意圖。圖／Ingimage

摘要

明明群組訊息不斷、社交行程滿檔，內心卻依然感到孤獨？專家指出關鍵不在於你認識多少人，而在於連結的「品質」。

年終倒數，面對趕不完的KPI與一場接一場的聖誕跨年局，你是否也陷入「工作、應酬、睡覺」的無限輪迴？Line群組響個不停，內心卻覺得自己像座孤島？

這不是你的錯覺。根據《衛報》，內容創作者 Don Martin 在其新作《Where Did Everybody Go？》中指出，即使擁有活躍的社交生活，人們仍可能感到孤獨。

專家提醒，我們常犯了「把忙碌當成社交滿足」的錯。所謂孤獨，其實是「你渴望的連結」與「實際獲得的連結」之間的落差。

天冷也推了一把。美國社區生活管理局（ACL）研究指出，冬季戶外活動減少、社交互動缺乏，容易讓孤立感蔓延。加上年底工作壓力攀升，許多人陷入「想社交卻沒力氣，不社交又更空虛」的惡性循環。

這個冬天，你可以試試這三個「微行動」，重建有溫度的人際連結。

升級溝通維度：從文字到聲音、視訊

別再只用文字訊息。嘗試傳送語音訊息或直接視訊通話，因為聽見聲音、看見表情，都能捕捉文字無法傳遞的情感訊號。短短20分鐘的視訊，帶來的滿足感遠勝整天的訊息轟炸。

當你滑手機滑了3小時，迷失在無止境的Reels或陌生人的貼文時，或許就是發訊息給朋友說「打給我吧！」的最佳時機。

搭建「社交鷹架」：讓連結成為習慣

設定固定聚會，建立穩定節奏，例如每週三的視訊通話、每兩週一起看一場球賽、每月底舉辦桌遊夜。這些固定安排像生活中的支撐架，不僅維持社交，也成為抵禦壓力與孤獨的安全網。

重質不重量：把故事存起來，面對面分享

減少瑣碎訊息，把精彩故事「存進清單」，見面時深度分享。零碎訊息容易被略過，但面對面交流，這些故事能引發共鳴與笑聲。

《衛報》記者實驗發現，把話題存進「待聊清單」，在酒吧見面時完整聊完，享受感遠高於文字交流。

此外，持續傳送「想到你」的小訊息，如老照片或一句關心，不求立即回覆，只為讓對方知道你在乎。

打造你的「抗寂寞工具箱」

Martin說，對抗孤獨沒有一體適用的地圖，但你可以為自己準備一個「工具箱」，依據當下需求彈性調整。

關鍵在於別再被動等待。這個冬天，不如主動出擊：傳個語音、約個固定聚會、把想說的話存起來見面聊。因為真正的連結，從來不在於訊息數量，而在於那些讓你感到「被看見、被理解」的珍貴時刻。

資料來源：衛報、ACL

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文滑了3小時手機卻更寂寞？3個微行動，找回實體朋友

延伸閱讀

社交 孤獨 朋友

相關新聞

滑了3小時手機卻更寂寞？ 3個微行動找回實體朋友

年終倒數，面對趕不完的KPI與一場接一場的聖誕跨年局，你是否也陷入「工作、應酬、睡覺」的無限輪迴？Line群組響個不停，內心卻覺得自己像座孤島？

當安全的日常被撕裂：從創傷心理，看見無差別攻擊後受害者與目擊者的身心影響

當無差別攻擊事件發生在台北捷運、中山商圈這樣的日常場景，許多人第一時間的反應除了極度震驚外，可能還會想：「幸好我不在現場！」

1219恐攻孩子也被新聞嚇到？如何和家中未成年孩子討論令人不安的新聞事件

12月19日的攻擊事件，發生的細節和當時的震驚，大家可能都還心有餘悸。尤其發生的地點、交通場站和高峰時段，都是我們平常熟悉的地方。看到新聞的畫面或想到常去地方距離很近等，大人都可能感到不安，何況是對抽象概念建立不完整的兒童，或對社會秩序規則還在調整的青少年。我們該怎麼說？說哪些？如何和孩子討論哪些不安的社會新聞？

北市恐攻…孩子問「會不會發生在我們身上？」 專家曝7步驟安心對話

當恐怖攻擊事件出現在新聞中，大人往往感到震驚與不安，更何況是孩子。許多家長的第一反應是「不要讓孩子知道」，但在資訊高度流通的時代，孩子往往比我們想像中更早接觸到相關訊息。與其完全避談，不如用適當的方式，陪孩子理解與消化。

張文犯案…一個高中拿25次嘉獎的好學生 怎麼會在9年後變成殺人犯？

這幾天看到不少心理師在談張文案，很多人的結論都是：「他從小就有問題」「應該早期介入治療」「可能有反社會人格傾向」。

校園宣導做了這麼多 性別事件仍層出不窮？問題可能出在這裡

在教育現場，我們已經實行了各種校園性別事件防治宣導多年，對於許多當為與不當為都有具體的方針與措施。教師們也越來越清楚性騷擾、性侵害、性霸凌的定義、辯識或是後續處理程序與輔導。種種作為都是為了降低，甚至期望杜絕性騷擾性侵害性霸凌情事的發生，但為何這麼努力了，相關事件還是層出不窮呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。