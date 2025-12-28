1219恐攻孩子也被新聞嚇到？如何和家中未成年孩子討論令人不安的新聞事件

作者：蘇冀苓（諮商心理師）

12月19日的攻擊事件，發生的細節和當時的震驚，大家可能都還心有餘悸。尤其發生的地點、交通場站和高峰時段，都是我們平常熟悉的地方。看到新聞的畫面或想到常去地方距離很近等，大人都可能感到不安，何況是對抽象概念建立不完整的兒童，或對社會秩序規則還在調整的青少年。我們該怎麼說？說哪些？如何和孩子討論哪些不安的社會新聞？

當晚過後，我家孩子在看了不少電視新聞後，開始追問我「煙霧彈是什麼？長什麼樣？」、「家裡那種煙霧警報器遇到會不會響？」、「台鐵高鐵一起發生火警怎麼辦」，作為鐵道迷的他，出行也常搭乘捷運，發生貼近他生活的重大危機事件。可想而知他腦袋裡有太多畫面和不解，甚至隨著媒體報道暈染出的擔心。

當晚有安排工作的我，直到接案結束回家的路上，才慢慢了解發生什麼，也才懂五點半左右搭乘板南線捷運時為何班次拉長。面對孩子的疑問，我發現我詞窮，因為無法拿捏尺度該如何告訴孩子，如何解釋的事件卻不刺激更多擔心，還有能確定提供安心給孩子。

在諮商工作中，就算是成人個案，只告訴他「不要多想」、「不要怕」是不夠的，不安思緒只會越埋越深，因為即使理智上知道不需要怕，但情緒還是被牽動出來。更何況是社會情境和邏輯秩序建立還不夠完整的兒童青少年。

這幾天新聞連續報導，孩子可能也會透過各種管道知道消息，或者跟著家人看新聞知道內容。裡面可能夾雜誇大的訊息或錯誤資訊，對孩子來說可能超出負荷，容易產生不安和焦慮。

作為家長，也同時以心理師的角度，想在此為孩子和家長們提供一些心中安穩，提供討論方式，來引導並穩定孩子的不安。

本文文章目標放在：

⠂幫助孩子建立安全感；

⠂以不同年齡段協助孩子理解身邊發生的事情；

⠂減少恐懼感，鼓勵並引導建立尋找正確的新聞或網路訊息；

⠂提供建立不安到復原的經驗。

開始前，家長或照顧者先做好的心理準備：

1. 依學生年齡與心理成熟度調整討論內容：討論應符合孩子的發展階段及理解能力，避免提供不適齡或過於複雜的資訊。此外思考這個話題和孩子，是適合一對一討論，或是與家人間一起討論。

2. 自我情緒管理：家長或照顧者在開啟討論前，應先調適自身情緒，避免無意中加深孩子的不安。

3. 留意大人示範作用：孩子會從家長身上如何回應事件，包括言行與與無意流露的用字。適度分享自己的感受是可以的，但避免將成人的焦慮，及刻板印象轉嫁給孩子。

4. 班級家長群組或安親班保持溝通：在未必清楚孩子接觸了多少事件內容前，了解孩子周邊可能發生過的討論，有助於更完整地支持孩子的經驗。

討論依照年齡區分：

1. 幼兒：

⠂聚焦在安全上，避免複雜的訊息。

⠂避免太細節的事件描述，用簡單的說明「有某個大人做了傷害別人的事情，但是有警察、消防員和其他有能力的大人會保護大家。」

⠂可以用熟悉的語言，或看過的繪本內容來引導。

⠂目的在於讓孩子知道，現在的他們和在乎的人都是安全的。

2. 小學生：

⠂引導孩子詢問，通過內容來知道孩子在意的點並回應，用問答或來回討論。重點畫在從事件中學到或了解到什麼，而非新聞細節本身的討論。

⠂該階段可以提供一些孩子能理解的事實、因果解釋，及教導安全意識。

⠂可以透過提問，知道孩子擔心或害怕的點，鼓勵表達情緒和感受。

⠂提供安全感和情緒理解。

3. 青少年：

⠂資訊獲得的能力更多元，也更能理解複雜的因果。

⠂此時青少年也在建立心中道德自律的時期，陪伴他們看重的社會秩序或是非判斷標準。

⠂適度說明社會運作或保護制度例如危機處理、法律觀念、自我保護和媒體判別能力。

傾聽及回應：

1. 傾聽孩子的想法與疑問：應為孩子安排一段合適的時間與空間，或在他們提出問題時回應，而非強迫談論或隨口說說。可以先詢問孩子是否知道事件、如何知道的、或他們了解的事件發生些什麼開始。

2. 提供符合年齡的事實性資訊與回應：回答時應使用符合孩子年齡與理解能力的詞彙，避免提供過多或過於複雜的資訊。簡單、清楚的說明有助於減少孩子的困惑與恐懼。對於敏感或困難的問題，可暫時保留，待充分準備後再回應。

3. 接納情緒：讓孩子知道，他們的想法、情緒與反應都是重要且被重視的。不嘗試讓他們立刻「不怕」，嘗試陪伴和命名情緒。留意同樣的問題反覆出現，往往代表孩子需要更多安撫與安全感。

4. 誠實且有耐心地回應：孩子通常能察覺大人是否誠實，保持真實的回應很重要。避免做出不切實際的保證，可以說明事件發生的可能性較低或已經獲得控制，避免過度安撫或渲染情緒。

5. 對話可多次：有些概念可能孩子第一次聽不懂或記不住，需要循序漸進或反覆說明。

6. 理解他們認知的歷程：孩子特別是年幼或經驗較少者，會通過結合自己經驗來理解不確定或抽象的概念及事件，因此可能擔心類似事件會發生在自己或親友身上。

7. 尊重他們知道的資訊也強調事實：對於能夠接觸網路資訊的兒童青少年，除了盡可能提供客觀事實，並協助他們區分事實，辨別推測或是謠言。

8. 避免刻板印象：談論事件時，應避免以刻板印象或標籤化來定義或討論事件發生的人事時，這是教育孩子理解多元、反對偏見與歧視的好時機。

9. 鼓勵正向行動和支持網路：討論如何恢復常規生活的過程，讓孩子有正向經驗，看到雖然發生讓人擔心的事，但可以復原回到安全的一面。

後續觀察：

1. 避免過度暴露於暴力或令人不安的影像：避免長時間觀看電視上或手機的暴力或驚嚇畫面。

2. 觀察與識別壓力相關的身體症狀：有時孩子會透過身體疼痛或不適表達焦慮與壓力，給予適當的關心與協助。

3. 留意其他需要專業協助的徵兆：有些徵兆包括持續睡眠困難、反覆出現不安念頭、對死亡或發生地點過度恐懼、無法離開父母、無法上學或獨處等，家長可依照過去生活觀察與近期之間的差異和變化，尋求專業醫療院所的協助。

4. 對曾經受創或失落的孩子提供額外關注：曾經經歷創傷或失落的孩子，會需要更多耐心和支持。

5. 強化韌性與應對能力：透過創造開放討論的環境，讓孩子自由提問並表達感受，可幫助他們學會應對挑戰，降低情緒困擾的可能性。

6. 如果孩子親身經歷事件，需要更以小心的態度討論。孩子討論並建立安全網路，適時在孩子同意下，尋求不同的資源或校方輔導提供更多元的輔助。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「如何和家中未成年孩子討論令人不安的新聞事件」，未經同意禁止轉載。）

