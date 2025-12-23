快訊

神童未必贏到最後？ 新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟！台北跨年演出被砍真的掰了

聽新聞
0:00 / 0:00

北市恐攻…孩子問「會不會發生在我們身上？」 專家曝7步驟安心對話

擁抱心理／ 編輯部
台北市誠品生活南西店19日發生恐怖攻擊。聯合報系記者翁至成／攝影
台北市誠品生活南西店19日發生恐怖攻擊。聯合報系記者翁至成／攝影

如何與孩子談恐怖攻擊

當恐怖攻擊事件出現在新聞中，大人往往感到震驚與不安，更何況是孩子。許多家長的第一反應是「不要讓孩子知道」，但在資訊高度流通的時代，孩子往往比我們想像中更早接觸到相關訊息。與其完全避談，不如用適當的方式，陪孩子理解與消化。

⭐2025總回顧

一、先確認孩子「知道多少」

在談之前，先問問孩子：

⠂「你最近有看到或聽到什麼讓你覺得不安的新聞嗎？」

⠂「你知道大家在討論的事情是什麼嗎？」

這樣做有兩個目的：

⠂第一，避免家長過度解釋、反而嚇到孩子；

⠂第二，了解孩子是否已經產生誤解或不必要的恐懼。

二、依年齡給出「剛剛好」的說明

不同年齡的孩子，理解與承受能力差異很大。

幼兒與學齡前孩子：使用簡單、抽象的說法即可，例如：「有些人做了很不安全的事情，很多大人正在努力保護大家。」

國小孩子：可以簡單說明事件本質，但避免細節與畫面描述，重點放在「這是少數人的行為」。

青少年：可以討論更多背景與價值觀，例如暴力不是解決問題的方式、媒體如何報導事件等。

三、誠實，但不製造恐慌

孩子往往能感受到大人的情緒。如果家長一邊說「沒事」，一邊卻顯得焦慮不安，孩子反而更害怕。

可以誠實地說： -「這種事情確實會讓人害怕。」 -「不過發生的機率很低，而且有很多人正在保護社會安全。」

重點不是保證「絕對不會發生」，而是讓孩子知道：風險存在，但可被管理。

四、引導孩子表達感受，而非急著說服

有些孩子會問： -「會不會發生在我們身上？」 -「如果壞人來了怎麼辦？」

這時，比起立刻給答案，更重要的是回應情緒： -「你會這樣想，代表你有在關心安全，這是正常的。」 -「你現在是害怕，還是困惑？」

讓孩子知道：感到害怕不是錯的，而且他不是一個人面對。

五、強調「安全感來源」

可以實際告訴孩子：

⠂家裡、學校有哪些安全措施

⠂發生危險時可以向哪些大人求助

⠂平時該遵守哪些基本安全原則

這些具體行動，能幫助孩子從「無力感」轉為「可掌控感」。

六、避免過度接觸重複新聞

長時間、反覆觀看暴力新聞畫面，會加深孩子的焦慮。家長可以：

⠂限制新聞觀看時間

⠂避免讓孩子看到血腥或驚嚇畫面

⠂主動陪孩子一起看，並適時說明

七、用價值觀收尾，而不是恐懼

談話的最後，可以回到更大的框架：

⠂世界上大多數人是善良的

⠂有很多人致力於幫助他人、維護安全

⠂我們可以選擇用關心與理性回應恐懼

這能幫助孩子不被恐懼定義世界。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「如何與孩子談恐怖攻擊：家長的安心對話指南」，未經同意禁止轉載。）

恐怖攻擊

相關新聞

北市恐攻…孩子問「會不會發生在我們身上？」 專家曝7步驟安心對話

當恐怖攻擊事件出現在新聞中，大人往往感到震驚與不安，更何況是孩子。許多家長的第一反應是「不要讓孩子知道」，但在資訊高度流通的時代，孩子往往比我們想像中更早接觸到相關訊息。與其完全避談，不如用適當的方式，陪孩子理解與消化。

張文犯案…一個高中拿25次嘉獎的好學生 怎麼會在9年後變成殺人犯？

這幾天看到不少心理師在談張文案，很多人的結論都是：「他從小就有問題」「應該早期介入治療」「可能有反社會人格傾向」。

校園宣導做了這麼多 性別事件仍層出不窮？問題可能出在這裡

在教育現場，我們已經實行了各種校園性別事件防治宣導多年，對於許多當為與不當為都有具體的方針與措施。教師們也越來越清楚性騷擾、性侵害、性霸凌的定義、辯識或是後續處理程序與輔導。種種作為都是為了降低，甚至期望杜絕性騷擾性侵害性霸凌情事的發生，但為何這麼努力了，相關事件還是層出不窮呢？

為何選在北捷？從鄭捷到張文…專家解析：他要的不是報復 是「被看見」

在悲劇發生後，我們在哀悼與震驚之餘，也需要冷靜思考其背後的社會心理成因，以防範未來。以下從犯罪心理分析的角度，提供一些觀察。

北市隨機殺人事件 心理師：恐懼與不安是正常反應

台北車站捷運站M8出口及誠品百貨南西商圈，通緝犯張文19日丟擲煙霧彈及持刀隨機傷人造成4死11傷慘劇，引發社會高度關注與...

當邊界感成為關係的試金石：從分手失落中 找到更真實的自己

在諮商室裡，我常聽到這樣的困惑：「為什麼我覺得他跟異性太親近了，但他卻說我想太多？」、「到底是我太敏感，還是對方真的不尊重我？」這些關於邊界感的拉扯，往往成為伴侶關係中最深的痛。今天，我想溫柔地陪你理解：邊界感是什麼、當界線不同步時該怎麼辦，以及失落如何成為認識自己的珍貴禮物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。