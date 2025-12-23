北市恐攻…孩子問「會不會發生在我們身上？」 專家曝7步驟安心對話

如何與孩子談恐怖攻擊

當恐怖攻擊事件出現在新聞中，大人往往感到震驚與不安，更何況是孩子。許多家長的第一反應是「不要讓孩子知道」，但在資訊高度流通的時代，孩子往往比我們想像中更早接觸到相關訊息。與其完全避談，不如用適當的方式，陪孩子理解與消化。

一、先確認孩子「知道多少」

在談之前，先問問孩子：

⠂「你最近有看到或聽到什麼讓你覺得不安的新聞嗎？」

⠂「你知道大家在討論的事情是什麼嗎？」

這樣做有兩個目的：

⠂第一，避免家長過度解釋、反而嚇到孩子；

⠂第二，了解孩子是否已經產生誤解或不必要的恐懼。

二、依年齡給出「剛剛好」的說明

不同年齡的孩子，理解與承受能力差異很大。

⠂幼兒與學齡前孩子：使用簡單、抽象的說法即可，例如：「有些人做了很不安全的事情，很多大人正在努力保護大家。」

⠂國小孩子：可以簡單說明事件本質，但避免細節與畫面描述，重點放在「這是少數人的行為」。

⠂青少年：可以討論更多背景與價值觀，例如暴力不是解決問題的方式、媒體如何報導事件等。

三、誠實，但不製造恐慌

孩子往往能感受到大人的情緒。如果家長一邊說「沒事」，一邊卻顯得焦慮不安，孩子反而更害怕。

可以誠實地說： -「這種事情確實會讓人害怕。」 -「不過發生的機率很低，而且有很多人正在保護社會安全。」

重點不是保證「絕對不會發生」，而是讓孩子知道：風險存在，但可被管理。

四、引導孩子表達感受，而非急著說服

有些孩子會問： -「會不會發生在我們身上？」 -「如果壞人來了怎麼辦？」

這時，比起立刻給答案，更重要的是回應情緒： -「你會這樣想，代表你有在關心安全，這是正常的。」 -「你現在是害怕，還是困惑？」

讓孩子知道：感到害怕不是錯的，而且他不是一個人面對。

五、強調「安全感來源」

可以實際告訴孩子：

⠂家裡、學校有哪些安全措施

⠂發生危險時可以向哪些大人求助

⠂平時該遵守哪些基本安全原則

這些具體行動，能幫助孩子從「無力感」轉為「可掌控感」。

六、避免過度接觸重複新聞

長時間、反覆觀看暴力新聞畫面，會加深孩子的焦慮。家長可以：

⠂限制新聞觀看時間

⠂避免讓孩子看到血腥或驚嚇畫面

⠂主動陪孩子一起看，並適時說明

七、用價值觀收尾，而不是恐懼

談話的最後，可以回到更大的框架：

⠂世界上大多數人是善良的

⠂有很多人致力於幫助他人、維護安全

⠂我們可以選擇用關心與理性回應恐懼

這能幫助孩子不被恐懼定義世界。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「如何與孩子談恐怖攻擊：家長的安心對話指南」，未經同意禁止轉載。）

