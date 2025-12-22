校園宣導做了這麼多 性別事件仍層出不窮？問題可能出在這裡

作者：王渝津（諮商心理師）

如何營造性別友善環境？

在教育現場，我們已經實行了各種校園性別事件防治宣導多年，對於許多當為與不當為都有具體的方針與措施。教師們也越來越清楚性騷擾、性侵害、性霸凌的定義、辯識或是後續處理程序與輔導。種種作為都是為了降低，甚至期望杜絕性騷擾性侵害性霸凌情事的發生，但為何這麼努力了，相關事件還是層出不窮呢？

性別事件的發生是大環境的產物，因此我們極難從中察覺問題真正的所在，因為我們就生活於其中。所以若希望降低相關情事，我們需要睜大眼睛看看目前生活的環境發生了什麼問題？是什麼樣的環境催化了性別事件的發生？

什麼是「性別敵意環境」？

當一物理空間或文化氛圍基於性別刻板印象而對任何一種性別壓抑、貶低，甚至造成權益受損、發展阻礙時，我們就會稱這樣的地方是「性別敵意環境」。例如：不允許月經周期中的女性進入的廟宇、容許男學生隨性坐在桌子或地上但不容許女學生這樣做的小學班級、運用必修課時間傳佈對性別少數族群的偏見的教師、只將哺乳室或育兒室設置在女性廁所的百貨公司、一致給予男學員較多份量的體能訓練而不是基於每一位學員不同體能基礎而給予不同訓練量的健身房等。

什麼是「性別盲」？

對於「性別敵意環境」無感，或是無法辨識出來的現象，我們稱為「性別盲」。日常生活中有非常多基於性別刻板印象而衍生出來的潛規則、習俗或習以為常的價值觀，這些規則是刻在我們的「文化DNA」裡的，所以非常難以辨認，通常我們都會覺得理所當然。但其實這些規則常造成弱勢性別（如女性、同志、雙性人、跨性別等）在社會上更加的弱勢。

什麼是「性別友善環境」？

「性別友善」是指對於各種性別氣質、性別認同、性傾向及性別特徵都採取開放、接納、不論斷的一種態度。而「環境」則包含具體的物理空間及群體內的文化、氣氛、語言及非語言的訊息等。例如：一所高中設置了「無性別廁所」，也檢視並排除了校園中容易發生性霸凌的陰暗角落，且教師們在上任何一科目時都不會以「男性或女性應該如何如何」來做教學舉例，分配班級工作時也不會依據性別刻板印象來執行。

如何營造性別友善環境？

我們需要提升「性別平等意識」。根據性別平等教育法施行細則第8條所稱具「性別平等意識」者，指個人認同性別平等之價值，瞭解性別不平等之現象及其成因，並具有協助改善現況之意願。學習對身邊理所當然的價值觀、刻板印象等都產生懷疑、批判等獨立思考的能力，並且時時提醒自己避免複製「性別敵意環境」。例如：挑戰並懷疑自己所有「男生就是如何、女生就是如何」的既定印象，不將生理性別視為工作能力或個性特質的分界標準。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「別當性別盲！營造性別友善環境缺您不可」，未經同意禁止轉載。）

