快訊

民進黨彰化縣長人選拍板？ 陳素月證實24日出席提名記者會

騎士等紅燈「遭張文砍頸」恐無理賠金 蔣萬安說話了

宣布退出台南市長初選 陳以信「接受內參民調結果」：全力支持謝龍介

校園宣導做了這麼多 性別事件仍層出不窮？問題可能出在這裡

擁抱心理／ 王渝津（諮商心理師）
性別事件的發生是大環境的產物，因此我們極難從中察覺問題真正的所在，因為我們就生活於其中。所以若希望降低相關情事，我們需要睜大眼睛看看目前生活的環境發生了什麼問題？是什麼樣的環境催化了性別事件的發生？ 示意圖／Ingimage
性別事件的發生是大環境的產物，因此我們極難從中察覺問題真正的所在，因為我們就生活於其中。所以若希望降低相關情事，我們需要睜大眼睛看看目前生活的環境發生了什麼問題？是什麼樣的環境催化了性別事件的發生？ 示意圖／Ingimage

作者：王渝津（諮商心理師

如何營造性別友善環境？

在教育現場，我們已經實行了各種校園性別事件防治宣導多年，對於許多當為與不當為都有具體的方針與措施。教師們也越來越清楚性騷擾性侵害性霸凌的定義、辯識或是後續處理程序與輔導。種種作為都是為了降低，甚至期望杜絕性騷擾性侵害性霸凌情事的發生，但為何這麼努力了，相關事件還是層出不窮呢？

性別事件的發生是大環境的產物，因此我們極難從中察覺問題真正的所在，因為我們就生活於其中。所以若希望降低相關情事，我們需要睜大眼睛看看目前生活的環境發生了什麼問題？是什麼樣的環境催化了性別事件的發生？

什麼是「性別敵意環境」？

當一物理空間或文化氛圍基於性別刻板印象而對任何一種性別壓抑、貶低，甚至造成權益受損、發展阻礙時，我們就會稱這樣的地方是「性別敵意環境」。例如：不允許月經周期中的女性進入的廟宇、容許男學生隨性坐在桌子或地上但不容許女學生這樣做的小學班級、運用必修課時間傳佈對性別少數族群的偏見的教師、只將哺乳室或育兒室設置在女性廁所的百貨公司、一致給予男學員較多份量的體能訓練而不是基於每一位學員不同體能基礎而給予不同訓練量的健身房等。

什麼是「性別盲」？

對於「性別敵意環境」無感，或是無法辨識出來的現象，我們稱為「性別盲」。日常生活中有非常多基於性別刻板印象而衍生出來的潛規則、習俗或習以為常的價值觀，這些規則是刻在我們的「文化DNA」裡的，所以非常難以辨認，通常我們都會覺得理所當然。但其實這些規則常造成弱勢性別（如女性、同志、雙性人、跨性別等）在社會上更加的弱勢。

什麼是「性別友善環境」？

「性別友善」是指對於各種性別氣質、性別認同、性傾向及性別特徵都採取開放、接納、不論斷的一種態度。而「環境」則包含具體的物理空間及群體內的文化、氣氛、語言及非語言的訊息等。例如：一所高中設置了「無性別廁所」，也檢視並排除了校園中容易發生性霸凌的陰暗角落，且教師們在上任何一科目時都不會以「男性或女性應該如何如何」來做教學舉例，分配班級工作時也不會依據性別刻板印象來執行。

如何營造性別友善環境？

我們需要提升「性別平等意識」。根據性別平等教育法施行細則第8條所稱具「性別平等意識」者，指個人認同性別平等之價值，瞭解性別不平等之現象及其成因，並具有協助改善現況之意願。學習對身邊理所當然的價值觀、刻板印象等都產生懷疑、批判等獨立思考的能力，並且時時提醒自己避免複製「性別敵意環境」。例如：挑戰並懷疑自己所有「男生就是如何、女生就是如何」的既定印象，不將生理性別視為工作能力或個性特質的分界標準。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「別當性別盲！營造性別友善環境缺您不可」，未經同意禁止轉載。）

性騷擾 性侵害 性霸凌

相關新聞

校園宣導做了這麼多 性別事件仍層出不窮？問題可能出在這裡

在教育現場，我們已經實行了各種校園性別事件防治宣導多年，對於許多當為與不當為都有具體的方針與措施。教師們也越來越清楚性騷擾、性侵害、性霸凌的定義、辯識或是後續處理程序與輔導。種種作為都是為了降低，甚至期望杜絕性騷擾性侵害性霸凌情事的發生，但為何這麼努力了，相關事件還是層出不窮呢？

為何選在北捷？從鄭捷到張文…專家解析：他要的不是報復 是「被看見」

在悲劇發生後，我們在哀悼與震驚之餘，也需要冷靜思考其背後的社會心理成因，以防範未來。以下從犯罪心理分析的角度，提供一些觀察。

北市隨機殺人事件 心理師：恐懼與不安是正常反應

台北車站捷運站M8出口及誠品百貨南西商圈，通緝犯張文19日丟擲煙霧彈及持刀隨機傷人造成4死11傷慘劇，引發社會高度關注與...

當邊界感成為關係的試金石：從分手失落中 找到更真實的自己

在諮商室裡，我常聽到這樣的困惑：「為什麼我覺得他跟異性太親近了，但他卻說我想太多？」、「到底是我太敏感，還是對方真的不尊重我？」這些關於邊界感的拉扯，往往成為伴侶關係中最深的痛。今天，我想溫柔地陪你理解：邊界感是什麼、當界線不同步時該怎麼辦，以及失落如何成為認識自己的珍貴禮物。

失去親人後的悲傷怎麼辦？5種自我照顧方法陪你走過哀悼期

失去，並不是結束，它是我們開始學著與「沒有他」的世界共處。悲傷，從來不是需要被處理掉的情緒，而是一段需要被理解、被安放、被照顧的歷程。 心理學無法替我們取代思念，但它能提供一些方式，讓我們在失落又空洞的時刻，知道可以怎麼溫柔地陪伴自己。

我看不見對方的好意，只看得到自己的委屈：親密關係中的消極詮釋

Bonnie和Asa是一對同居三年左右的情侶，當時他們在跨公司的一場羽球活動上相識，兩人外表看起來穩定、成熟和負責任。但最近Bonnie開始在關係中感到疲憊，她越來越不快樂，她說不太出來是哪裡出了問題，只知道每次Asa一開口，她就覺得不耐煩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。