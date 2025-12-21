快訊

南非街頭驚傳槍響！12名凶嫌亂槍掃射 至少10死10傷

愈早進食愈能促進代謝 營養師建議這時間吃完早餐替身體開機

跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

聽新聞
0:00 / 0:00

北市隨機殺人事件 心理師：恐懼與不安是正常反應

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北前晚發生隨機殺人事件，警方昨起加強巡邏、提高見警率。本報資料照片
台北前晚發生隨機殺人事件，警方昨起加強巡邏、提高見警率。本報資料照片

台北車站捷運站M8出口及誠品百貨南西商圈，通緝犯張文19日丟擲煙霧彈及持刀隨機傷人造成4死11傷慘劇，引發社會高度關注與民眾不安。諮商心理師公會全聯會理事長蔡曉雯表示，看到新聞令人感到相當沉重與心痛。這個事件不只影響個人，也撼動社會整體的安全感。

諮商全聯會常務理事胡延薇說，事件發生於多個人潮密集的公共空間，受到影響的民眾範圍相當廣泛。若出現恐懼、焦慮、憤怒、悲傷，或伴隨失眠、食慾改變、心悸等反應，也有人可能感到麻木或無感，這些都是身心在面對突發威脅時的自然反應，這是正常的。

蔡曉雯說，面對危機事件時的重要原則，首先是確保安全，其次是讓身心慢慢安定下來，並維持人際連結。當人感受到威脅時，大腦會進入高度警覺狀態，被理解、被陪伴，有助於身心逐漸回到較穩定的狀態，連結本身就是一種重要的安心與療癒方法。

蔡曉雯指出，這事件造成相當大的心理衝擊。最受衝擊的是傷亡者與其家屬，他們經歷的是重大創傷與失落，需要長時間復原與心理協助，請身邊的人給予理解與空間，並鼓勵當事人允許自己慢慢復原。

其次是現場目睹的民眾，驚恐記憶與情緒可能在事後反覆出現；反覆觀看新聞畫面，也可能產生類似目睹創傷的反應。此外，部分民眾也可能因此觸發過去相似的創傷記憶，這些創傷反應同樣值得被覺察與照顧。

諮商全聯會理事陳劭旻說，若近期感到特別緊繃或容易受到驚嚇，可先透過簡單的自我照顧方式協助穩定，例如提醒自己「現在是安全的」，維持基本作息，減少接觸刺激性新聞。

多數人會隨時間逐漸緩解，但若相關狀況持續超過兩周並影響生活功能，建議尋求專業心理或醫療協助。

衛福部已宣布遭受到此事件衝擊的民眾可以申請三次心理諮商方案，鼓勵有需要的民眾善加利用。

針對社會上對加害者背景的討論，蔡曉雯提醒，在資訊尚不完整的情況下，不宜貿然進行診斷或歸因。她強調，每一個人的生命與家庭都有其獨特而複雜的脈絡，過度簡化、貼標籤，幫助不大，也可能帶來新的傷害。

蔡曉雯指出，這起令人傷痛的事件和類似事件，值得社會共同檢視系統中仍可補強的地方，包括更深化的一、二級心理健康政策、社安網基本精神落實與整體韌性。蔡曉雯理事長最後強調，雖然悲痛，但我們仍可以藉此學習在不安中安頓情緒，互相照顧與關懷，這是集體復原的重要力量。

創傷 不安 理事長

延伸閱讀

隨機攻擊後墜樓亡 檢警訂23日下午將解剖張文遺體釐清案情

獨／貼文「下個目標高雄車站」原PO另有其人 警追IP定位東南亞國家

張文隨機攻擊案37歲銀行員遇害 兆豐銀：悲痛不捨

獨／張文在北車狂丟煙霧彈還殺人 警納悶：報警時沒人說有危險、有人持刀

相關新聞

北市隨機殺人事件 心理師：恐懼與不安是正常反應

台北車站捷運站M8出口及誠品百貨南西商圈，通緝犯張文19日丟擲煙霧彈及持刀隨機傷人造成4死11傷慘劇，引發社會高度關注與...

當邊界感成為關係的試金石：從分手失落中 找到更真實的自己

在諮商室裡，我常聽到這樣的困惑：「為什麼我覺得他跟異性太親近了，但他卻說我想太多？」、「到底是我太敏感，還是對方真的不尊重我？」這些關於邊界感的拉扯，往往成為伴侶關係中最深的痛。今天，我想溫柔地陪你理解：邊界感是什麼、當界線不同步時該怎麼辦，以及失落如何成為認識自己的珍貴禮物。

失去親人後的悲傷怎麼辦？5種自我照顧方法陪你走過哀悼期

失去，並不是結束，它是我們開始學著與「沒有他」的世界共處。悲傷，從來不是需要被處理掉的情緒，而是一段需要被理解、被安放、被照顧的歷程。 心理學無法替我們取代思念，但它能提供一些方式，讓我們在失落又空洞的時刻，知道可以怎麼溫柔地陪伴自己。

我看不見對方的好意，只看得到自己的委屈：親密關係中的消極詮釋

Bonnie和Asa是一對同居三年左右的情侶，當時他們在跨公司的一場羽球活動上相識，兩人外表看起來穩定、成熟和負責任。但最近Bonnie開始在關係中感到疲憊，她越來越不快樂，她說不太出來是哪裡出了問題，只知道每次Asa一開口，她就覺得不耐煩。

職場、家庭、感情全都撐？你可能正陷入「過度照顧者」輪迴

在職場裡有這麼一個人，盡心認真做著分內工作，偶爾也幫忙部門「收拾爛攤子」，不曉得為什麼會覺得事情「好像不能就這樣爛在這裡？」於是主動著手承擔額外的責任。

共感力是缺點嗎？總是太快替別人痛 情緒代入過深如何自保不耗能

有時候，我們會在關係中感覺很累，一開始以為是事情太多，後來感覺好像是因為「太快代入了別人的情緒」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。