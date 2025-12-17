失去親人後的悲傷怎麼辦？5種自我照顧方法陪你走過哀悼期
有人說，親人離去不是一場暴雨，而是蔓延一生的潮濕。
而有些失去，不是一下子理解，而是一次次地意識到。
那一次次，總是令人心碎。
我們，也還在學習怎麼走過沒有他們的餘生。
那天陽光很好，但我失去了我最親愛的阿公
他走的那天，天氣很好，陽光燦爛。我記得自己跟著病床在長廊奔跑的身影，像一場靜音的電影。
之後的很多天，我總在街角、家門口，看見他的影子。常常在想起他的下一秒，才又想起他已經不在了。
那不是一次性的理解，而是反覆地、深刻地意識到他真的走了。
悲傷不是問題，而是需要被照顧的過程
失去，並不是結束，它是我們開始學著與「沒有他」的世界共處。
悲傷，從來不是需要被處理掉的情緒，而是一段需要被理解、被安放、被照顧的歷程。
心理學無法替我們取代思念，但它能提供一些方式，讓我們在失落又空洞的時刻，知道可以怎麼溫柔地陪伴自己。
以下5種自我照顧的方法，希望能陪你走過哀悼期：
1. 允許情緒來來去去，不用逼自己「快點好起來」
悲傷五階段廣為人知，好像走完五階段就好了，於是開始時刻檢視自己在哪個階段，想知道自己什麼時候會好？
事實上悲傷不是線性的，也不是每個人都會走過相同的五個階段。你可能今天能笑著講起他的事，甚至可以開開地獄梗，明天卻因為一首歌突然崩潰。
那都沒關係，你只是很想他。這很正常，也很誠實。
✅ 請記住：你的情緒，不需要解釋。
2. 為你們之間的關係，留下一段「哀悼儀式」
去市場買他愛吃的東西、寫封信給他、把一張照片放在熟悉的角落，或只是在心裡對他說說話。這些不是迷信或執著，而是讓那段感情有地方可以停留，讓你可以與這份失去，好好地待在一起。
3. 不用急著放下，而是慢慢學著「帶著想念生活」
哀悼不是忘記，而是學會一邊想念、一邊過日子。
可以是吃他喜歡的菜、去他走過的街，也可以是完成一件你知道他會為你開心的事。
我們不是要與悲傷告別，而是讓愛繼續活在我們的生活裡。
4. 接納那些「他好像還在」的瞬間
你可能會在夢裡聽到他的聲音、在轉角看到像他的人，或在打開門的瞬間以為他還在。
心理學稱這些現象為哀悼性幻覺（grief hallucination），它不代表你有問題，而是你很愛他、很想他。
而且若能坦然接受偶爾「看見或感覺到」已故親人的經驗，其實是有助於走過傷痛、不讓悲傷變得失控或影響生活的。
✅ 如果這些經驗不困擾你，那就讓它們陪著你吧。
5. 找一個能聽的人，讓你的想念有出口
你不需要急著振作，也不需要解釋為什麼還在想他。
有時候，我們只是需要一個不逃避你想念的人，如果身邊沒有，也可以是心理師、支持團體，或只是願意聽你說話的朋友。
✅ 說出來，不是為了解釋，而是為了不再孤單。
最後：願你知道，悲傷不需要被推著往前
寫到這邊，我仍因想念而掉淚，哀悼不是件容易的事，你不需要馬上好起來，但你值得被溫柔地照顧。那些碎掉的心，會慢慢長出新的形狀，可能是理解傷痛的意義，也可能帶你重新看到你與他的連結。
然後或許，潮濕中也會透進陽光。我想在天上的他們，也如此盼望著。
（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「失去親人後的悲傷怎麼辦？5種自我照顧方法陪你走過哀悼期」，未經同意禁止轉載。）
